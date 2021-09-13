«Крупненькая оказалась»: Наташе Королевой пришлось обеспечить стриптизершу, окрутившую ее сына, жильем и едой

19-летний Архип привел в дом к родителям свою возлюбленную, 20-летнюю Мелиссу. Фото: кадр видео.

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко стали героями нового выпуска телешоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Супруги поделились семейными тайнами и в том числе рассказали про девушку своего сына. 19-летний Архип привел в дом к родителям свою возлюбленную, 20-летнюю Мелиссу. У девушки нетривиальная профессия: она – танцовщица на шесте. Впрочем, сыну стриптизера Тарзана это занятие кажется вполне обычным, поэтому ремесло будущей жены его совсем не смущает.

Архип – студент, он изучает японский язык в Высшей школе экономики. Родители платят за его образование и обеспечивают наследника, пока он не встал на ноги. Архип живет в доме родителей в элитном подмосковном поселке Крекшино, занимая верхний этаж под самой крышей. Уже полгода чердак с ним делит его любимая Мелисса. Архип сделал ей предложение, так что девушка поселилась в доме его родителей на правах невесты.

Архип сделал Мелиссе предложение, так что девушка поселилась в доме его родителей на правах невесты. Фото: Инстаграм.

В беседе с Лерой Кудрявцевой Наталья Королева объяснила, почему ей пришлось обеспечить возлюбленную сына жильем и едой. По словам артистки, они с мужем никогда не запрещали сыну приводить девушек в их дом. Но только Мелисса смогла задержаться в звездном особняке надолго.

- Ну, жить ей негде, она же приехала из другого города и попала в пандемию. Архип, как настоящий джентльмен, предложил ей место у себя в гнезде, - объяснила Наташа. - Сначала он ее под покровом ночи тихонько заводил, но мы привыкшие, птички-то залетали часто к Архипу. Залетали и вылетали. Поэтому мы поняли, что птичка залетела в гнездышко. Но она оказалась более крупненькая, она задержалась.

У Мелиссы пухлые накачанные губы и пятый размер груди. Фото: Инстаграм.

При этом певица постоянно подчеркивает, что это временное решение. Если сын захочет создать семью, ему придется рассчитывать на собственные силы.

- Если он готов содержать себя и семью, то вперед! - лаконично сообщила Королева.

Мелисса родом из Ташкента, выросла в Новокузнецке в семье домохозяйки и токаря пятого разряда. В 18 лет она отправилась покорять Москву и нашла работу в ночном клубе. Девушка – профессиональная танцовщица на пилоне (шесте). У нее пухлые накачанные губы и пятый размер груди (Мелисса уверяет, что прелести у нее свои).

Избранница сына Королевой - профессиональная танцовщица на пилоне. Фото: Инстаграм.

В одном из интервью девушка поведала, что в звездной семье ее приняли сразу, тем более, что невеста помогает увлекающемуся танцами Архипу.

- Его мама рада, что я обучаю его танцам на шесте, - рассказала она.

Мелисса и Архип познакомились в компании общих друзей. Поначалу она не знала, что ее парень – сын звездных родителей. Более того, девушка говорит, что зарабатывала гораздо больше своего бойфренда, и даже частенько платила за него в ресторане. Мелисса, по ее словам, зарабатывала стриптизом около 800 тысяч рублей в месяц.

- Я была куда богаче, чем он. Мы могли пойти в бар, и я могла заплатить и за себя, и за него. Я не знала, кто он. Мой заработок в хорошие месяцы составлял 800 тысяч рублей в месяц. Я жадная стриптизерша, - рассказывала будущая невестка Королевой.

Мелиса уверена, что они с Архипом поженятся. Фото: Инстаграм.

Мелисса призналась, в чем секрет ее высоких доходов: работая в ночных клубах, она научилась мастерски раскручивать мужчин на деньги.

- Я никогда бесплатно не садилась на колени, не давала потрогать грудь, лапать себя, прижиматься. Как правильно напоить мужчину, знают все стриптизерши: чтобы он был готов отдать тебе все свои деньги, но помнил пароль от карточки, - делилась опытом труженица танцпола. - Я могла выпить за ночь бутылку коньяка, а то и две, и уйти спокойненько, не шатаясь.