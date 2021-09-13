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Происшествия13 сентября 2021 10:30

Бизнесмен расстрелял дом полицейского из ружья

Пули насквозь пробили детскую комнату, где только по счастливой случайности в этот момент не оказалось детей
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Мужчина занимался делами во дворе, когда раздался грохот выстрелов

Мужчина занимался делами во дворе, когда раздался грохот выстрелов

Эти кадры сняты не в одной из стран третьего мира, где бушует гражданская война. Фотографии, больше похожие на архивную съемку последствий бандитских разборок лихих 90-х, сделаны несколько дней назад в подмосковной деревне Кобяково в Одинцовском районе, всего в 50 км от центра Москвы. Не так давно здесь купил небольшой дачный домик 45-летний офицер полиции Виктор С.* Они с женой Юлией* давно мечтали о даче, куда смогут выбираться из города вместе со своими детьми - 10-летним Никитой* и 5-летней Машей*. Долгие годы семейная пара упорно работала и откладывала деньги на домик мечты. Наконец-то нашелся подходящий вариант - небольшой участок в Одинцовском районе Подмосковья, с маленьким летним домиком.

С тех пор каждые выходные Виктор вывозил на дачу всю семью. Дети были в восторге от новой дачи, любили гулять на свежем воздухе, ходить с папой на рыбалку, изучать вместе ближайший лес и помогать маме по дому. Дети сразу облюбовали себе уютную комнату на втором этаже и в доме играли только там.

Однако, счастье от исполнения давней мечты разрушились в один момент.

В тот день на службе у Виктора выдался выходной и вся семья, еще с вечера, начала собираться за город, на любимую дачу. Внезапно погода в столице испортилась, начался дождь и сильный холодный ветер. Было решено перенести семейную поездку с детьми на другой день. Виктор решил в одиночку съездить на дачу, проверить дом и сделать некоторые дела по хозяйству. Мужчина занимался делами во дворе, когда раздался грохот выстрелов. Послышался звук осыпающегося стекла, дробь пробила окна второго этажа дома Виктора, прошила насквозь деревянные стены и застряла в предметах и мебели в детской комнате.

Мужчина занимался делами во дворе, когда раздался грохот выстрелов

Мужчина занимался делами во дворе, когда раздался грохот выстрелов

Огонь велся из-за забора, с участка его соседа - московского бизнесмена 45-летнего Сергея В.*. По словам других соседей, мужчина уже не первый день на своем участке отмечал «выходные» под громкую музыку и горячительные напитки. Шум стоял на пол деревни, но связываться с коммерсантом никто не хотел. Однако, раздавшиеся звуки стрельбы в тихой подмосковной деревне были уже перебором. Соседи вызвали на место полицию. Услышав вой сирен, коммерсант спешно скрылся с места происшествия.

Виктор вместе с прибывшими сотрудниками полиции стал осматривать дом и нанесенный вооруженным соседом урон. Оказалось, что бизнесмен стрелял крупной дробью, с такой ходят на охоту на крупного зверя - на лося или медведя. Металлическая дробь буквально изрешетили окна и стены второго этажа - той комнаты, где была детская и где, лишь по счастливому стечению обстоятельств, детей сегодня не было. Дробь пробила деревянные стены летнего домика и глубоко застряла в них. Металлические часы, висевшие напротив окна детской, были насквозь пробиты мощными выстрелами.

«Стрельба произошла в деревне Кобяково на улице Центральная. Всего было произведено порядка 5-6 выстрелов из охотничьего ружья. Огонь велся патронами с крупной дробью. Металлическая дробь изрешетила дом потерпевшего 45-летнего офицера полиции Виктора С.*, пробив окна и стены. По счастливой случайности в момент стрельбы в доме никого не было», - рассказал KP.RU источник, знакомый с происшествием.

В настоящий момент полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что бизнесмен владеет охотничьим ружьем законно. У него есть соответствующее разрешение, а значит он проходил медицинскую комиссию и всех необходимых врачей, которые дали разрешение на выдачу оружия этому гражданину. Сейчас бизнесмен нанял хорошего адвоката, который будет защищать его в суде.

Из источников близких к ходу расследования известно, что первоначально коммерсант признал вину, но вскоре от своих показаний отказался и теперь пытается «выйти сухим» из сложившейся ситуации. В этом ему помогают юристы и связи, через которые мужчина пытается спустить дело «на тормозах.»

KP.RU следит за ходом расследования и сообщит о результатах полицейской проверки и том, будет ли возбуждено уголовное дело и понесет ли стрелок соответствующее закону наказание. *Имена изменены

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