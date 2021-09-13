Дима Билан в Крыму кокетничал с красавицей-подругой Семена Слепакова

В фильмографии девушки больших ролей пока немного, зато есть известные проекты Фото: Иван МАКЕЕВ

На фестиваль «Таврида», который с 2015 года гудит в живописной бухте в районе Судака, актриса Зоя Зиновьева прилетает не впервые. Но только в этом году к статусу ведущей добавился еще один, куда более любопытный – тайной пассии Семена Слепакова. За последние месяцы каких только романов не приписывали шоумену, но если с «невестой» Светланой Ходченковой его так нигде и не видели, то с 27-летней актрисой Слепаков засветился в пафосном ресторане. Говорят, знаменитый кавалер нежно ухаживал за молодой подругой, и заведение они покинули вместе…

Поэтому, встретив Зиновьеву на «Тавриде», «Комсомолка» не могла пройти мимо. Однако, пообщаться с красавицей Зоей удалось далеко не сразу: она то вела концерты, то брала интервью у звездных гостей. Один из них – Дима Билан, завидев интервьюера в сексуальном комбинезоне с оголенным плечом, тут же принялся одергивать пиджачок, поправлять волосы и втягивать живот, хотя и без этих манипуляций выглядел отлично.

- Дима, мы будем на ты или на вы? – уточнила ведущая перед эфиром.

- А это как пойдет! – подмигнул «ночной хулиган» и тут же перешел на ты. А после интервью силами «Комсомолки» пара устроила фотосессию, прижавшись друг к другу так тесно, словно оказалась в час пик в вагоне метро.

Дима Билан в Крыму кокетничал с красавицей Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Зоя, а как же Семен? – поинтересовалась у ведущей «Комсомолка». – Не заревнует?

- Простите..? Ах, ну конечно, об этом ведь уже все сайты написали, - ответила Зиновьева. – Причем половина оказалась неправдой. Ни на каких съемках сериала мы не знакомились. Да, я играла в «Двух девицах на мели», но впервые слышу, что Слепаков был там продюсером.

- Так вы встречаетесь? Говорят, вас видели вместе.

- Ну и что, если так? Я не буду об этом говорить. Во-первых, это табу, а во-вторых, это касается не только меня. Кстати, если верить прессе, то Семена у меня уже увела Аглая Тарасова, с которой мы знакомы еще со съемок сериала «Беспринципные». А ранее, как писали СМИ, была еще и Светлана Ходченкова. Так что Семен у нас прям разошелся!

- Но вы ведь не будете отрицать, что общаетесь?

- Мы все примерно из одной тусовки. Семен очень галантный, очень воспитанный, и конечно, талантливый человек. И это все, что я могу о нем сказать.

- А Дима Билан?

- Билан оказался даже приятнее, чем я думала! Я прямо почувствовала, что мы на одной волне. Я ловила каждое его слово, это было очень легкое и комфортное интервью. Ни грамма неловкости!

- Ваш типаж? Вы, кстати, не замужем? А то вдруг…

- Не замужем, хотя, как и все девушки, задумываюсь об этом. Я уже точно знаю, какой мужчина мне нужен. Умный, предприимчивый, с чувством юмора. Он может быть творческим, например, продюсером или режиссер, даже если при этом он пишет смешные песни. Но если он только актер и певец, то это, пожалуй, не мое. Моника Белуччи однажды сказала: «Актриса - это больше, чем женщина, а актер – чуть меньше, чем мужчина». Не хочу никакого обидеть, но, на мой взгляд, в этой профессии преобладает женская энергетика.

Сама Зоя успела попробовать себя в нескольких амплуа: с 14 лет работала моделью, в 19 открыла свое агентство и вывезла подопечных на Олимпиаду в Сочи. Участвовала в телешоу на МУЗ ТВ «Место под солнцем» в команде Арбениной (да, она еще и поет), училась в Академии Игоря Матвиенко и проходила кастинг в группу «Фабрика», правда, безуспешно. А еще Зиновьеву можно было видеть в телерекламе обезболивающего, краски для волос и популярном ролике крема для депиляции, снятом в стиле «Секса в большом городе».

В фильмографии девушки больших ролей пока немного, зато есть известные проекты. Так, в сериале «Беспринципные», который вышел в прошлом году и стал причиной бурных склок в Инстаграме между Бузовой и Самбурской, Зоя сыграла любовницу Павла Деревянко, которая была записана у него в телефоне под кодовым названием «Геннадий Валентинович».

- Паша крутой профессионал, очень мощный. Никогда не опаздывает, на лету учит текст, - поделилась с «КП» актриса. - Но его герой – любвеобильный и темпераментный Славик - очень похож на Пашу. Конечно, с его стороны были комплименты, но Деревянко тогда был женат, и я очень четко дала понять, что я девушка с принципами. Мы с ним сразу друг друга поняли. И потом с удовольствием встретились во втором сезоне «Беспринципных», который уже отснят.

К слову, образ красотки, которую герой Деревянко преподносил жене как влиятельного чиновника, настолько зашел в народ, что теперь уже реальные любвеобильные женатики записывают Геннадием Валентиновичем своих подружек. А вот Семену Слепакову шифровать красавицу не придется: в прошлом году он развелся с дочерью миллиардера Кариной Аванесян, и пока наслаждается статусом завидного холостяка.