«Оформляя заявку на поиск Максима Мархалюка, не думала, что через 4 года буду искать сына»: что случилось с тремя детьми в лесу у деревни Новый двор в августе 2021

Один из потерявшихся подростков - Артур Шока с родителями, которые участвовали в поисках сына. Фото: Ирина Толмацкая, ПСО "Ангел"

Беловежскую пущу в окрестностях деревни Новый двор Гродненской области знают теперь многие белорусы. Четыре года вся страна прочесывала ее в поисках 10-летнего Максима Мархалюка. В августе же 2021-го в этом же лесу потерялись сразу трое ребят. Вот, как это было.

«Было страшно смотреть в глубь леса»: глазами пропавшего мальчика

Артуру Шока 16 лет. Учится сейчас в Лицее БНТУ на архитектора, каждые летние каникулы проводит у бабушки в Новом дворе. Парень дружит с местными ребятами, был лучшим другом пропавшего Максима. Пока на грибы и ягоды в июле и начале августа была хорошая цена, Артур с друзьями проводил большинство дней в лесу. Утром 2 августа сдали собранные лисички, решили отдохнуть, а в 17 часов снова отправились в лес.

Артур всегда проводит летние каникулы в Новом дворе: с друзьями собирали грибы и ягоды для сдачи и подработки Фото: Мария Шна

За грибами Артура и его друзей, 16-летнюю Вику и ее 15-летнего брата Кирилла, повез на машине местный 25-летний парень Олег, они часто вместе ездили в лес. К слову, лесной массив в Новом дворе специфический. Многие в деревне за грибами и ягодами ходят в, как его тут называют, маленький лес. Он соединяется дорогой с большим лесом - пущей, с болотистыми и труднопроходимыми участками.

Компания отправилась в маленький лес. Парень попросил юных друзей собирать грибы недалеко от машины, не упускать из вида дорогу, а сам ушел чуть дальше. Договорились встретиться в 20.00.

Лисичек не было. Ребята перешли ту самую дорогу, которая разделяет маленький и большой лес. Бродили там долго, захотелось пить. Решили вернуться к машине, но так ее и не нашли. Кричали Олегу, тот не отзывался. Ответных криков Олега не слышали, хотя тот тоже кричал. Он ждал их очень долго. Собиралась гроза, молодой человек вернулся домой за отцом, чтобы начать прочесывать лес в поисках детей. Мужчины так и не доехали до детей два лесных квартала.

Артур всегда брал с собой в лес рюкзак с телефоном, но в тот раз оставил сумку в машине. У Кирилла на тот момент телефона не было вообще, а у Вики, как назло, в тот вечер батарея оказалась почти на нуле. Она успела сделать звонок в 18.30 Олегу, сказать: «Переходим дорогу…». На этом телефон выключился.

- Понимали, дорога незнакомая. Увидели новую дорогу получше - пошли по ней. Так начали крутиться по всяким дорогам, выбирали всегда ту, что получше, и вышли в болото, - вспоминает Артур.

С того болота, как потом рассказывали детям лесники, был только один выход. До темноты ребята его не нашли. Подростки решили, что ночью передвигаться будет небезопасно, нужно экономить силы.

-Только тогда пришло осознание, что все: потерялись. Кто бы мог подумать, что такое могло случиться с нами, - признается Артур.

В поисках ребят участвовали 4 собаки: из-за сырой погоды они не смогли взять след. Фото: Ирина Толмацкая, ПСО "Ангел"

Для ночлега дети выбрали открытую поляну с огромным поваленным деревом. Забрались повыше на корни, поскольку промокли ноги. Артур был одет легко - шорты, майка, - и Олег вечером передал ему свою теплую куртку. Парень протянул ноги в рукава, застегнул на бедрах.

- Когда совсем стемнело, было страшно смотреть в глубь леса. Но у меня зрение плохое. Вике мерещились собаки…Примерно в середине ночи слышали шорохи за спиной … Был какой-то зверь, какой - сложно было разобрать. Сидя на верхушке корней, видел, что перепрыгнул через наше дерево и убежал. Было стремно... Пытались спать хоть немного. Болтали о своем, шутки шутили, старались не нагнетать, - рассказывает Артур.

Ребята пробовали включить Викин телефон: экран загорелся и снова погас. Сигнал словила мобильная вышка – данные получили спасатели. Родителям это придавало уверенность: дети живы. Ближе к середине ночи над поляной пролетел дрон. Это подняло ребятам настроение - значит, ищут.

- Раз в час примерно кричали «Помогите!». В ответ ничего не слышали, - замечает Артур.

Голода подростки не испытывали - из-за стресса мысли о еде даже не возникали. Грибы пересыпали в пакет, в майку скрутили мох и выжимали влагу в емкость, чтобы пить.

На рассвете ребята пошли в том направлении, куда улетел дрон. Вышли на знакомую просеку. Шли по ней, пока не наткнулись на двух волонтеров «Ангела» на квадроциклах. Спасатели вывезли ребят к штабу поисковиков. Т

- Я очень удивился, что нас искали столько людей. Это тронуло. Уже потом узнали, что мы отошли от машины на целых 10 километров - это далеко, - добавил Артур.

«Каждый раз думаешь, что со мной это не случится»: глазами мамы

2 августа Ольга с младшими детьми и супругом находились в санатории в Гродненской области, пока Артур гостил у бабушки. Тот вечер врезался в память женщине. Решила лечь пораньше спать, а перед этим в 21.20 позвонить сыну. В трубке раздался чужой мужской голос:

- Ваш сын собирает грибы.

Первым делом Ольга подумала, что это розыгрыш. Человек не представлялся, снова повторил: ”Ваш сын собирает грибы, он отошел от машины”.

- Я недоумевала, что это за чужой человек, какая еще машина... Почему телефон не у Артура, ведь подростки сейчас не расстаются с телефонами, - вспоминает собеседница.

Ольга дважды подавала заявку на поиск пропавших детей: сначала на Максима Мархалюка, а потом на своего сына Артура Фото: Мария Шна

Женщина набрала бабушке в деревню, та подтвердила, что дети не выходят на связь, из леса так и не явились. Ольга поручила матери звонить в милицию, по дороге в Новый двор стала заполнять заявку в “Ангел”. Второй раз в жизни. Почти четыре года назад, в сентябре 2017 года, Ольга подавала заявку волонтерам на поиск Максима Мархалюка - пропавший без вести десятилетний мальчик, про поиски которого "Комсомолка" писала ранее, был лучшим другом Артура. Мальчики постоянно проводили вместе свободное время на каникулах. Когда Ольга узнала, что Максим пропал, его уже искали местные жители, милиция, спасатели, другие поисковые отряды. Женщина понимала, что в деревне вряд ли знают про "Ангел", заполнять заявку нужно через интернет, родители Максима заняты поисками, поэтому решила взять эту ответственность на себя и обратилась за помощью в поисково-спасательный отряд.

«Думала ли я, оформляя заявку на поиск Максима, что через 4 года буду оформлять ее на поиск собственного сына. Нет. Каждый раз думаешь, что со мной это точно не случится. Что мой ребенок уж точно не пойдет в лес в шесть вечера за грибами в шортах и без телефона», - такими словами через день после случившегося она начнет свой пост в соцсетях.

- Жизнь нас уже научила: при поиске пропавших самое ценное - это время, тут главное не терять ни минуты. Когда дети в панике, уйти могут очень далеко, -замечает мама.

Матери перезвонили из “Ангела”: заявка принята.

- Всю дорогу мучилась от неизвестности. Я человек верующий, материнским сердцем чувствовала, что мой ребенок жив, но очень сильно напуган. Молилась, разговаривала с ним: “Сын, не волнуйся, все хорошо, я тебя сейчас очень сильно обнимаю”. Вместе с верой был очень сильный страх, успокаивало то, что они втроем, - смахивает слезы Ольга.

В деревне в тот вечер была гроза. К счастью, непогода не затронула то место, где находились дети. В лесу стояли лужи, четыре поисковые собаки не смогли взять след. К полуночи родители были в развернувшемся на месте поиска, где работали спасатели, милиция, волонтеры.

Отец Артура был в отряде под названием “Заря-7”. В ту ночь прочесывали маленький лес 12 таких отрядов “Заря”. Ольга в лес не пошла, осталась ждать сына в штабе.

- Ко мне подошла знакомая из местных. Сказала: “Оль, до вашего приезда мы объездили весь этот маленький лес, орали тут, как могли. Тут детей нет”... По какой бы дороге мы с мужем ни поехали, везде стояли местные и кричали, - вспоминает Ольга.

Очень хорошо она запомнила еще один момент: сама была одета в теплую кофту, меховую жилетку, но все время трясло. В голове крутилась мысль: “А во что одеты дети?”.

- Я стояла в штабе, за спиной было много людей. Они ждали утра, чтобы пойти в лес, потому что не было спецоборудования. А я чувствовала себя одинокой: не на кого опереться физически, муж в лесу, дети с мамой...Было так холодно, что сложно передать. Ко мне подошла очень опытный волонтер из Минска Ирина Толмацкая. Обняла, сказала: “На рассвете найдем детей - чуйка у меня на этот поиск”. И меня немного отпустило, - делится мама Артура.

Искали подростков волонтеры, милиция, спасатели и местные жители. Фото: Ирина Толмацкая, ПСО "Ангел"

Ближе к утру волонтеры из “Ангела” собрали всю информацию у родственников пропавших детей. Почему-то раньше никто не обращал внимание, что дети перешли дорогу. Искали только в маленьком лесу. Когда с первыми лучами солнца отправились в большой лес - дети уже шли на встречу по просеке.

- После 5 утра все засуетились: “Нашли, нашли”. Все было как в тумане. Бежала обнимать Ирину первым делом. Когда увидела сына, он был очень уставшим, как будто пробежал 40 километров, - уже с улыбкой вспоминает Ольга.

Артур был одет легко: шорты, майка, но от холода и насекомых спасала теплая куртка Олега. Фото: Ирина Толмацкая, ПСО "Ангел"

“Звоню своей маме и говорю такие слова - детей нашли всех троих, все живы, все хорошо. Теперь я понимаю, что такую фразу надо начинать со слова «Живы». Мама сказала, что до слова «живы» прошла вечность”, - напишет потом в том же посте в соцсетях Ольга.

С той поры Артур пока больше не ходил в лес, хотя друзья, по его словам, продолжали ходить за грибами.

- Я сама с ранних лет постоянно ходила в лес одна за грибами и ягодами - это абсолютно нормально для деревни. Лес же у нас рядом. Предлагала сыну после случившегося пойти вместе, но пока все время отказывался. Не хочет, мы и не настаиваем, - заключила Ольга.

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