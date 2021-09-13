В России стартовала онлайн-олимпиада по экологии для школьников

Важно не только вовлекать молодежь в экологические акции, но и объяснять, для чего это делается и на какие глобальные процессы влияет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основная цель мероприятия – не выявление абсолютного победителя, а просвещение и мотивация школьников для более глубокого изучения такой науки как экология.

При этом, задания не будут сугубо теоретическими, а прикладными. Всего в олимпиаде учтены 7 из 11 направлений нацпроекта «Экология»:

- комплексная система обращения с ТКО,

- сохранение лесов,

- сохранение уникальных водных объектов,

- чистый воздух,

- сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма,

- инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности,

- экологическое воспитание и просвещение.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина уверена, что подобные олимпиады – одни из самых эффективных инструментов экопросвещения среди подрастающего поколения.

- По результатам недавно проведенного опроса мы знаем, что 71 процент россиян знают о нацпроекте «Экология», - рассказала София Малявина. – И он входит в топ самых узнаваемых нацпроектов, особенно среди молодого поколения. Мы надеемся, что с помощью этой олимпиады школьники заинтересуются экологическими вопросами еще глубже.

Олимпиада проходит на платформе «учи.ру». Ее генеральный директор Илья Паршин отмечает, что для участия необходим компьютер или планшет, выход в интернет и немного свободного времени. И самое главное, никаких специальных знаний.

- Все 12 заданий рассчитаны на обычную школьную программу и логическое мышление, - дополняет Илья Паршин. – Для каждого этапа дается некая вводная справочная информация, которую участнику необходимо прочесть и после, рассуждая, прийти к какому-то решению. Все задания интерактивные и интересные для школьников. Победителей мы определим по системе баллов, но, сразу скажу, что круг победителей будет широким.

Врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин рассказал, что школьники интересуются экологией и активно принимают участие в акциях по уборке парков, лесов и иных территорий от мусора. С удовольствием высаживают деревья.

- Убежден, что тема экологии является объединяющей для всех государств и народов, - подчеркнул Кобылкин. — И я рад, что у нас есть ресурсы, позволяющие запускать подобные олимпиады.

Директор WWF России Дмитрий Горшков отметил: подобные мероприятия могут быть полезными с практической точки зрения.

- Важно не только вовлекать молодежь в экологические акции, но и объяснять, для чего это делается и на какие глобальные процессы влияет, - пояснил он. – Например, для чего мы убираем мусор? Только ли для того, чтобы стало чище? Или как гибель медведей в Арктике влияет на гибель коралловых рифов в Австралии? Понимание этих глобальных процессов и причин изменения климата – вот что важно в итоге.

Продвижение олимпиады будет проходить через массовую рассылку всем участникам платформы «учи.ру», соцсети и с помощью Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!».

- Мы распространим информацию по регионам через наши отделения, - рассказал председатель Андрей Руднев. – Плюс волонтеры будут работать в школах.

Организаторы надеются, что экологическая олимпиада для школьников станет ежегодной.