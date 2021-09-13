Пожилой житель Пятигорска хотел отметить день рождения с близкими, но из-за плохого зрения и просрочки пришлось вызывать "скорую"

Асланбек Урумов — бывший врач футбольных команд "Алании" и сочинской "Жемчужины", многие годы мужчина сопровождал игроков на сборах и внимательно следил за их здоровьем. Футболисты по сей день с теплом вспоминают его заботу и благодарят Асланбека за работу, которая многих из них уберегла от серьёзных травм. Несколько лет назад мужчина вышел на пенсию из-за проблем со зрением. Ему даже сделали операцию, но даже после неё многие предметы Асланбек видит размыто. Он может прочитать крупный текст и цифры, но разглядеть мелкие детали мужчине не удаётся. Бывший врач давно уже к этому привык, и даже не думал, что из-за своего зрения попадёт в больницу.

10 сентября Асланбеку исполнилось 68 лет. Мужчина собирался отметить день рождения в кругу семьи и, конечно, такой праздник не мог обойтись без торта. Утром Асланбек отправился в известную сеть супермаркетов возле дома в Пятигорске и купил свой любимый медовик. Он принёс торт домой и стал дожидаться гостей. Но они должны были приехать только к вечеру, а имениннику не терпелось отведать праздничный десерт.

Пенсионер попал в больницу с тяжелым отравлением из-за торта с плесенью из супермаркета

Он отрезал себе кусочек медовика, съел и продолжил заниматься своими делами. Через какое-то время Асланбеку стало плохо появились первые симптомы отравления. Его состояние быстро ухудшалось. Несмотря на профессиональный опыт, Асланбек понял, что своими силами он не справится и обратился в ближайшую больницу. Врачи оценили его состояние и предложили госпитализацию. Но мужчина попросил дать ему назначения и отпустить домой.

Когда он вернулся, дома его уже ждала жена. Асланбек рассказал ей о том, как его день рождения был испорчен, и они вместе достали из холодильника медовик, чтобы изучить информацию на этикетке. Срок годности был в порядке. А вот содержимое коробки — нет. Весь торт был покрыт плесенью, это сразу заметила супруга именинника, но сам Асланбек из-за проблем со зрением рассмотреть этого не мог.

Асланбек Урумов (на фото - в кепке) — бывший врач футбольных команд "Алании" и сочинской "Жемчужины", многие годы мужчина сопровождал игроков на сборах и внимательно следил за их здоровьем.

— Я был уверен, что в крупном сетевом магазине не будут продавать испорченные продукты. Даже подумать не мог, что такое может случиться. Я рассказал обо всём дочери, она позвонила в магазин, попросила снять всю партию с продажи, чтобы больше никто не пострадал. Но ей там ответили, что вся продукция у них хранится правильно, и ничего подобного быть не может. — возмущается Асланбек.

Праздник оказался сорван, сейчас мужчине уже лучше, но полностью он пока не восстановился. Дочь Асланбека Владимировича сейчас пишет заявление в правоохранительные органы.