В Башкирии прошел Третий Всероссийский инвестиционный сабантуй

Участники инвестсабантуя обсудили важные экономические вопросы

Особенность этого мероприятия в том, что оно проводится на территории, которая вряд ли широко известна в России. Это Зауралье – город Сибай. Спроси какого-нибудь москвича, или калининградца, или приморца – где это? Тот не ответит.

Посему один из главных вопросов, который меня волновал – почему именно Сибай? Какой здесь может быть интерес у инвесторов?

- Главная задача инвестиционного форума – это открыть России Башкирию, - ответил на мой вопрос глава Республики Радий Хабиров. – Показать, что есть такая территория в Зауралье, небольшая, но с интересными ресурсами. Радует, что появляются первые инвестиционные проекты, заключено достаточно много для такого небольшого региона как Зауралье инвестиционных соглашений разного уровня.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Если вы ничего не знаете о ресурсах Зауралья, то вот лишь несколько цифр. Вклад Зауралья в инвестиционное развитие региона составляет 7,8%, в сельское хозяйство – 10,6%, а в промышленное производство – 4,1%.

В 2018 – 2020 гг. в Зауралье завершили реализацию 62 инвестиционных проекта, вложено более 1,5 млрд. рублей, создано 329 новых рабочих мест, за 1 полугодие 2021 года – 11 инвестиционных проектов на общую сумму 135,4 млн. рублей, создано 43 рабочих места.

В настоящее время реализуется 115 инвестиционных проектов в сфере добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма с общим объемом инвестиций свыше 16 млрд. рублей и созданием более 1,7 тысяч рабочих мест.

Глава Республики Радий Хабиров и генеральный директор _Макдональдс_ в России Марк Карена после подписания соглашения о сотрудничестве

ПОЛНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

И все же интерес к Зауралью был бы не так высок, если бы в самой Республике не наблюдалось экономического роста. Любой инвестор прежде чем вкладывать деньги, будет пристально изучать всю ситуацию в регионе. И тут, надо сказать, Башкортостану есть что показать.

- У нас представлен полный инструментарий государственных мер поддержки инвестиций и вообще в целом поддержки экономики, - отметил глава Радий Хабиров. - Это особая экономическая зона, это пять ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития), технопарки, индустриальные парки и т.д. И сейчас мы пытаемся создать другую историю - историю инноваций и науки. Именно поэтому акцент на ИНТЦ – инновационный научно-технологический центр. Мы направили соответствующее предложение Президенту России и в Правительство РФ. Дело в том, что промышленность Республики - очень диверсифицирована и очень наукоемкая. Поэтому мы хотим объединить бизнес, науку и инновации.

- Радий Фаритович, по некоторым интернет-данным у Башкирии есть представительства в Вене, Стамбуле. Чем занимаются эти представительства и какую роль играют в инвестиционной политике региона? – спросила я Хабирова брифинге.

- Эти представительства – один из элементов внешнеэкономической стратегии. Заявить свое присутствие в опорных точках стран, где у нас уже есть определенные взаимоотношения. Правда, эти представительства не Республики Башкортостан, а «Росконгресса», то есть юридически другая сфера. Но их задача - заниматься привлечением инвестиций и продвижением нашей Республики. Мы в конце сентября большой делегацией приезжаем в Казахстан. И там мы тоже будем договариваться с нашими казахскими коллегами об открытии там представительства. Но проблема в том, что мы открыли эти представительства 18 марта 2020 года и началась пандемия. Границы закрылись. Поэтому говорить о каких-то серьезных результатах этих представительств не могу.

На инвестсабантуй приехали сотни участников

БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ КАК БЕЗ КРОВИ

«В свое время Уинстон Черчилль сказал, демократия – одна из худших форм правления, но ничего лучше человечество не придумало. Так и здесь. Может быть, такие форумы – не самый лучший инструмент, но другого не придумано».

Эта цитата не моя, премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова. Андрей Геннадьевич весьма метафоричен, что, к слову, редкость среди чиновников.

- Такие мероприятия дают возможность собрать в одном месте руководителей муниципального и республиканского уровня, инвесторов, бизнесменов, - объясняет Назаров. – Мы встречаемся оцениваем перспективы сотрудничества, обсуждаем возможные решения. Таким образом, появляется продвижение этой территории сначала в умах, потом на деле. У нас есть пример австрийской компании Ласселсбергер, которая открыла производств в Уфе, потом в Абзелиловском районе. На открытие глава компании пригласил других иностранных инвесторов, они посмотрели, оценили эту территорию с точки зрения развития своего бизнеса и теперь тоже планируют здесь работать. Без инвестиций в экономике нельзя, как без крови в организме.

- Интересная метафора! А как местных предпринимателей стимулируете?

- Они тоже начинают вкладываться в Зауралье. Видят его развитие, оценивают свои перспективы и становятся инвесторами собственной территории. Причем, именно в таких людях мы заинтересованы больше всего. Они здесь живут, растят детей. И понимают, что рост деловой активности меняет регион в лучшую сторону. А наша задача как власти – создать комфортный для местных предпринимателей инвестиционный климат.

- И еще инфраструктуру. Не будет тех же дорог, не будет инвесторов.

- Дороги, скверы, гостинцы, общепит… Мы работаем над этим. Создаем инфраструктуру для того же инвестсабантуя, но в итоге она остается жителям. Из года в год мы видим улучшение состояния Сибая и в целом Зауралья. Еще 2-3 года, и эта территория будет на равных с другими территориями республики. Но вообще планы у нас амбициозные: хотим, чтобы Зауралье соответствовало международному уровню.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К МИРОВОМУ УРОВНЮ

К слову, скоро в Сибае появится первый ресторан международной сети «Макдоналдс». Об этом заявил на форуме генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена.

- Мы планировали открыть семь ресторанов в Башкирии в ближайшие пять лет, но в итоге откроем 12, и один из них будет в Сибае, - рассказал он.

Еще Марк Карена поделился своими наблюдениями, что Швейцария и Башкортостан очень похожи.

- В целом, я с ним согласен, - подтвердил эту мысль Андрей Назаров. – Но нам надо поработать над инфраструктурой, а природно-климатические условия у нас уникальные. Все это оценивают.

- Андрей Геннадьевич, но чтобы выйти на международный уровень, нужно приложить немало усилий.

- Мы это понимаем. Чтобы Башкортостан был одним из лидеров в Российской Федерации, нам нужно темп держать в два раза выше по стране. А в Зауралье темп должен быть еще, чем в среднем даже в Башкортостане, потому что эта территория –самая дальняя от Уфы, и последние годы была не в центре внимания. И один из инструментов – это инвестиции.

На форуме были подписаны десятки соглашений

Всего на сабантуй приехали более 900 участников, среди которых представители государственных органов власти и бизнес-сообщества, эксперты и общественные деятели, инвесторы из России и зарубежья. Были иностранные гости из Турции, Казахстана, Беларуси. Так, в турецкую делегацию вошли генеральный директор банка «Ziraat Bank Moscow» Нуруллах Бакыр, акционер деревоперерабатывающей компании «Moonstar» Мухаммет Чаглаян, начальник департамента банка « bank» Баки Джанкурт, Председатель Правления, основной акционер турецкого АО «Teklink Telekom Мустафа Чалыш, Генеральный секретарь Ассоциации российско-турецкого бизнеса Владимир Солоцинский и координатор Ассоциации российско-турецкого бизнеса Мустафа Ватан.

- Турция уже сегодня наладила взаимодействие с Сибаем, - рассказал Мухаммет Чаглаян. - И мы не планируем останавливаться на том, что есть сегодня. У нас большие планы на будущее по развитию уже существующих производств и запуску новых.

ЧТО ЕЩЕ БЫЛО СДЕЛАНО НА ФОРУМЕ?

Всего за один день сабантуя были подписаны соглашения на сумму 98 млрд рублей, среди которых «Установление партнерских отношений и развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества сторон в целях решения задач социально-экономического развития Республики Башкортостан» между Правительством Республики Башкортостан и ООО «Макдоналдс» в лице Марка Карена и «Расширение и укрепление взаимного сотрудничества, реализация совместных проектов в целях социально-экономического развития Республики Башкортостан» между Правительством Республики Башкортостан и ПАО «Банк Уралсиб» в лице его президента Евгения Когана.

- Зауралье – это родина «Уралсиба». Мы считаем себя ответственными за территорию и будем развивать важные для республики проекты, - заверил Евгений Владимирович.

Также была заложена капсула в честь начала реконструкции «Бизнес-центра «Зауралье» и дома инновационного предпринимательства «Фабрика будущего» и возведена плита в честь III Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2021».

Соорганизаторами секций выступили Общероссийская общественная организация по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество», АО «Российский экспортный центр», АНО «Агентство стратегических инициатив».

В ходе Инвестсабантуя состоялась встреча премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова и генерального директора «Арктик Пауэр Кэпитал» Владимира Тощенко. В рамках деловой программы форума прошло заседание Инвестиционного комитета в формате «Инвестиционный час». Участники обсудили и дали «зеленый свет» пяти инвестиционным проектам Зауралья на сумму более 2,5 млрд рублей.

Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров на закладке капсулы строительства школы в городе Сибай

СПРАВКА «КП»

Итоги проведения инвестиционных сабантуев в Зауралье

В 2019 года в г. Сибай и Абзелиловском районе Республики Башкортостан состоялся Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2019» (далее – Инвестсабантуй). На площадке Инвестсабантуя были заключены

8 инвестиционных соглашений и соглашений о намерениях на общую сумму

69,5 млрд. рублей.

В настоящее время 5 инвестпроектов включены в Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ, в связи с пандемией коронавирусной инфекции приостановлена реализация 2 проектов по строительству теплиц и созданию цеха по сублимации кумыса.

На 1 июля 2021 года в реализацию проектов проинвестировано более

2,13 млрд. рублей, создано 21 рабочее место.

В 2020 г. в г. Сибай состоялся второй Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2020», на котором подписано 23 соглашения на общую сумму свыше 11 млрд. рублей.

В настоящее время 6 инвестпроектов включены в Перечень приоритетных инвестиционных проектов РБ. На муниципальном уровне реализуется 1 проект «Строительство АГЗС с сервисными услугами» в Хайбуллинском районе, в связи с пандемией коронавирусной инфекции приостановлена реализация 2 проектов по организации переработки древесины и строительства жилого микрорайона многоквартирных домов.

На 1 июля 2021 года в реализацию проектов проинвестировано более

260 млн. рублей, создано 7 рабочих мест.

В городе Сибай Республики Башкортостан 9-10 сентября 2021 года состоялся третий Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021», на котором подписано 24 соглашения на общую сумму свыше 38 млрд. рублей.