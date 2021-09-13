«Уверен, что мы уложимся в сроки»

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) Фото: Андрей Минаев

- Минувшее лето было аномально жарким, и Якутия столкнулась с тяжелыми последствиями этой жары. Какова итоговая площадь лесных пожаров и что можно сделать, чтобы пожары можно было оперативно обнаружить, локализовать и потушить?

- Июнь у нас был самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Да и июль-август ничуть не холоднее. В ряде районов почти по три месяца не выпало ни капли дождя. За июнь - менее 2 миллиметров осадков при норме почти 40.

Сезон сухих гроз, который у нас традиционно бывает в конце июня – июле, принес огромное количество пожаров. В день возникало до 95 новых очагов. Благодаря мужеству, стойкости лесопожарных формирований, МЧС, Минобороны, местного населения, добровольцев, сегодня практически все пожары ликвидированы. Их было около 1600, и лишь 50 – из-за неосторожного обращения с огнем. Сезон гроз, кстати, продолжается, возникают новые очаги, которые, к счастью, уже не приобретают огромных масштабов и быстро тушатся.

Что касается второго вопроса – природой мы управлять не можем. Однако мы должны понимать, что подобная ситуация может повториться. Наша задача – быстрее эти пожары тушить, а для этого нужны люди.

По действующей методике распределения средств на тушение пожаров, в Якутии на один гектар леса приходится 6 рублей 10 копеек, тогда как в среднем по стране – 199 рублей. Причем, это не только на тушение – это на систему лесного хозяйства в целом. Что касается пожаров, то на 260 миллионов гектаров леса в Якутии лишь 400 специалистов, профессионально занимающихся тушением возгораний: 200 человек – «Авиалесоохрана» и еще столько же – «Якутлесресурс».

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) в студии "Комсомольской правды" на ВЭФ 2021 Фото: Андрей Минаев

Мы должны преклоняться перед мужеством тех, кто смог остановить эти пожары, но без увеличения штатной численности рассчитывать на быструю локализацию и тушение огня – нереально. К счастью, президент дал четкие поручения и, надеюсь, штатная численность лесных противопожарных служб будет увеличена.

- Как помогаете тем, кто лишился жилья и имущества?

- У нас пострадало порядка 10 % жилфонда села Бясь-Кюель. Я был там весь день, огромный верховой пожар буквально захлестнул окружающую тайгу. Деревня не сгорела благодаря мужеству тех, кто боролся с огнем: и военным, и МЧС, и лесопожарным формированиям, и местным жителям. Сейчас восстанавливаются 34 жилых дома. Точнее, мы строим их заново, тех же размеров, что были, в некоторых случаях даже больше. Причем, уже благоустроенными. Пострадавшим семьям выделена материальная помощь из республиканского бюджета. Отмечу, что помогает не только государство, но и различные некоммерческие организации, благотворительные фонды. Новое жилье у людей должно быть к 15 октября. Уверен, мы уложимся в эти сроки.

- Несмотря на суровые испытания, Республика демонстрирует впечатляющие показатели и по росту промышленного производства, и по демографии: за счет чего удается добиваться успеха?

- Действительно, мы в этом году на ведущих в стране позициях по росту промышленного производства. За первые восемь месяцев плюс 25% к аналогичному периоду прошлого года. Это, на мой взгляд, как раз и свидетельствует, что действующие на Дальнем Востоке механизмы стимулирования экономического развития начинают давать результаты. К нам активно заходят инвесторы. Якутия уже в первой десятке рейтинга регионов по социально-экономическому развитию. Еще в 2018 году мы были лишь на 53-м месте. И самое главное: за последние два года в Якутии нет миграционного оттока, только приток. За 2019 и 2020 годы численность населения увеличилась на 15 тысяч человек. Это больше, чем за 15 предыдущих лет.

- Здорово, что крупные инвесторы выбирают Якутию. Растет ли на этом фоне число бизнесов, которые открывают жители региона?

- Безусловно, и это одна из наших основных задач. Мы работаем над тем, чтобы бизнес республики вовлекался в крупные инвестпроекты. По росту оборота розничной торговли мы восьмые в стране. Малый бизнес уже превысил допандемические показатели и выходит на новые рубежи. В том числе благодаря работе с крупными компаниями, которые «заходят» в Республику.

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия) в студии "Комсомольской правды" на ВЭФ 2021 Фото: Андрей Минаев

- Якутское золото, якутские бриллианты известны во всем мире. Какие еще виды продукции, способные конкурировать на мировом рынке, готова предложить Республика Саха?

- Наш уголь выходит на китайский рынок и вытесняет австралийский. Активно добывается газ… Но, отвечая на ваш вопрос, я не хочу сосредоточиваться на сырье. По экспорту IT-продукции мы занимаем твердое первое место на Дальнем Востоке. Вообще 90 % экспорта IT-услуг ДВФО – это Якутия.

Компании inDriver и MyTona работают во всем мире и входят в списки лидеров по своим направлениям. Появляются и новые игроки.

Уверен, что очень большой экспортный потенциал есть у якутского кино. Потому что с точки зрения наполнения художественными смыслами якутская киноиндустрия вышла уже не только на общероссийский – но и на мировой уровень. Каждый год якутское кино приносит России победы на крупнейших международных фестивалях. Последняя победа – на Карловарском.

Мы надеемся также, что в будущем свое достойное место на мировом рынке займет также продукция из якутских дикоросов. Как видите, в несырьевых отраслях у нашего региона тоже есть значительный потенциал для роста, и он уже начинает реализовываться.