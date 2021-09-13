Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Туризм13 сентября 2021 14:00

Правила въезда в Турцию для российских туристов в сентябре 2021: Пустят ли со “Спутник Лайт” и с какого возраста детям нужен ПЦР-тест

Турция в сентябре 2021 меняет условия въезда для россиян. Кому стало проще, а кому сложнее? Kp.ru разбирается вместе с экспертами туристического рынка
Юлия СМИРНОВАЮлия СМИРНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тем, кто привит “Спутником Лайт” или ревакцинирован им, необходимо перед вылетом сдать ПЦР

Тем, кто привит “Спутником Лайт” или ревакцинирован им, необходимо перед вылетом сдать ПЦР

Фото: EAST NEWS

Турция и во время пандемии остается самым популярным у наших отпускников зарубежным курортом, до конца года там ждут в гости 4 миллиона россиян. Сейчас в Анталье и Мармарисе еще даже не бархатный сезон, а самое настоящее лето: жара под тридцать, вода в Средиземном море прогрелась до +28 градусов. Загорать и купаться можно будет как минимум до середины октября, а то и в ноябрьские длинные выходные.

Однако туристам, собирающимся осенью на турецкие пляжи, надо иметь ввиду новые условия въезда и перемещения по стране. Причем в них есть как послабления, так и ужесточения. Кого коснутся новшества и что нужно знать перед отпуском в Аланье или Сиде, перед уикэндом в Стамбуле? Kp.ru разбирается вместе с экспертами туристического рынка.

ПРИЗНАЮТ ЛИ “СПУТНИК ЛАЙТ”?

Изначально Турция была максимально лояльна к российским вакцинам – для въезда подходил сертификат о вакцинации любой из них: “Спутник”, “КовиВак” или “Эпивак”. Туристов без прививки тоже пускают, только нужен ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Также подходит справка о пересенном заболевании Covid-19 в последние 6 месяцев. По нынешним меркам условия абсолютно приемлемые и привычные.

Но. Есть еще “Спутник Лайт”. В отличие от “Спутника V”, эта прививка состоит из одной дозы. И именно ее часто выбирают для ревакцинации россияне, которые прививались в первых рядах зимой или в начале весны.

В новых правилах, опубликованных МВД Турции 3 сентября, сказано, что без ПЦР могут пересекать границу пассажиры, получившие «не менее двух доз (однократная доза для Johnson & Johnson) вакцины, одобренной для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения или Турцией», после полной вакцинации должно пройти не менее 14 суток.

То есть: из однокомпонентных вакцин названа лишь одна, «Спутника Лайт» в списке нет — так что авиакомпании при посадке на рейс и пограничники действительно могут руководствоваться документом министерства и не признавать сертификаты о вакцинации или ревакцинации «Спутником Лайт».

При этом в онлайн-системе Международной ассоциации воздушного транспорта, которую используют авиакомпании для допуска пассажиров на борт, по-прежнему значится просто «полная вакцинация», без уточнения названий вакцин и количества доз.

В Ассоциации туроператоров России подчеркивают неоднозначность ситуации: “Вызвано ли это технической ошибкой (возможно, что про малоизвестную в Турции российскую вакцину этого типа просто забыли), или какими-то иными соображениями, неясно”. И советуют путешественникам подстраховаться и сдать ПЦР:

- Вакцинированным «Спутником Лайт» туристам, которые ожидают вылета в Турцию в ближайшее время, рекомендуется в любом случае сдать ПЦР-тест во избежание проблем при посадке на борт в России и при прохождении границы в Турции. Срочный тест можно сделать в аэропорту, - рекомендуют в АТОР.

- Тем, кто привит “Спутником Лайт” или ревакцинирован им, необходимо перед вылетом сдать ПЦР, - подтверждает PR-директор “Интуриста” Дарья Домостроева.

Если “Спутник Лайт” - единственная прививка, получается, вариантов нет, только потратиться на ПЦР.

А в случае с ревакцинацией – что мешает использовать для въезда первый сертификат, с двухкомпонентным “Спутником V”? Проблема в том, что если загружать сертификат с Госуслуг (а там он автоматически формируется и на английском языке тоже, что важно для поездок за границу) – в нем будет информация только о последней вакцинации. Если успели заранее скачать тот сертификат, где указан “Спутник V”, или есть бумажный сертификат на английском, - отлично.

В общем, в любом случае путь к долгожданному ол инклюзиву не заказан, просто надо учитывать этот новый нюанс перед вылетом.

БЕЗ ПЦР ТЕПЕРЬ МОЖНО ДО 12 ЛЕТ

А вот для тех, кто летит на море с детьми, правила въезда стали проще. Раньше ПЦР-тест не требовался для малышей до 6 лет, теперь анализ не нужно сдавать детям до 12 лет.

Да, школьники, по идее, сейчас должны быть на уроках, а не на пляже. Но не секрет, что родители часто берут отпрысков и в осенние отпуска, договорившись со школьной администрацией. Теперь еще и на ПЦР пару тысяч сэкономят.

ПО ТУРЦИИ – ТОЛЬКО С ПРИВИВКОЙ И ТЕСТОМ

И еще одно новшество, которое касается активных путешественников. Да, большинство наших отпускников прилетают на курорт и просто релаксируют в отеле, максимум на пару экскурсий съездят. Но если хочется в Каппадокию, в древние города турецкой Месопотамии, на черноморское побережье с его историческими местами? Или просто из Антальи в Стамбул внутренним рейсом или на междугороднем автобусе?

Всем пассажирам наземного общественного транспорта (автобусов и поездрв) и внутренних рейсов в Турции с 6 сентября необходим либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест, сданный максимум за 48 часов до вояжа, или экспресс-тест на коронавирус.

Однако и тут нет полной ясности. С одной стороны, посольство Турции в РФ заверяет, что на туристов требование не распространяется. С другой – фактически авиакомпании требуют сертификат о вакцинации либо тест у всех пассажиров, невзирая на гражданство. И уже были случаи, когда нашим туристам приходилось срочно сдавать ПЦР, чтоб не пропустить рейс, признают в АТОР.

Важно: для организованных автобусных экскурсий с курортов по-прежнему не нужны дополнительные документы, речь идет именно об общественном транспорте.

Туризм: Страны и курортыКАРТИНА ДНЯ