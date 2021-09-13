Правила въезда в Турцию для российских туристов в сентябре 2021: Пустят ли со “Спутник Лайт” и с какого возраста детям нужен ПЦР-тест

Тем, кто привит “Спутником Лайт” или ревакцинирован им, необходимо перед вылетом сдать ПЦР Фото: EAST NEWS

Турция и во время пандемии остается самым популярным у наших отпускников зарубежным курортом, до конца года там ждут в гости 4 миллиона россиян. Сейчас в Анталье и Мармарисе еще даже не бархатный сезон, а самое настоящее лето: жара под тридцать, вода в Средиземном море прогрелась до +28 градусов. Загорать и купаться можно будет как минимум до середины октября, а то и в ноябрьские длинные выходные.

Однако туристам, собирающимся осенью на турецкие пляжи, надо иметь ввиду новые условия въезда и перемещения по стране. Причем в них есть как послабления, так и ужесточения. Кого коснутся новшества и что нужно знать перед отпуском в Аланье или Сиде, перед уикэндом в Стамбуле? Kp.ru разбирается вместе с экспертами туристического рынка.

ПРИЗНАЮТ ЛИ “СПУТНИК ЛАЙТ”?

Изначально Турция была максимально лояльна к российским вакцинам – для въезда подходил сертификат о вакцинации любой из них: “Спутник”, “КовиВак” или “Эпивак”. Туристов без прививки тоже пускают, только нужен ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета. Также подходит справка о пересенном заболевании Covid-19 в последние 6 месяцев. По нынешним меркам условия абсолютно приемлемые и привычные.

Но. Есть еще “Спутник Лайт”. В отличие от “Спутника V”, эта прививка состоит из одной дозы. И именно ее часто выбирают для ревакцинации россияне, которые прививались в первых рядах зимой или в начале весны.

В новых правилах, опубликованных МВД Турции 3 сентября, сказано, что без ПЦР могут пересекать границу пассажиры, получившие «не менее двух доз (однократная доза для Johnson & Johnson) вакцины, одобренной для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения или Турцией», после полной вакцинации должно пройти не менее 14 суток.

То есть: из однокомпонентных вакцин названа лишь одна, «Спутника Лайт» в списке нет — так что авиакомпании при посадке на рейс и пограничники действительно могут руководствоваться документом министерства и не признавать сертификаты о вакцинации или ревакцинации «Спутником Лайт».

При этом в онлайн-системе Международной ассоциации воздушного транспорта, которую используют авиакомпании для допуска пассажиров на борт, по-прежнему значится просто «полная вакцинация», без уточнения названий вакцин и количества доз.

В Ассоциации туроператоров России подчеркивают неоднозначность ситуации: “Вызвано ли это технической ошибкой (возможно, что про малоизвестную в Турции российскую вакцину этого типа просто забыли), или какими-то иными соображениями, неясно”. И советуют путешественникам подстраховаться и сдать ПЦР:

- Вакцинированным «Спутником Лайт» туристам, которые ожидают вылета в Турцию в ближайшее время, рекомендуется в любом случае сдать ПЦР-тест во избежание проблем при посадке на борт в России и при прохождении границы в Турции. Срочный тест можно сделать в аэропорту, - рекомендуют в АТОР.

- Тем, кто привит “Спутником Лайт” или ревакцинирован им, необходимо перед вылетом сдать ПЦР, - подтверждает PR-директор “Интуриста” Дарья Домостроева.

Если “Спутник Лайт” - единственная прививка, получается, вариантов нет, только потратиться на ПЦР.

А в случае с ревакцинацией – что мешает использовать для въезда первый сертификат, с двухкомпонентным “Спутником V”? Проблема в том, что если загружать сертификат с Госуслуг (а там он автоматически формируется и на английском языке тоже, что важно для поездок за границу) – в нем будет информация только о последней вакцинации. Если успели заранее скачать тот сертификат, где указан “Спутник V”, или есть бумажный сертификат на английском, - отлично.

В общем, в любом случае путь к долгожданному ол инклюзиву не заказан, просто надо учитывать этот новый нюанс перед вылетом.

БЕЗ ПЦР ТЕПЕРЬ МОЖНО ДО 12 ЛЕТ

А вот для тех, кто летит на море с детьми, правила въезда стали проще. Раньше ПЦР-тест не требовался для малышей до 6 лет, теперь анализ не нужно сдавать детям до 12 лет.

Да, школьники, по идее, сейчас должны быть на уроках, а не на пляже. Но не секрет, что родители часто берут отпрысков и в осенние отпуска, договорившись со школьной администрацией. Теперь еще и на ПЦР пару тысяч сэкономят.

ПО ТУРЦИИ – ТОЛЬКО С ПРИВИВКОЙ И ТЕСТОМ

И еще одно новшество, которое касается активных путешественников. Да, большинство наших отпускников прилетают на курорт и просто релаксируют в отеле, максимум на пару экскурсий съездят. Но если хочется в Каппадокию, в древние города турецкой Месопотамии, на черноморское побережье с его историческими местами? Или просто из Антальи в Стамбул внутренним рейсом или на междугороднем автобусе?

Всем пассажирам наземного общественного транспорта (автобусов и поездрв) и внутренних рейсов в Турции с 6 сентября необходим либо сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест, сданный максимум за 48 часов до вояжа, или экспресс-тест на коронавирус.

Однако и тут нет полной ясности. С одной стороны, посольство Турции в РФ заверяет, что на туристов требование не распространяется. С другой – фактически авиакомпании требуют сертификат о вакцинации либо тест у всех пассажиров, невзирая на гражданство. И уже были случаи, когда нашим туристам приходилось срочно сдавать ПЦР, чтоб не пропустить рейс, признают в АТОР.

Важно: для организованных автобусных экскурсий с курортов по-прежнему не нужны дополнительные документы, речь идет именно об общественном транспорте.