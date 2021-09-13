Солист группы 25/17 пропал после того, как ему трижды выстрелили в лицо из травмата в центре Москвы

В ночных приключениях солиста популярной рок-группы 25/17 Андрея Позднухова сейчас разбирается московская полиция. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В ночных приключениях солиста популярной рок-группы 25/17 Андрея Позднухова сейчас разбирается московская полиция. Причем сам музыкант, у которого есть все шансы получить официальный статус потерпевшего, от помощи отчего-то отказался.

Местом происшествия в ночь на понедельник, 13 сентября, стала улица Тверская. На часах было около двух ночи, но в центре столицы и в это время были люди. На их глазах все и случилось.

- Неизвестный мужчина трижды выстрелил в голову Андрея Позднухова из травматического пистолета. Сразу после этого он сбежал, - сообщили kp.ru собственные источники в правоохранительных органах.

Пока музыкант корчился от боли, одна из прохожих, 40-летняя жительница Санкт-Петербурга вызвала полицию.

- На Тверской при нас просто выстрелили в лицо человеку три раза. Слава Богу, что из травмата, но я вызвала полицию. У людей все в порядке с головой, - написала о случившемся на своей странице в Инстаграм очевидец, Полина Голуб.

Но пострадавший музыкант общаться с полицейскими не стал. Отказался он и от помощи врачей. Андрей Позднухов заверил силовиков, что с ним все в порядке и пообещал, мол отправится прямиком домой. Но в своём загородном доме в Красногорске он так и не появился.

- До сих пор местонахождение пострадавшего от стрельбы неизвестно. Мобильный телефон он отключил, - добавил собственный источник kp.ru.

Заявление о розыске музыканта его жена планирует подать уже сегодня вечером, если конечно рокер сам не вернется домой. По делу о стрельбе, несмотря на отсутствие заявления все же начали проверку. По одной из версий, музыкант был знаком с обидчиком.