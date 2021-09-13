Элла Памфилова пристыдила Дмитрия Потапенко за обвинения

Глава ЦИК Элла Памфилова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Бессовестной ложью» назвала глава ЦИК слова экс-кандидата в депутаты Дмитрия Потапенко о том, что он был снят с выборов из-за акций «Яндекса» и Сбербанка в портфеле. Верховный суд отказал предпринимателю в регистрации вместе с рядом других кандидатов. Причина - ценные бумаги иностранных компаний. В частности у Потапенко — Alibaba Group, Procter & Gamble, Chevron, Apple, Pfizer и т.д. Весь список есть на сайте Центризбиркома.

В то же время ряд СМИ сомневается, что такой эксперт по финансам, как Дмитрий Потапенко, мог сознательно нарушить закон. Но происходит это уже не в первый раз: в 2016 году, он уже баллотировался в Госдуму, и его тоже сняли по той же причине. Он не указал иностранные активы - в частности его с родителями фирму Management Development Group Inc., зарегистрированную в пражской квартире. Сам Потапенко не раз представлял её, как крупный международный фонд стратегического управления промышленными, производственными предприятиями и торговыми сетями, с персоналом больше 7,5 тыс. человек. Но в официальном реестре Чехии, численность персонала компании равнялась нулю.

В России у предпринимателя тоже есть работа. В разное время за ним числилось 13 компаниями, семь из которых были ликвидированы по решению налоговой, как не ведущие никакой деятельности. На сегодня остались только две - ООО «МДГ» и ООО «Практикер Ритейл ГмбХ», но и они имеют нулевую финансовую отчетность. Основным видом их деятельности значится розничная торговля в палатках и ларьках.

Как заметила Элла Памфилова, настойчивость, с которой Потапенко и другие снятые кандидаты отрицают очевидные факты про иностранные активы – лишь «повод потом рассказать, как их обижают, поскольку именно они истинная оппозиция».

Эксперты отмечают, по теме ценных бумаг и компаний за рубежом уже накопилась богатая практика. Причем, разбирательства далеко не всегда ведут к снятию с выборов. Так в 2019 году одна из партий подала иск против кандидата в Госдуму Антона Шипулина. Но суд снимать его не стал — тот заранее продал акции иностранного банка, которыми владел через брокера Сбербанка. А вот если на момент подачи заявления активы не проданы - кандидата отстраняют. На сегодня таких случаев десятки.