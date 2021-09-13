Эксперты уверены: норматив утилизации должен быть введен уже в 2022 году

Идеология экодиссидентства должна остаться в прошлом. Фото: Валерия ТИТОВА

Эксперты выступили против поэтапного роста нормативов утилизации отходов до 2025 года. Ранее с инициативой о необходимости пролонгирования сроков реализации расширенной ответственности производителей (РОП) выступил Минсельхоз.

- Я сторонник введения с 2022 норматива утилизации до 100%, больше нельзя откладывать. Времени для адаптации бизнесу было достаточно — РОП введен в России с 2015 года. Итоги печальны: сборов нет, утилизации нет, прозрачности нет. При этом не надо забывать, что есть альтернатива экосбору — самостоятельная утилизация. Без наполнения отрасли поступлениями от экосбора, ключевого источника инвестиций в инфраструктуру, мы будем отставать в развитии всей реформы обращения с ТКО, — говорит глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

По его словам, идеология экодиссидентства должна остаться в прошлом, в развитых странах это уже давно не приемлемо ни обществом, ни властями.

По словам Исмаилова, введение 100-процентного норматива утилизации с 2022 года не приведет к росту цен на товары. Страшилки, распространяемые компаниями-производителями на эту тему, эксперт назвал спекуляциями.

Согласен с этим и глава комитета по природопользованию и экологии «Деловой России» Ильдар Неверов. По его словам, введение норматива ниже 100% является половинчатой мерой.

- Тезисы концепции обсуждались два года, прошло около 50 тематических встреч, а сама проблематика РОП обсуждается с 2015 года. Перенос сроков введения РОП не выдерживает критики. Эта мера показала свою несостоятельность с 2015 года, — заявил Неверов.

По его словам, утилизация через ассоциации, тоже недостаточно эффективна.

- На протяжении последний трех лет в полной мере такая методика утилизации не работает. Существует фальсификация, подтасовка цифр, предоставляются неполные данные. Этот вопрос необходимо отложить. На первом этапе реформы необходимо делать все через оператора РОП, - считает Ильдар Неверов.

Как отмечает глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, постепенный переход к 100-процентному нормативу утилизации до 2025 года равнозначен предложению перенести реализацию концепции РОП на 2025 год и противоречит как поручениям президента, так и принципам экологического благополучия страны. По его словам, введение 100-процентного норматива утилизации с 2022 на стоимости товаров ощутимо не отразится.

- Реальная стоимость 100-процентной утилизации не способна существенно увеличить стоимость конечного товара. Возьмем молоко пастеризованное объемом 930 мл в полимерной упаковке. Цена товара вырастет всего на 0,15%, - говорит Денис Буцаев.

Так, при нынешней действующей розничной цене в 79,9 рублей, при 100% нормативе утилизации цена молока составит 80,02 рублей.

- Что же касается роли ассоциаций, то посредством таких объединений «загрязнители» получают возможность экономить на уплате экологического сбора путем занижения в ходе конкурентных процедур стоимости услуг по утилизации, - поясняет Денис Буцаев.

В Минприроды также считают, что обновленная концепция РОП должна заработать уже в 2022 году.

- Сегодня в России утилизируется лишь 4,5% отходов, остальное направляется на полигоны для захоронения. Правительством запущена реформа отрасли ТКО, которая позволит сделать обращение с мусором более цивилизованным. Это значит, что будут решены проблемы переполненных свалок, сокращен объем отходов, направляемых на захоронение. Главная задача — переход к экономике замкнутого цикла. Одним из ее принципов является максимально длительное использование материалов и вещей, поиск безотходных решений. И без внедрения института РОП это не может быть реализовано, - заявили в пресс-службе Минприроды.

Сегодня в России утилизируется лишь 4,5% отходов, остальное направляется на полигоны для захоронения. Фото: Валерия ТИТОВА

К ведомстве считают, что именно расширенная ответственность производителей позволяет ввести обязанность производителя нести ответственность за продукт на протяжении всего его жизненного цикла. То есть не просто выпустить на рынок и продать, а участвовать в его утилизации и утилизации упаковки.

- Таким образом это стимулирует компании не только к созданию мощностей для переработки, но и сокращению объемов производства упаковки или внедрению новых, более экологичных подходов к ее созданию, - отмечают в Минприроды.

По мнению замглавы «Лиги переработчиков макулатуры» Дениса Кондратьева, существующая система не позволяет увеличить объем отходов, поступающих в хозяйственный оборот для производства новых товаров и упаковки. В результате растут полигоны, а также платежи населения за обращение с отходами. К тому же происходит существенное удорожание стоимости упаковки.

По словам эксперта, оттягивание сроков введения эффективной системы РОП приведет к переполненности мусорных полигонов и в конечном счете - к коллапсу.

- Речь как о санитарном благополучии и здоровье, так и о той финансовой нагрузке, которая ложится на плечи наших граждан, - отмечает Кондратьев.

По его словам, только компенсация всех затрат на обращение со 100% отходов, запускаемых каждым конкретным товаропроизводителем, позволит создать действующую экономическую модель расширенной ответственности производителя.

- Это подтверждается включением этого принципа в обязательные требования ко всем системам РОП на территории ЕС с первого года работы новых систем и для всех существующих систем РОП с 2023 года, - отмечает эксперт.

- После обобщения правоприменительной практики могут быть корректировки на уровне подзаконных актов, это нормальный процесс. Надо запускаться. Сейчас одна из ключевых совместных с бизнес-объединениями задач — формирование прозрачной системы учета. Нам надо вытеснить из отрасли фиктивных утилизаторов как класс. Экологическое благополучие территорий и качество нашей жизни сегодня приоритет госполитики. Компании-загрязнители должны с этим считаться, - говорит Рашид Исмаилов.