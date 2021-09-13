Чтобы найти потерявшегося Шарика или Мурку больше не надо будет клеить на столбы объявления и размещать их трогательные снимки в социальных сетях Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Потерявшихся людей и уголовников уже не первый год ищут и находят с помощью камер и искусственного интеллекта. Пока не все россияне решаются пройти биометрию, знакомить с ней решили начать с домашних животных. Чтобы найти потерявшегося Шарика или Мурку больше не надо будет клеить на столбы объявления и размещать их трогательные снимки в социальных сетях. Достаточно хранить несколько фотографий питомца в смартфоне. О новой технологии kp.ru рассказали сотрудники АО «Гознак», которые запустили в России онлайн-сервис для умного поиска потерявшихся домашних животных «Хвост удачи» (helppet.ru).

РАСПОЗНАЕТ МУРКУ НА 96,5%

Отметим, что «Хвост удачи» разработал АО «Гознак» - организация, которая в ответе за уникальность рисунка на российских купюрах. Детище крупнейшего производителя банкнот в Восточной Европе работает бесплатно и очень просто. Достаточно пройти типичную для всех сайтов регистрацию.

- Если вы потеряли кошку или собаку, надо просто загрузить фотографию питомца, на которой четко видны два глаза, нос и пасть. Можно еще сделать снимок с поворотом головы. Снимать такие фотографии необходимо с 1-4 метров. Хвост фотографировать не обязательно, так как распознавание проходит именно по морде животного, - пояснил kp.ru пресс-секретарь АО «Гознак» Глеб Руденко.

Сайт запросит у пользователя дату и место пропажи питомца. При этом искусственный интеллект автоматически просмотрит базу объявлений, и, если изображение пропавшего животного совпадает с изображением найденного, система немедленно уведомит пользователя об этом.

По словам специалиста, сервис (скоро будет доступно его мобильное приложение) позволит автоматически находить вашего любимца среди сотен тысяч фотографий животных. Точность распознавания, которую на сегодня демонстрирует сервис, составляет более 97% для собак и более 96.5% для кошек.

- В основу сайта легла новая технология идентификации животных по фотографии, разработанная специалистами компании. По нашим оценкам, аудитория сервиса может составить более 1,8 миллионов человек, - директор Научно-Исследовательского института – филиала АО «Гознак» рассказывает Георгий Корнилов.

ЛИШИТ РАБОТЫ МОШЕННИКОВ

Подать заявление можно будет не только о пропавшем, но и обнаруженном на улице животном. Достаточно будет просто сфотографировать мордочку собачки или кошечки в профиль и анфас. Таким образом сайт даст возможность эффективнее работать фондам и приютам.

- Организации также смогут бесплатно пополнять базу сайта информацией о животных, которых дома ждут хозяева. Это поможет различным фондам и приютам быстрее передавать питомцев их хозяевам или просто в добрые руки, - отмечает Корнилов.

Таким образом, фотографию любого потерявшегося животного из интернета можно будет загрузить на сайт «Хвост удачи» и найти его истинного владельца. Или найти для себя клона умершего или пропавшего питомца.

Не секрет, что крупных мегаполисах сейчас действуют целые банды, которые воруют домашних животных, а потом вымогают за лечение и перетяжку с их хозяев крупные суммы. А бывает, что животных специально уродуют, чтобы выбивать со слезой у читателей социальных сетей денежку на лечение «одноглазого пушистика», которого в сети поочередно именуют то Бертой, то Васькой.

К таким мошенничествам преступное сообщество перешло несколько лет назад, когда стало очевидно, что люди охотнее дают деньги на лечение покалеченных животных, нежели инвалидов.

Как правило, попытки вывести на чистую воду сочинителей подобных «трогательных историй» заканчивается тем, что их сообщество блокирует правдолюбов в социальных сетях за «преследование». Правоохранительные органы сбор подобных «пожертвований» обычно считает делом добровольным и малозначительным.

БАЗА ПОТЕРЯННЫХ ПИТОМЦЕВ

Разработчики заявили, что за пределами сайта «Хвост удачи» снимки анализироваться не будут.

- У проекта нет цели сформировать базу фотографий всех питомцев России. После того, как пропавший питомец успешно найден, связанные с ним объявления будут убраны со всеобщего обозрения, - подчеркнул президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, чьи специалисты участвуют в разработке «Хвост удачи».

По данным кинологов технология цифровой идентификации домашних питомцев была разработана Гознаком еще в начале этого года, но с тех пор была "существенно улучшена, добавлена возможность идентификации кошек". По мнению экспертов, сайт позволит властям российских городов существенно снизить затраты на отлов потерявшихся животных, ошейники, чипизацию, стерилизацию.

Да и владельцам больше не надо задумываться о затратном чипировании.

- Многие владельцы не чипируют питомцев из-за того, что у нас в стране нет единой системы учета, а процедура не является обязательной. Переход же к цифровой идентификации домашних животных без необходимости совершать затратные и болезненные для самого питомца манипуляции - огромный шаг к более гуманному и ответственному обществу. В данном же случае от владельца не требуется никаких усилий, необходимо только наличие обычного смартфона с камерой, на который можно сделать фото домашнего животного, — отметил Голубев.

Кто знает, куда в дальнейшем заведёт «Хвост удачи» искусственный интеллект разработанный человеком. Не исключено, что снимки с сайта начнут подгружать в городской системе «Безопасный город», которая уже успешно ищет в толпе потерявшихся людей и преступников. И тогда домашних питомцев на улицах города можно будет найти по «горячим следам» до того, как они попадут в руки мошенникам или под колеса машины.