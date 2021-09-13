Увидеть Байкал и сохранить

Фото: пресс-служба ФЭО

Школьники и студенты из шести регионов страны отправились на уникальную точку планеты, чтобы провести собственные исследования и убедиться в важности сохранения таких природных территорий. Мероприятие приурочено к Году науки и технологий.

В состав Менделеевской экологической экспедиции вошли школьники, студенты и педагоги вузов, входящих в состав научно-образовательного консорциума “Передовые ЭкоТехнологии”, из Кировской, Саратовской, Курганской, Нижегородской, Иркутской областей и Удмуртской Республики. Менделеевская экологическая экспедиция - это просветительский проект, организованный по инициативе Федерального экологического оператора (входит в Госкорпорацию “Росатом”) для популяризации экологического мышления у студентов и школьников, профориентации школьников, проявляющих интерес к изучению химии и экологии, формирования опыта научно-исследовательской деятельности.

Крайне важно вести работу, направленную на повышение экологической культуры и формирование у молодых людей понимания ценности и взаимосвязи всех элементов экосистемы, - рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации “Росатом” Андрей Лебедев.

Фото: пресс-служба ФЭО

Отвечая за создание комплексной системы по обращению с отходами I и II классов и ликвидируя крупные объекты накопленного экологического вреда в составе национального проекта “Экология” Федеральный экологический оператор уделяет большое внимание работе с молодежью - повышению уровня экологического мышления, формированию бережного отношения к окружающей среде и рационального отношения к ресурсам. Кроме того, по инициативе ФЭО открыта программа «Менделеевские классы», которая решает задачу раннего профилирования школьников и формирования кадрового потенциала для создающейся отрасли по обращению с отходами производства и потребления.

Менделеевская экологическая экспедиция началась с написания всероссийского экологического диктанта “ЭкоТолк”. В стенах РХТУ им. Д.И. Менделеева ребята отвечали на каверзные, но пробуждающие интерес к биологии, химии, истории вопросы представителей Госкорпорации «Росатом», Федерального экологического оператора, Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, Ассоциации граждан и организаций по содействию развития экологического образования и просвещения «ЭкоТолк», Общественной палаты РФ, известных общественных деятелей.

В этот же день участники Менделеевской экологической экспедиции отправились в Иркутскую область к своей главной цели. Для участия ребята готовили свои проекты на экологическую тематику. Авторы лучших проектов и вошли в состав экспедиции.

- Когда я узнала, что победители экологического конкурса «Менделеевские классы» награждаются поездкой на Байкал, это стало дополнительным стимулом к участию в нем и к победе, - рассказывает девятиклассница Чеснокова Софья из поселка Михайловский Саратовской области. – Очень захотелось своими глазами увидеть такую красоту! Вообще-то мне очень нравится химия. И я надеюсь, что это направление станет моей профессией.

Софья заняла первое место с проектом «Исследование воды питьевого и хозяйственного назначения». Девушка под руководством куратора Коченевой Аделии работала над исследованием год, включая каникулы. Ей было интересно, увлеклась.

Фото: пресс-служба ФЭО

Проект «Менделеевские классы» направлен на углубленное изучение химии и математики и открывает ребятам перспективные профессии - промышленного эколога, химика, технолога и другие.

Организация экспедиции проводится при совместной деятельности Федерального экологического оператора, сети Информационных центров по атомной энергии, Иркутского областного отделения Всероссийского общества охраны природы, научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии».

В ходе экспедиции школьники и студенты знакомятся с уникальными пейзажами Байкала, под руководством ученых проводят исследования воды, растительного и животного мира, изучают антропогенное воздействие на окружающую среду на примере Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Среди задач экспедиции показать ребятам, какими богатствами обладает наша природа, и к каким печальным последствиям может привести легкомысленное отношение к ним.