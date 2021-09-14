Не хламом единым: «костюм жениха Моргенштерна» продают за 150 тысяч, а «лимузин Сталина» за 52 миллиона

Такие машины пренебрежительно кличут «членовозами», ибо в них возили партийную верхушку страны Советов. На модели ЗиС 110 точно катали Иосифа Виссарионовича. Более того, он был разработан по его личному указанию

Сайты с частными объявлениями в нашем веке — кладезь диковинок. Прошерстишь сотню другую товаров и невольно подумаешь, что «диковинка» и «дичь» — слова однокоренные. Особенно изобилует безумными объявлениями московский рынок б/у. Корреспондент «Комсомолки» откопал на виртуальной барахолке неординарные предложения.

Пустые банки «Пепси» за 5 млн рублей

Любите ли вы газировку так сильно, что готовы выложить за коллекцию жестянок цену премиальной иномарки? Москвич Михаил продает баночки из-под американского напитка. Самая старая выпущена в 1940-м году, а самая свежая образца 2021 года. «Пепси-колу» изобрели в 1898 году, и первые 42 года ее продавали в бутылках. Так что коллекцию можно считать максимально полной. Продавец предполагает, что раритеты можно задействовать в исторических фильмах.

Любите ли вы газировку так сильно, что готовы выложить за коллекцию жестянок цену премиальной иномарки?

Трехметровый бивень мамонта

Кости древних слонов добывают в Якутии. Ценный ресурс, который одно время даже хотели приравнять к полезному ископаемому. Ибо бивней не так уж и мало, а стоят они от 25 тысяч рублей за кило. Многое зависит и от сохранности образца. Ведь из них мастера вырезают предметы роскоши. Якутские бивни всеми правдами и неправдами пытаются переправлять по миру, за что контрабандистов иногда наказывают. Этот экземпляр Антон из Москвы хочет продать за 3,6 млн рублей. В длину он не дотягивает пару сантиметров до полноценных трех метров.

Этот экземпляр Антон из Москвы хочет продать за 3,6 млн рублей

Вещи рэпера

«Делать деньги, блин, вот так. Пальцем щелк и деньги в банк» — пел эпатажный рэпер Алишер Валеев, он же Моргенштерн. Прославился он тем, что делал деньги буквально из воздуха. Свои выходки в инстаграме и YouTube (сжигал деньги, получал титул «Женщина года», нарядившись в платье) конвертировал в еще большую популярность, а значит и доход.

Успех кумира пытаются повторить последователи. На продажу выставлены костюм Моргенштерна с недавней свадьбы (150 000 руб., вряд ли настоящий), дождевик, такие выдавали гостями торжества (50 000 руб., скорее всего, настоящий), бутафорские кольца, украшавшие стол молодоженов (8000 руб.) и полупустая бутылка воды (8000 руб.), которую охранники торжества выбросили с теплохода, где отмечали союз двух сердец. Также продают автограф Моргена на пятитысячной купюре за 15 000 рублей, его респиратор за 3000 руб., и пару носков - 3700 руб.

Шкафы-гробы

Брутальные полки висели в комнате подростка, который увлекался тяжелым роком — об этом свидетельствуют наклейки с эмблемой группы «Металлика» и других музыкальных банд. За один гроб просят 1900 рублей.

Шкафы-гробы

Очки для куриц

Это не просто модный аксессуар для домашней птицы, а эффективное средство борьбы с расклевом. Так фермеры называют каннибализм среди несушек. Такое случается, когда в стае слишком большое поголовье и несушки с петухами сходят с ума. Изобретение авторское и создатель уверяет, что оно помогает снизить агрессивность до нуля. Одна пара очков стоит 20 рублей, только без специального инструмента, который напоминает плоскогубцы, их на клюв птичкам не нацепить. Так что желающим уберечь стаю придется еще доплатить 200 рублей.

Это не просто модный аксессуар для домашней птицы, а эффективное средство борьбы с расклевом

«Авторский младенец»

Так озаглавлено объявление. Жутковатого пупса продают за 5000 рублей. 12-сантиметровая кукла выглядит очень натуралистично — художник отрисовал складки на теле и даже шрам на пупке, который толком не успел зажить.

«Авторский младенец»

«Ковидатино»

Хозяин игрушки Буратино предлагает использовать ее в оформлении витрин. Механическая кукла 1,2 метра в высоту умеет шевелить ногами, руками и головой. Работает от розетки. Автор говорит, что Буратино сделан в единственном экземпляре при участии специалистов «Союзмультфильма». Купить куклу нельзя, только взять в аренду на 300 рублей за сутки. Сказочный персонаж может предстать в разных амплуа. Например, как грозный борец с коронавирусом (см.фото). Правда, длинный нос проткнул маску.

«Ковидатино»

«Бухаломобиль»

Его создатель настаивает, что странная тачка нужна не для того, чтобы бухать, а служит идеальным местом общения. Продавец указывает, что это не просто транспорт, а настоящий социальный инструмент для жизни в сельской местности. Кулибин предлагает колесить на своем ноу-хау по селу. За столик то и дело могут подсаживаться деревенские жители и обсуждать с владельцем последние новости. Работает это чудо на электромотоблоке и разгоняется до 15 км/час. Цена 270 000 рублей.

Продавец указывает, что это не просто транспорт, а настоящий социальный инструмент для жизни в сельской местности

Машина из велосипедов и бензопил

Глеб Конев из Щелкова с 15 лет мечтал о машине, а терпеть до получения прав и первой легальной «ласточки» надо было еще три года. Тогда парень решил собрать собственную машину. На это ушло два года. Распилил два горных велика и прикрепил их к самодельному кузову, который напоминает карету. На задние колеса поставил по двигателю от советской бензопилы «Дружба». Сейчас молодой человек продает машину. Ездить по дорогам общего пользования на такой нельзя — выпишут штраф от ДПС. А вот гонять по полям и проселочным дорогам можно. Правда цену своей «кибитки» продавец не называет. Говорит, если серьезный покупатель, пусть приезжает и на месте определимся.

Машина из велосипедов и бензопил

Железнодорожный вокзал

Количество нулей в ценниках на столичную недвижимость давно перевалило за девять. Сейчас самые дорогие апартаменты продают на 1-й Тверской-Ямской - 3,15 млрд рублей. Но разве сравнится эта дизайнерская роскошь с возможностью заполучить целый жд-вокзал?

К тому же обойдется он всего-навсего в 14,5 млн рублей. Площадь 100 «квадратов», здание осталось от ансамбля станции «Покровское-Стрешнево». Его построили в 1908 году. Здесь работал буфет и зал ожидания. Станцию закрыли минувшим летом, а неподалеку открыли новую платформу «Щукинская» (МЦД-2). Правда есть нюанс: дом с башенкой числится объектом культурного наследия. А состояние у него удручающее. Так что покупателю придется с пиететом относиться к охранному статусу, ничего не перестраивать, а наоборот реанимировать памятник.

Дом с башенкой числится объектом культурного наследия. А состояние у него удручающее

Элитный ЗиС 110

Такие машины пренебрежительно кличут «членовозами», ибо в них возили партийную верхушку страны Советов. На модели ЗиС 110 точно катали Иосифа Виссарионовича. Более того, он был разработан по его личному указанию. Всего таких лимузинов выпущено чуть больше 2000 штук. Ретрокар продают за 52 млн рублей. Это на пять миллионов дороже, чем прося за новые полностью укомплектованные Rolls-Royce Phantom и Maybach, которые считаются эталоном современного элитного авто. Продавец указал пробег машины в 10 тысяч километров, с конвейера она сошла в 1948 году.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Москвич устроили фешн-фотосессию стульям

Чтобы сфотографировать мебель на продажу нужен особый талант. Курьер из Москвы Савелий искал покупателя на четыре стула. Мебель изготовлена в Бухаресте и поставлена в СССР предприятием «Экспортлемн». На такой винтаж колоссальный спрос. Два стула молодой человек нашел на мусорке, а два докупил. Они были в плохом состоянии, и Савелий взялся их реставрировать. Работы почти завершил, но пришлось переезжать, стулья забрать нет возможности. Вот парень и решил продать их всего за 1500 рублей. А для рекламы объявления устроил мебели фотосессию на фоне московских набережных и в метро.