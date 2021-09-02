Москвичка продает за 8000 рублей бутылку воды со свадьбы Моргенштерна

Свадьба Моргенштерна стала самым обсуждаемым событием лета Фото: СОЦСЕТИ

После свадьбы рэпера Моргенштерна в Сети появились товары с его свадьбы. Продают их, естественно, втридорога.

Одно из предложений - бутылка воды, которую предлагали гостям во время гуляния. За нее продавец хочет целых 8 000 рублей!

Девушка, которая ухитрилась достать товар, пишет, что бутылка не целая. То есть, кто -то уже успел выпить воды, но этот факт нисколько не смущает продавца, девушка настаивает, что даже в таком виде лот стоит своих денег.

За бутылку воды продавец хочет 8000 рублей Фото: ВКонтакте

Анастасия Калакуцкая, именно так представляется продавец в соцсетях, рассказывает, что бутылка попала к ней от охранников артиста.

- Воду раздавали звезды и охранники, которые стояли у корабля, потом они кидали ее людям, — рассказала «Ридусу» девушка.

В своем объявлении Анастасия указала «Вода с коробок свадьбы Моргенштерна» и это отдельный вопрос. Из каких коробок?

- С коробок — это опечатка, читать следует с корабля, - говорит собеседница издания.

Она отмечает, что товар рассчитан на фанатов артиста. Естественно, пить воду никто не станет, а вот поставить бутылку на память – очень хорошая идея.

На объявление откликнулось всего три человека, но им кажется, что цена непомерно высока. У Анастасии свой взгляд на ситуацию и отдавать бутылку дешевле 5 000 рублей она не намерена.

- 5 тысяч, меньше жалко отдавать, потому что пишут еще люди, готовые взять за 8. Надеюсь, все-таки найдутся бешеные фанаты Моргенштерна, — думает девушка.

Хозяйка бутылки проживает у станции московской подземки «Бульвар Дмитрия Донского» и за бутылкой придется ехать самостоятельно.

23-летний рэпер и бизнесмен Моргенштерн справил свадьбу в последний день лета. Алишер женился на 21-летней студентке Диларе Зинатуллиной. Пара решила устроить торжество в стиле «лихих 90-х». Стилизация под свадьбы своих родителей выдержана в гиперболизированных тонах, приправлена матом и большими деньгами.