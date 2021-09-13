В Англии девушки начали выходить замуж за деревья

«Невесты», принявшие участие в акции, облачились в свадебные наряды

В английском Бристоле в выходные прошла необычная акция защитников окружающей среды. 70 девушек связали себя узами брака с деревьями, которым грозит вырубка, пишет BBC.

- Деревья - наша пара на всю жизнь, - заявила организатор акции Шивон Киранс.

Ранее городской совет Бристоля объявил о строительстве жилого квартала на месте лесного массива. На этой территории планировалось разместить 166 апартаментов из них 66 квартир будут использованы в качестве социального жилья. Несмотря на то, что проект строительства еще не утверждён, эта затея не понравилась местным «зеленым» - активистам Save Baltic Whraf Trees и Bristol Tree Forum.

«Невесты», принявшие участие в акции, облачились в свадебные наряды - классические белые платья с фатой и национальные свадебные одеяния. Нашли себе человеческую пару целых 74 дерева.

- Выйти замуж за дерево - это большая привилегия, - сказала участница акции Сьюзан Хакетт. - Это не просто эмоциональный жест, это имеет особое символическое значение. Деревья - это пример безусловной любви, которая сочетается с идеей брака. Брак - это на всю жизнь, как и способность дышать. Бристолю нужны большие деревья, чем роскошное частное жилье.

Организаторы акции рассказали, что их вдохновителями стала группа индианок, которые в 70-х годах обнимали деревья в Гималаях, пытаясь таким образом противостоять массовым лесозаготовкам.

Каждая из участниц произнесла свадебную клятву. Ее текст написал местный профессор медицины Джон Тарлтон. Также он выступил на акции в качестве шафера.

- Когда проект строительства будет одобрен, будет уже поздно, - заявил ученый. - Пока никто не собирается отказываться от этого плана, и повлиять на это особенно не можем. Мы не можем потерять 74 дерева. Бристоль нуждается в них.