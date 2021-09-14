Обучение по стандартам Ворлдскиллс: любимая работа, хорошая зарплата

Фото предоставлены пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Первый день осени стал для жительницы Краснодара Елены Гуртовой и первым испытанием на прочность, серьезным экзаменом на профессионализм. Рабочая смена продолжалась больше суток. За это время бесчисленные снопы цветов превратились в красивые букеты. Не зря среди флористов ходит шутка, в которой есть большая доля правды: День знаний полгода кормит, а потом – 8 Марта.

До этого вся трудовая биография Елены была связана с офисом, где она работала помощником руководителя. Но в 41 год она ушла в декрет, потом 10 лет сидела дома – воспитывала ребенка. Когда возникла необходимость снова пойти работать, Елена отчетливо поняла, что категорически не хочет возвращаться в офис – к размеренной и скучной жизни, когда сидишь от звонка до звонка и с тоской ждешь выходных.

И тут подвернулся шанс. В марте этого года во всех регионах страны стартовала федеральная программа бесплатного обучения граждан «Содействие занятости». Она часть нацпроекта «Демография», направленная на восстановление занятости до значений, которые были до пандемии. Одним из федеральных операторов программы стало Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия), которое раньше уже участвовало в подобных программах.

«Когда я узнала о программе, записалась не раздумывая, потому что одной из многочисленных компетенций в ней была “Флористика”. А цветы мне нравятся. Я с первого же дня поняла, что не ошиблась. В начале курсов со мной произошла абсолютная перезагрузка видения дальнейшей жизни, я получила навыки, которые позволяют мне заниматься любимым делом. После учебы я стажировалась в крупной цветочной компании Краснодара, чтобы набить руку, достичь высокой скорости сборки. Сейчас я за смену спокойно собираю до 20 букетов из 101 розы каждый. Оформила статус самозанятого, ко Дню учителя уже нашла клиентов, получила заказы. Полагаю, что через полгода-год подумаю о своем бизнесе. Базовые знания и накопленный опыт у меня есть», – рассказывает Елена Гуртовая.

В рамках программы «Содействие занятости» по программам Ворлдскиллс работают 1414 центров обучения – это колледжи, вузы и учебные центры. Всего компетенций 174. От граждан поступило 62 тыс. заявок, более 31 тыс. человек прошли проверку на соответствие условиям программы. Такие цифры приводит заместитель генерального директора по подготовке кадров – директор Академии Ворлдскиллс Россия Светлана Крайчинская.

Фото предоставлены пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

«Специфика программы заключается в том, что в ней появились два показателя результативности – не только численность граждан, прошедших обучение, но и трудоустройство по итогам обучения либо регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого», – сообщает Светлана Крайчинская.

Особенность всех программ Ворлдскиллс – практическое обучение, которое основывается на новых технологиях и проходит на современном оборудовании. Участники программ пробуют будущую работу руками, выполняют те задачи, которые им придется решать на рабочем месте.

Компетенции в регионах представлены в зависимости от потребностей рынка труда. Но практически везде в пятерке самых популярных – «Парикмахерское искусство», «Социальная работа», «Графический дизайн», «Поварское дело» и «Веб-дизайн и разработка».

Как правило, в центрах обучения занимаются небольшие группы. Это дает возможность преподавателю уделить достаточно внимания каждому слушателю. Обучение завершается демонстрационным экзаменом, который позволяет увидеть и оценить, чему научился слушатель, какие навыки он освоил хорошо, а какие необходимо подтянуть.

«Просто дать корочку – это не про нас», – подчеркивает Светлана Крайчинская.

Например, в Бурятии сейчас есть группы по 10 человек, рассказала директор Центра опережающей профессиональной подготовки Марина Горюнова. А в самой первой группе, которую на старте проекта запустили в республике (по компетенции «Сварочные технологии»), было всего два слушателя.

Социальную значимость проекта Марина Горюнова иллюстрирует на примере одного из его участников. В свое время Алдар Замбалаев окончил местный индустриальный техникум по специальности «автомеханик». После армии женился и устроился работать в одну компанию по производству полуфабрикатов. А что было делать? Семью надо содержать. Может быть, он до сих пор лепил бы котлеты и пельмени, если бы его знакомый не рассказал о программе «Содействие занятости».

Кстати, сарафанное радио – один из самых эффективных каналов продвижения программы «Содействие занятости» и свидетельство ее эффективности: ведь никто не станет советовать плохое друзьям и знакомым. Всю информацию о программе, компетенциях, категориях граждан, которые могут стать ее участниками, можно получить на сайте trud.worldskills.ru.

Долго не раздумывая Алдар вернулся в родной техникум, чтобы освоить новую компетенцию – электромонтаж. И вот уже с середины июля он работает в одном из подразделений РЖД. По словам Алдара, у него началась совсем другая жизнь. А интересная работа позволяет строить планы. Например, Алдар собирается в ближайшее время взять ипотеку, а зимой отправиться с женой в путешествие на поезде – работодатель оплачивает проезд.

Заместитель директора краснодарского Университета профессионального образования Елена Базина отмечает, что в регионе выработан особый подход к обучению женщин с малолетними детьми. Сейчас его успешно проходят 124 женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и 67 женщин с детьми дошкольного возраста.

«У нас также есть примеры, когда граждане отучились по программе “Содействие занятости”, получили соцконтракт и эти деньги вкладывают в открытие своего дела. Люди приходят учиться с одними планами, а уходят нередко с другими: образуют сообщества, обучаются на экспертов Ворлдскиллс», – добавляет Елена Базина. В пример она приводит Илону Гогунскую из Туапсе, которая прошла обучение по компетенции «Туризм», а сейчас обучается на эксперта демэкзамена. У нее 4 образования, но это первое, от которого она получила истинное удовольствие. Программа полностью изменила жизнь этой женщины, в ее планах не просто работать в туристической сфере, а способствовать развитию Туапсинского района.

Фото предоставлены пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Директор Рыльского социально-педагогического колледжа (Курская область) Ольга Ильина рассказывает о взаимодействии с потенциальными работодателями: «Например, мы должны были укомплектовать кадрами ясли-сад, построенные в поселке Пристень. Мы полностью подготовили для них штат специалистов. А во время обучения заведующая постоянно была с нами на связи. Более того, она даже присутствовала на занятиях. Изначально она заключила договор с 6 слушателями, но, побывав на занятиях, заметила еще двух интересных людей, заключила договоры и с ними. Теперь в саду работают 8 наших выпускников».

Кстати, этот тренд – знакомство работодателя с будущими сотрудниками – активно представлен во всех проектах Ворлдскиллс. Например, на недавно завершившемся IX Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 несколько молодых финалистов получили предложение о трудоустройстве в крупные компании.

«“Содействие занятости” – очень полезная программа, которая меняет человеческие судьбы. Она дает возможность многим людям заняться любимым делом, о котором они мечтали всю жизнь, – делится наблюдениями директор Ставропольского многопрофильного колледжа Наталья Кандаурова. – У нас обучалась молодая мама Юля, которая рассказывала, что после декретного отпуска не вернется на прежнюю работу, потому что не хочет быть менеджером. А когда она прошла у нас курс дизайна, ее работодатель договорился с ней, чтобы она вернулась, но уже не менеджером, а специалистом по рекламе.

Марина Горюнова (Центр опережающей профессиональной подготовки) подчеркивает, что взаимодействие с работодателями – ключевой момент программы. «В августе “Улан-Удэстальмост” обратился к главе Республики Бурятия с просьбой подготовить 600 специалистов, включая токарей, сварщиков и электромонтажников. Мы будем обучать 120 человек. Есть вакансии, есть потребность в кадрах и гарантированная зарплата в 50 тысяч рублей, что для нашего региона – хорошая сумма, – сообщила она.

А Светлана Крайчинская, в свою очередь, отмечает, что в конце этого года планируется провести итоговый форум, на котором будут проанализированы модели взаимодействия между отвечающими за реализацию программы сторонами. Задачей форума также станет поиск путей для повышения эффективности сотрудничества сторон.

Фото предоставлены пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

КСТАТИ

Программа «Содействие занятости» нацелена на тех, кто планирует найти работу и трудоустроиться на подходящую вакансию, стать самозанятым или открыть ИП, а также получить дополнительные профессиональные навыки, чтобы не потерять имеющуюся работу. Всем по окончании обучения оказывается содействие в трудоустройстве.

Право на участие в программе имеют ищущие работу граждане, включая безработных, люди предпенсионного возраста и старше 50 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.