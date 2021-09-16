Грин Макс Select – первый зеленый коктейль с суперфудами от Herbalife Nutrition

Инновационная новинка содержит натуральные компоненты и отвечает запросам приверженцев вегетарианства и ЗОЖ.

Грин Макс Select – это итог пятилетнего труда команды биотехнологов-разработчиков, куда вошли ученые и эксперты Европы и Китая. Прежде, чем приступить к его производству, было протестировано 10 версий уникальных рецептур и найдена лучшая формула «14 в 1» с содержанием таких растительных ингредиентов как шпинат, кейл, брокколи, ростки пшеницы, ростки ячменя, зеленые водоросли спирулина и хлорелла, экстракт календулы, имбирь, куркума, порошок льна, овсяные и яблочные пищевые волокна.

Зелень богата хлорофиллом, пищевыми волокнами, антиоксидантами, фитонутриентами и сочетанием витаминов и минералов растительного происхождения. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 150 до 200 тысяч съедобных растений. Однако большинство потребителей не получает необходимого количества растительной пищи. В России, например, до 80% населения не употребляет в пищу рекомендованные 5 порций овощей и зелени на ежедневной основе [1].

Грин Макс Select - первый в России продукт Herbalife Nutrition в линейке премиум Select. Каждая порция коктейля, созданного из 69 г свежей зелени в качестве исходного сырья, превышает дневную норму зелени в рационе человека, рекомендованную Министерством здравоохранения РФ. Формула содержит только натуральные ароматизаторы и не содержит консервантов. Продукт подходит для веганов.

Грин Макс Select является источником пищевых волокон и мощного антиоксиданта лютеина, который способствует поддержке здорового зрения. Кроме того, зеленый коктейль - это настоящая находка для тех, кто заботится о собственном долголетии.

ГЭВИН СТАЙНТОН, Старший научный сотрудник, руководитель отдела инноваций в регионе Европа, Ближний Восток, Африка и Индия

«Столь долгий период разработки продукта вызван продолжительной работой над его формулой, которая включает большое разнообразие сверх питательных растительных ингредиентов (суперфудов), при этом, остается доступной для потребителя. Поскольку натуральные растительные ингредиенты представляют собой особое сырье, очень чувствительное к микроорганизмам; следуя строгим мировым стандартам Herbalife Nutrition, мы увеличили период лабораторных испытаний, чтобы гарантировать, что продукт сохранит свое качество в течение 2-летнего срока годности. В ходе исследований мы проанализировали безопасность компонентов в различных температурных условиях и уровнях влажности. В результате были заменены несколько ингредиентов и выработана оптимальная формула, повышающая микробиологическую стабильность продукта».

САЙМОН БРАНЧ, доктор наук, старший директор по исследованиям, разработкам и научным вопросам в регионе Европа, Ближний Восток, Африка и Индия

«Первоначальная формула продукта был разработан командой Herbalife Nutrition в Великобритании при участии ученых из Польши и Нидерландов. Ее доработка была проведена учеными и экспертами из Китая при поддержке специалистов по качеству из США. Безопасность нашей продукции является неотъемлемой частью всего, что мы делаем. Наша философия заключается в том, что качество продукта должно быть безупречным в течение всего срока годности. Для вывода Грин Макс Select на рынок был проведен целый ряд испытаний и анализов, проделано около 200 тестов. Мы можем гарантировать его высочайшее качество».

В России Грин Макс Select прошел лабораторные испытания и получил регистрационное удостоверение, подтверждающее его безопасность для потребителя. Первые партии новинки уже доступны в России. На очереди запуск в Украине, Казахстане, Монголии и в ряде стран СНГ.

1 https://www.mk.ru/social/2014/10/30/80-rossiyan-nedoedayut-ovoshhey-i-fruktov.html

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