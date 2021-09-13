«Умный» склад как конкурентное преимущество: торговые сети и онлайн-магазины наращивают инвестиции в логистику

Торговые сети и онлайн-магазины наращивают инвестиции в логистику Фото: Shutterstock

Конкуренция торговых сетей и онлайновых магазинов увеличивается. Причем, пандемия коронавируса лишь обострила противостояние. Газета.ру сообщает, что бизнес активно наращивает инвестиции в строительство и цифровизацию складских мощностей. По оценке консалтинговой компании ILM, лидером по объему сделок на российском рынке складской недвижимости стала интернет-торговля, на который пришлось около 34% от общего объема, и продовольственный ритейл с показателем 29%. Благодаря этому отрасль складской недвижимости во время пандемии продолжает развитие: в 2020 году на него пришлась рекордная доля — 25% — от общего объема инвестиций в недвижимость.

СКЛАДЫ ЗАХВАТЫВАЮТ СИБИРЬ И КУБАНЬ

Ритейлеры еще несколько лет говорили, что в столице рынок торговли фактически поделен. Будущее отрасли – за регионам. В настоящее время, как сообщает Knight Frank, если из общей статистики вычесть Москву и Петербург с пригородами, то половина оставшихся сделок в сфере складской недвижимости придется на города Сибири. За ними идет Краснодар с 16%.

Если в июле 2020 года крупнейшей на рынке складской недвижимости называли сделку с распределительным центром площадью более 180 тыс. кв., арендуемым маркетплейсом «ВсеИнструменты.ру». То год спустя в периметр крупнейших сделок вошли три комплекса общей площадью 400 тысяч кв метров для Ozon, строительство которых обойдется партнерам интернет-компании, по оценке ILM, примерно в 14 млрд рублей. Не отстают и офлайн-ритейлеры, в первую очередь, федеральные торговые сети. Наращивает складской портфель X5 Retail Group, а рекордную сделку на Кубани заключил в 2020 году Fix Price, который достраивает распределительный хаб площадью почти 70 тыс кв метров в Динском районе Краснодарского края, как сообщало издание РБК.

В международной консалтинговой копании McKinsey пояснили, что среди розничных компаний в последние 10 лет значительно преуспели те, кто оптимизировал цепочки поставок. Увеличена пропускную способность распределительных центов на 40%, сокращено время доставки на один-два дня и операционные расходы на содержание распределительных центров до 20% и примерно на 10% снизить затраты на оплату труда. Во время кризиса это стало их спасением.

«Ритейл отмечает рост цен на доставку в первую очередь из-за нехватки транспорта и сложностей международных перевозок. Транспортировки по некоторым направлениям подорожали на 10%, а на других - в 2-3 раза, - сообщил «Газете.ру» доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. - Высокий спрос в логистике сказался на нехватке машин, упаковки, но в первую очередь - людей. На рынке зафиксирована нехватка рядовых складских сотрудников, что также приводит к росту расходов».

ТРАНСФОРМАЦИЯ КЛАДОВЩИКА

Правда, сами по себе склады – всего лишь стены с крышей. Существенные средства требуются на автоматизацию процессов. ИТ-компания «Крок» отмечает, что в прошлом году только 10% российских торговых сетей смогли позволить себе эту роскошь. Например, Fix Price инвестировала несколько миллиардов рублей в строительство хаба в Краснодарском крае – распределительный центр расположился в Динском районе. Строительство началось в ноябре 2020 года, запуск в эксплуатацию планируется нынешней осенью.

Другое дело, что автоматические линии и «виртуальные мозги» не заменят кладовщиков полностью. Просто теперь их рабочие места становятся «цифровыми» - с гаджетами, с доступом в мобильный кабинет. Причем, потребность в квалифицированных кадрах, отвечающих современным реалиям, только увеличивается.

Но вернемся к складской инфраструктуре… Одновременно со строительством многоярусных складов распределительных центров площадью в тысячи квадратных метров набирают популярность и другие складские форматы. Например, дарксторы и минидарксторы - склады в непосредственной близости от магазинов, которые, как правило размещаются в бывшей торговой точке большой площади.

В практику также входят центры микрораспределения (MDC). Известно о том, что компания-владелец крупных подземных гаражей Millennium Parking Garage в Чикаго перепрофилировала один из объектов под склад, где жители могут забрать свои интернет-заказы. Colliers International сообщает, что владельцы офисной недвижимости интересуются возможностью превращения опустевших из-за пандемии офисов в склады.

Аналитики предсказывают рынку складской недвижимости рекордные годы: по оценке CBRE, мировой спрос в 2020–2025 годах составит 138 млн кв. м. И обеспечат этот рост не только наращивающие физическую инфраструктуру онлайн-продавцы, а скорее - традиционные розничные игроки.