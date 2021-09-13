«Обеспечить сохранение природы»: губернатор Мурманской области подписал постановление о создании природного парка «Териберка»

Териберка очень красива. Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление о создании природного парка «Териберка». Глава региона также поблагодарил всех коллег, которые сегодня занимаются темой туризма и сохранения экологии.

НУЖДАЕТСЯ В ОХРАНЕ ОТ НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ТУРИЗМА

«Это необходимо, с одной стороны, чтобы обеспечить сохранение природы на территории, пользующейся гигантской популярностью и у жителей нашей страны, и у жителей нашей области, и у иностранных туристов, - пояснил Андрей Чибис. - С другой стороны, это позволит нам очень активно, но аккуратно, с точки зрения безопасности природы, по чётким правилам развивать здесь туристическую структуру. Задачей природного парка будет как раз регулирование процесса посещения этой территории и сохранения природного комплекса».

Глава региона добавил, что в работе проектирования парка принимали участие правительство Мурманской области, комитет по туризму и министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, Кольский научный центр РАН, Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области и Всемирный фонд дикой природы. Общая площадь парка составит около 2,5 тысячи гектаров.

«Была проведена большая подготовительная работа: изучение местности, социологический опрос, - отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. - Важно отметить, что 90 % опрошенных согласились с тем, что территория Териберки нуждается в охране от стихийного и неконтролируемого туризма, также они согласны с установлением платы с приезжих за пребывание. Также по обращению правительства региона в областную собственность переданы два больших земельных участка, которые ранее принадлежали Минобороны России, а теперь войдут в состав ООПТ».

Подготовительная работа по созданию парка была проведена с участием Кольского научного центра РАН при поддержке Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы, координаторы работ – Правительство Мурманской области, Министерство природных ресурсов и Комитет по туризму Мурманской области.

20 ИНВЕСТПРОЕКТОВ НА МИЛЛИАРД

Природный парка «Териберка» состоит из трёх кластеров, два их которых полностью представлены рекреационной зоной и один – сочетанием рекреационной и природоохранной зон. Чтобы посетить природный парк, потребуется оформить разрешение. Форма для подачи заявления, а также правила пребывания на территории ООПТ будут размещены на официальном сайте министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

«Важно отметить, что регистрация требуется только для посещения территории природного парка. Село не входит в границы парка. Также местным жителям не потребуется оформлять разрешения», – отметила Ольга Кузнецова.

Контроль за соблюдением режима природного парка будет осуществляться специально созданной оперативной группой Регионального центра лесного и экологического контроля. Группа из восьми человек будет постоянно присутствовать на территории парка.

Для посетителей парка будет создана необходимая инфраструктура. Уже в этом году будут разработаны туристические маршруты, схема движения, в том числе для туристов на автотранспорте и концепция визит-центра. А летом 2022 года на территории разместят смотровые площадки, информационные аншлаги, обустроят экологическую тропу. Будет создана автомобильная парковка. Предполагается разместить её на месте рекультивированной свалки, в непосредственной близости от природного парка.

«Териберка интересна для инвесторов, статус резидента АЗ РФ уже получили проекты по созданию туристической базы и придорожной инфраструктуры. В целом, в проработке Корпорации развития Мурманской области более 20 новых инвестиционных проектов в Териберке на общую сумму порядка миллиарда рублей», – подчеркнула заместитель губернатора.

Также создание региональной ООПТ способствует решению проблемы, которая беспокоит местных жителей – бесконтрольной деятельности рыбаков-любителей.