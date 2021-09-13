Школьные учебники по английскому языку со ссылкой на порносайт заменят

Эти учебники, наверное, еще никто и никогда так тщательно не изучал, как последние пару дней. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эти учебники, наверное, еще никто и никогда так тщательно не изучал, как последние пару дней.

Началось с того, что шестиклассники подмосковной школы рассматривали картинки на восьмой странице учебника. Красочные карты, по которым можно идентифицировать человека: кредитка, водительское удостоверение, пропуск в спортклуб – иллюстрировали тему «Who are you?» (Кто ты?). На одной из карточек внизу мелким-мелким типографским шрифтом была напечатана ссылка. На уроке, видимо, было скучно. Детвора забила адрес в поисковик и – попала на импортный порносайт. А там… Не будем вдаваться в подробности, но в программу английского языка за шестой класс все это точно не входит.

Через минуту горячая ссылка разлетелась по мессенджерам и соцсетям, и сайт разглядывали не только дети едва ли не по всей стране, но и их родители. Кто негодовал: “ху а ю” тот, кто это пропустил в печать?! Кто удивлялся, а кто и просвещался. Чуть позже крамольную страничку из учебника для шестого класса через лупу изучали и работники местных департаментов образования, и издательство «Просвещение», которое выпустила серию «Английский язык (Spotlight)» (переводится как прожектор) совместно с британским издательством «Express Publishing».

Серию Spotlight в России переиздавали раз десять. Тиражи – многотысячные. В рознице одна только рабочая тетрадь к учебнику стоит порядка 600 рублей. Многие школы работали по этой программе и выдавали учебники через свои библиотеки. Правда, на книжных сайтах отклики об учебнике не самые лестные - многим кажется, что программа сложновата для изучения в обычной школе. И это народ еще не знал про ссылку! Теперь еще сильнее будут проклинать авторов. Самые дотошные сравнили варианты учебника за шестой класс разных лет – говорят, и в версии за 2002 год, и за 2008, и даже в прошлогодней та ссылка пропечатана. То есть все это время никто не обращал на нее внимание.

Издательство «Просвещение» уже распространило официальный комментарий по поводу скандала с их продукцией:

«На основании мониторинга родительских сообществ в социальных сетях начата проверка содержания одного из учебно-методических комплектов по иностранному языку. Речь идет об учебнике, неоднократно проходившем государственную экспертизу, а также экспертизы негосударственных организаций.

В поступивших от родителей жалобах упоминается иллюстрация на одной из страниц учебника.

На текущий момент электронный формат учебника (ЭФУ) уже исправлен и доступен по ранее приобретенным ссылкам. Принято решение о приостановке издания и распространения текущей печатной версии учебника.

Издательство «Просвещение» принимает все необходимые меры, а также приняло решение о замене данной версии учебника.

Также издательством «Просвещение» было инициировано обращение в Роскомнадзор с просьбой осуществить блокировку указанного в иллюстрации сайта на территории РФ.

Издательство «Просвещение» подтверждает свою неизменную приверженность высоким стандартам, предъявляемым к образовательному контенту, процедуре его верификации, а также считает своим приоритетом ограждение детей от потенциально вредоносного контента и учет мнения родительского сообщества».

В Министерстве просвещения пока молчат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чиновники рассказали о будущем молодой учительницы, которая станцевала обнаженной

Мать одного из учеников заявила, что ее сын увидел видео в TikTok (подробности)