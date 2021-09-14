Владимир Жириновский: Дайте нации образы Отца, Героя, Мужа!

Владимир Жириновский полагает, что программа ЛДПР - это программа развития.

Сегодня впору объявить мужчин слабым полом. Они уходят из многих профессий. Мужчины мало живут и чаще болеют. С каждым годом все меньше пожилых мужчин можно встретить на улице… О путях решения проблемы «Комсомолке» рассказал лидер ЛДПР.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ НАРОДА

- Мы знаем, что ЛДПР постоянно заявляет о повышении роли мужчин в обществе, о том, что на них пора обратить внимание власти. А что же власть?

- Тридцать лет молчания. И только на днях заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова сообщила «сенсационную» новость. Мол, в России 80% мужчин умирают в трудоспособном возрасте. Поздравляем! Наконец-то и до властей дошло то, о чем мы говорим уже почти треть века. В 2018 году ЛДПР жестко потребовала от властей не повышать пенсионный возраст, мотивируя это тем, что большая часть населения просто не доживет до нового возраста выхода на пенсию. Смотрите, у мужчин средний возраст жизни - 65 лет. Как же можно было делать этот срок жизни еще и возрастом ухода на пенсию? Отметил выход на нее - и на кладбище? Это варварство! Это плевок в лицо трудягам, вынесшим на себе тяжесть 90-х годов. Единственное, что им остается, - оформлять инвалидность. Таким образом через пять - десять лет в России процент инвалидов будет такой же, как после Великой Отечественной войны. Это преступление против народа!

- ЛДПР до сих пор против пенсионной реформы?

- Мы будем бороться против нее до конца, до того момента, когда людям наконец-то вернут отнятые у них пять лет пенсии. У ЛДПР есть серьезная программа поддержки пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Наших граждан постоянно обманывают! Придумывают какие-то наисложнейшие формулы начисления пенсий. Накопительную часть заморозили. Людям невозможно узнать даже приблизительный размер своей будущей пенсии. Нужна простая формула - 1000 рублей за каждый год трудового стажа. Например, отработал гражданин 20 лет - у него пенсия в 20 тысяч. Мало? Работай еще 30, 40 лет. А дальше можно добавлять коэффициент за вредную работу, за участие в боевых действиях и проч. И всем все будет понятно.

ГОЛОСУЙТЕ ЗА КРЕПКУЮ СЕМЬЮ!

- Насчет мужчин в возрасте понятно. А что насчет воспитания нынешнего поколения?

- Надо растить мальчиков так, чтобы сделать из них настоящих мужчин - защитников женщин и детей, кормильцев семей, воинов. К статусу отца надо готовить уже с девятого класса. Собрать ребят и объяснить им: что такое отец и глава семьи, в чем состоят его обязанности. Мне противно нынешнее кино и сериалы. Там мужчина либо сверхчеловек, не имеющий к настоящим живым мужчинам никакого отношения, либо забитое и униженное существо. Везде семейная жизнь показана в совершенно диком виде: женщина и мужчина истерят, орут друг на друга.

- Как быть?

- Надо вернуть учителей-мужчин в школы. Для поддержки семей надо ввести еще и отцовский капитал. Если выплата будет хотя бы 500 тысяч рублей, то семье, присовокупив к ним еще и другие пособия и льготы, можно будет погасить значительную часть ипотеки. А это положительно скажется на образе отца семейства. Следует: субсидировать творчество тех, кто дает нации образы истинного Отца, Героя, Мужа, и пропагандировать культ полноценной семьи - здоровой и счастливой. Только ЛДПР десятилетиями работает над тем, чтобы наши мальчишки стали настоящими мужчинами, защитниками Отечества, инженерами, учеными, мудрыми политиками… Потому прошу всех, кто хочет, повысить роль мужчин в обществе, проголосовать за ЛДПР. За крепкую семью! За мужество и воинскую славу России! За процветающее Отечество! ЗА ЛДПР!

Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.