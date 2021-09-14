Владимир Жириновский: Цель ЛДПР – укрепление российской государственности

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

«Пророчества ЛДПР о судьбах России и ее народа сбываются всегда», - заявил «КП» глава ЛДПР и привел конкретные примеры.

БОРЬБА С РАЗВАЛОМ СТРАНЫ

- Владимир Вольфович, почему только ваша партия выступила в защиту целостности СССР, а позже России?

- Потому что лишь мы активно работали с беженцами и знали, что на окраинах России, особенно на южных, идет резня. Никто не верил, что Горбачев развалит СССР, а мы уже дали анализ его действий и спрогнозировали результат. Пророчества ЛДПР о судьбах России и ее народа сбываются всегда!

- А что насчет Ельцина?

- Мы еще до его прихода к власти почувствовали исходящую от него угрозу для целостности страны.

В 1990 году Борис Ельцин, выступая в Казани, призвал российские автономии к борьбе с Кремлем: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Только наша партия тогда поняла, насколько катастрофичен такой сценарий. А советское руководство демонстрировало полное непонимание происходящих событий.

- Можно было тогда найти лекарство от сепаратизма?

- Да! И мы его предлагали! Это отказ от деления страны на национальные республики. Должны быть регионы, области, губернии. А деление страны по национальному признаку вызовет гражданскую войну. И положение русских в охваченных ею землях станет невыносимым. Опасна ситуация и для малых народов.

- Что Вы потребовали от властей?

- Решительных и своевременных мер. Жестких мер. Но вместо того чтобы прислушаться к мнению нашей партии, олигархические СМИ объявили ее фашистской.

- Вы тогда впервые выдвинули свою кандидатуру на пост Президента?

- Будучи кандидатом в Президенты РСФСР, я заявил: «Я буду защищать русских и малые народы на всей территории России и СССР». Тогда эти слова многие воспринимали с недоверием. Мол, какие-такие «русские», ведь мы все советские и живем в едином государстве? Но уже через год русские превратились в мишень для отстрела в ближнем зарубежье и на Северном Кавказе.

ЭКОНОМИКА И ГЕОПОЛИТИКА

- ЛДПР предрекла России роль транспортного моста между Азией и Европой, говоря о восстановлении Великого шелкового пути из Китая и Индии в Европу. Как обстоят дела с этим прогнозом?

- В 2013 году китайский лидер Си Цзиньпин выступил с инициативой возрождения древнего Шелкового пути – создания транспортной артерии Азия – Европа со скоростными магистралями. Позже лидерами России и Китая было принято решение о совместной реализации этого проекта в рамках развития Евразийского экономического союза. В наши дни идет работа над строительством транспортного коридора Европа – Западный Китай. Это реализация нашей идеи!

- Вы предрекли и гибридные войны.

- В 1996 году я написал книгу «США: от “государства-гарнизона” к “государству-спецслужбе”». В ней говорилось о том, какими будут войны следующего века – гибридные войны. Без применения массовых армий, зато с использованием «пятой колонны» и информационного оружия. Мировые СМИ будут нещадно бить страну-изгоя с внешних границ, а вооруженная Западом «революционная оппозиция» займется свержением правящей власти изнутри. «Третья мировая – “бархатная” – война будет вестись в иных формах и другими методами, чем до этого, – писал я. – Ее суть – информационно-стратегическое наступление».

- И мы все видим, как этот прогноз реализуется.

– «Революция роз» в Грузии – 2003 год, «революция тюльпанов» в Киргизии – 2005 год, «оранжевые революции» на Украине – 2004 и 2014 годы, «Арабская весна» – 2011–2015 годы. И это было только начало, как мы видим сейчас на примере событий в Белоруссии и России, когда прозападные силы внутри этих стран вывели на улицы белорусских и российских городов толпы одурманенной пропагандистами «западных ценностей» молодежи. Цель ЛДПР – укрепление российской государственности. Мы хорошо помним, как враги разваливали нашу Родину – СССР. И больше не повторим те ошибки. Одна страна, одно знамя, один гимн! Один закон — для всех! Одно гражданство — российское! Один государственный язык — русский! Одна клятва — на верность России!

КРЫМ НАШ!

- Расскажите о политике ЛДПР в отношении Крыма и Украины.

- Мы с 1991 года упрямо заявляли: «Крым наш!» После развала СССР и потери Россией Крыма именно наша партия заявила о его принадлежности России (с той поры все эти годы на полуострове действуют партийные структуры ЛДПР). Мы предрекли возвращение полуострова в родную гавань.

- Чем ЛДПР мотивировала свою позицию?

- Мы неоднократно заявляли, что Крым никогда не принадлежал Украине. Что его передача Хрущевым УССР не имела международно-правовых последствий. А Севастополь вообще всегда оставался в статусе подчинения центру, Москве. Поэтому мы требовали сделать все возможное для мирного правового возвращения Крыма в состав России и добились этого!

- В большой геополитической игре Запада против России какова роль Украины?

- Еще в 1998-м я утверждал, что Украине отведена роль пешки, играющей против России. Парламентское большинство Госдумы, послушное воле олигархов, зарабатывающих на уворованном при перекачке через украинскую территорию углеводородном сырье, решило ратифицировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Но к договору не прибавили ни одного условия, гарантирующего защиту прав и интересов наших соотечественников, живущих на юго-востоке Украины.

- Фракция ЛДПР выступила против?

- Да! Мы указывали, что договор делает бесправным русскоязычное население Украины. «Ратифицируя этот договор, вы окончательно отдаете Украине Крым, даете санкцию на дискриминацию русского языка, позволяете препятствовать деятельности российских вооруженных сил и открываете путь в НАТО», – сказал тогда я.

- Ваше предсказание сбылось в феврале 2014 года.

- Ну конечно! Когда власть в Киеве взяли нацисты путем вооруженного переворота, то уже все поняли, насколько была права ЛДПР. А вскоре в Донбасс двинулись карательные батальоны бандеровцев.

- И началась Русская весна. А ее ЛДПР не предсказывала?

- Я в 2010 году заявил: «Восток Украины – это Россия. Донбасс украинцам подарил Сталин, Крым – Хрущев. Там в основном русское население. Поэтому скоро начнется процесс создания из Восточной Украины девятого федерального округа». На вопрос журналистки: «Когда это произойдет?» – я ответил не задумываясь: «Лет через пять. Экономические проблемы будут нарастать, и лучше всего объединяться». ЛДПР со своими инициативами всегда опережает другие политические силы страны. Она дает точные прогнозы о политическом будущем и смело говорит о настоящем России, о пути выхода из того или иного кризиса.

ПРОРОЧЕСТВО-2021

- Какое свежее пророчество Вы можете дать нашим читателям сейчас?

- Судьба России — не торговля сырьем. Это будущая транспортная мировая держава — мост между Европой и Азией. Если избиратели поддержат ЛДПР, то в современной России объединятся лучшие черты Российской империи и СССР. Мы должны наконец-то преодолеть раскол общества. В 2010 году мы предлагали принять на государственном уровне Акт об историческом примирении. Но власть отказалась это сделать. Вот мое пророчество. Если большинство избирателей проголосуют за ЛДПР, за № 3 в списке кандидатов в депутаты Госдумы, за быструю русскую птицу-тройку, на которой мы помчимся в будущее, то воцарится мир на планете, Россия станет процветающей страной и к каждой семье придут достаток и счастье. Проголосуйте за интересную работу, за высокую пенсию и уютный дом! Проголосуйте за радостный детский смех и улыбки на наших лицах! Проголосуйте за партию национального спасения — за ЛДПР! Это по-настоящему патриотическая партия — партия русского народа. Самая честная партия, имеющая безукоризненную репутацию. За победу России! За нашу с вами победу! За ЛДПР!