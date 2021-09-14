Петр Бирюков: завершены основные работы по благоустройству территории возле станции БКЛ «Проспект Вернадского»

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый газон и пешеходные тропинки, современные остановки городского транспорта с Wi-Fi и зарядками для гаджетов, энергосберегающие фонари появились недавно вокруг станции Большой Кольцевой линии «Проспект Вернадского», которая должна открыться для пассажиров уже в этом году. Основной объем работ по благоустройству прилегающей к станции территории уже завершен, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

«С открытием новых станций увеличивается количество пешеходов на прилегающих улицах, поэтому необходимо было сделать это пространство комфортным как для местных жителей, так и для тех, кто приехал сюда на работу или учебу. После благоустройства прилегающая к метро территория стала удобной и функциональной, появился новый пешеходный маршрут, который связал парк 50-летия Октября со станцией БКЛ «Проспект Вернадского», - заявил руководитель комплекса городского хозяйства.

По словам Бирюкова, работы вокруг будущей станции ведутся уже давно. В прошлом году были благоустроены улицы Коштоянца и Семенова-Тян-Шанского, а также часть улицы Михаила Певцова и участок проспекта Вернадского перед бизнес-центром «Вернадский». В этом году к этому списку присоединилась улица Удальцова. Сотрудники городских служб установили 265 уличных фонарей, более сотни лавочек и высадили вдоль пешеходных проходов 5,5 тысячи кустов кизильника. Растения будут защищать прохожих от дорожной пыли, пояснил заместитель мэра.