Владимир Урин: "Даже в ковидный сезон цены на билеты в Большой театр не выросли"

Генеральный директор Большого театра Владимир Ури Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Большой театр открыл свой 246-й сезон оперой Чайковского «Пиковая дама» да ещё 13 сентября, да ещё в понедельник (обычно выходной в театрах). Но: «Мы не суеверны, не боимся ни 13 числа, ни «Пиковую даму»», - признался журналистам Генеральный директор ГАБТ Владимир Урин. После ковидного года, в течение которого Большой сумел выпустить 10 премьер, ему вообще ничего не страшно.

Владимир Георгиевич рассказал, что из 3 400 сотрудников театра 60 процентов уже вакцинировались (летом было всего 12 %). Ковидом переболели около 600 человек.

- Но с точки зрения творчества Большой театр жил так, словно никакой пандемии не существует. Хотя сезон был невероятно сложный, но мы не отменили ни одного спектакля, выпустили десять премьер, - уточнил Владимир Георгиевич. - Почти все планы реализовались, хотя никто не знал, как будут развиваться события. Артисты честно работали с полной отдачей сил даже при неполных залах. За это им и всему коллективу большое спасибо.

Главный дирижер театра Туган Сохиев и худрук балетной труппы Махар Вазиев обсуждают планы на сезон Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

После этого Владимир Урин анонсировал планы.

В этом сезоне в афише театра появятся шесть новых оперных постановок. 3 ноября на Новой сцене премьера оперы Моцарта «Дон Жуан», которая была перенесена из-за пандемии. Это дебют в музыкальном театре руководителя питерского Театра на Фонтанке Семёна Спивака. Дирижер – Туган Сохиев. В июне следующего года на Историческую сцену вернется опера «Хованщина». Это будет новая версия великого произведения Модеста Мусоргского в постановке английского режиссера Саймона Макберни. В рамках сотрудничества с Метрополитен-оперой 24 февраля на Исторической сцене состоится премьера оперы «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.

Три новые оперные постановки выйдут на Камерной сцене им. Бориса Покровского. Первой премьерой (в октябре) станет вечер, объединяющий два названия – «Маддалена» Сергея Прокофьева и «Испанский час» Мориса Равеля. Московская публика познакомится с произведениями, редко исполняемыми в России, – это «Фальстаф» Aнтонио Сальери, «Линда ди Шамуни» Гаэтано Доницетти.

Балетный премьера Иван Васильев Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В октябре планируется «Тоска» с участием Анны Нетребко в главной роли, за пультом Пласидо Доминго. В премьере оперы «Дон Жуан» в главной партии занят Ильдар Абдразаков. В ноябре запланированы спектакли «Травиата» в составе исполнителей – Пласидо Доминго и Альбина Шагимуратова. В декабре - возобновление «Катерины Измайловой» с вводом Оксаны Дыки.

- Прошлый сезон был невероятно сложным, есть утраты из-за ковида в балетном коллективе, - рассказал худрук балетной труппы Махар Вазиев. - После длительного перерыва, когда мировые театры вообще не работали, мы открыли сезон сразу четырьмя премьерами. Не отменили ни одного спектакля. Мы проявили себя как самый мужественный коллектив, которым изумлялись наши западные коллеги.

Прима балета Ольга Смирнова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В новом сезоне балет Большого театра подготовит три премьеры: двухактный балет на музыку Альфреда Шнитке «Мастер и Маргарита» в постановке Эдварда Клюга на Новой сцене. Там же в конце сезона выйдут три одноактных балета на музыку российских композиторов, объединенных в вечер современной хореографии: «Танцемания» Вячеслава Самодурова (музыка Юрия Красавина), «Времена года» Александра Глазунова в хореографии Артемия Белякова и «Made in Bolshoi» Антона Пимонова (музыка Анатолия Королёва). На Исторической сцене в апреле 2022 года появится новое сочинение Алексея Ратманского, созданное специально для балета Большого театра – «Искусство фуги» на музыку Иоганна Баха. Алексей заранее сообщил, с кем из артистов он хотел бы сделать эту работу.

- Я в ожидании новых актерских открытий, - подытожил Махар Вазиев.

Ожидается новая премьера и у примы Большого театра Светланы Захаровой.

Звезда мировой величины балерина Светлана Захарова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

В театре пройдет несколько юбилейных вечеров. 25 октября – 95 лет со дня рождения Галины Вишневской. А 2 января выдающемуся балетмейстеру Юрию Григорьевичу исполнится 95 лет.

Как рассказал Владимир Урин, для того чтобы Большой театр нормально работал в пандемию, он должен продавать 3 тысячи билетов в день. С этой задачей театр справляется. Несмотря на то залы заполнены только наполовину, верхняя планка цены на билеты не поднялась. Хотя и Пушкинская карта, и льготные молодежные программа снижают среднюю цену.

«Счастливого сезона и за работу», - подытожил Владимир Урин.