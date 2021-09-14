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Звезды14 сентября 2021 1:20

«Бабуля потеряла стыд»: Мадонна шокировала голым задом премию MTV Video Music Awards

63-летняя певица не изменяет себе
Ирина СУХАНОВА
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Мадонне - 63 года. Но иногда она об этом забывает.

Мадонне - 63 года. Но иногда она об этом забывает.

Фото: REUTERS

В Нью-Йорке прошла одна из самых яркий церемоний награждения в области музыки - MTV Video Music Awards 2021. Звезды на красной дорожке демонстрировали наряды один экстравагантнее другого. Но всех затмила бабушка американского шоу- бизнеса – 63-летняя Мадонна. Поп-дива, никогда не считавшаяся скромницей, решила не изменять себе и на этот раз. Певица появилась на сцене в костюме, за который ее немедленно сравнили с порнозвездой.

Мадонна вышла на сцену в плаще-тренче бежевого цвета британского бренда Burberry.

Мадонна вышла на сцену в плаще-тренче бежевого цвета британского бренда Burberry.

Фото: REUTERS

А начиналось все достаточно мирно. Мадонна вышла на сцену в плаще-тренче бежевого цвета британского бренда Burberry. Самое интересное началось в финале ее выступления. Жестом профессионального эксгибициониста Мадонна распахнула плащ и осталась в черном кожаном боди.

Самое интересное началось в финале ее выступления.

Самое интересное началось в финале ее выступления.

Фото: REUTERS

Певица распахнула плащ и осталась в черном кожаном боди.

Певица распахнула плащ и осталась в черном кожаном боди.

Фото: REUTERS

Откровенный наряд марки Atsuko Kudo с глубоким декольте и вставками из латекса больше всего смахивал на костюм для вечеринки в стиле садо-мазо. Свой образ Мэдж дополнила фуражкой, колготками в сетку и туфлями на высоком каблуке.

Свой образ Мэдж дополнила фуражкой, колготками в сетку и туфлями на высоком каблуке.

Свой образ Мэдж дополнила фуражкой, колготками в сетку и туфлями на высоком каблуке.

Фото: REUTERS

Но на этом сюрпризы не закончились. Попрощавшись со зрителями, Мадонна крутанулась на высоких каблуках и ушла элегантной походкой от бедра, посверкивая пухлыми ягодицами, обтянутыми сетчатыми колготками.

Попрощавшись со зрителями, Мадонна крутанулась на высоких каблуках и ушла элегантной походкой от бедра.

Попрощавшись со зрителями, Мадонна крутанулась на высоких каблуках и ушла элегантной походкой от бедра.

Фото: EAST NEWS

Зрители были в шоке, как и многочисленные пользователи соцсетей. «Бабуля потеряла стыд», «Это наряд для порнофильма», «Не слишком ли для 63 лет», «Мадонна, у тебя все в порядке?», «Поменьше фотошопа и пластики», «Тебе 63, а не 22, повзрослей уже», - живо обсуждают образ звезды в соцсетях.

Поп-дива сверкнула пухлыми ягодицами, обтянутыми сетчатыми колготками.

Поп-дива сверкнула пухлыми ягодицами, обтянутыми сетчатыми колготками.

Фото: REUTERS

Впрочем, Мадонна никогда не обращала внимания на сплетников и всегда жила по собственным правилам. Доказательство тому – последний роман звезды. Певица встречается с 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом. Очередным избранником певицы стал танцор из ее подтанцовки. Темнокожий Ахламалик на три с лишним десятка лет младше Мадонны. При этом его мама гораздо моложе поп-звезды (но при этом она в восторге от подруги сына – ведь деньги творят чудеса).

«Бабуля потеряла стыд», - пишут в соцсетях.

«Бабуля потеряла стыд», - пишут в соцсетях.

Фото: EAST NEWS

Поначалу пара скрывала свои отношения, пока их не застукали папарацци. Теперь они больше не прячутся. По словам Мадонны, их с возлюбленным очень сблизила пандемия и время, проведенное вместе на самоизоляции.

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