В Великобритании расцвел гигантский рододендрон

Туристы со всей страны приезжают к ним, чтобы полюбоваться самым большим в Англии рододендроном

Владельцы небольшого отеля в британском графстве Сассекс не только не страдают, как многие их коллеги, от отсутствия постояльцев из-за пандемии COVID-19, а наоборот, вынуждены отказывать многим гостям по причине отсутствия свободных мест.

Туристы со всей страны приезжают к ним, чтобы полюбоваться самым большим в Англии рододендроном.

Растение, которое выросло до высот многоэтажного дома, 130 лет назад посадил ученый и исследователь-биолог Фредерик Дю Кан Годман. Он привез саженец с Гималаев.

- Необходимости и даже смысла ухаживать за этим растением нет, - рассказывает садовник По Коллинз. - Человеческие усилия тут тщетны. Например, можете вообще его не поливать, потому что даже самый мощный садовый насос не накачает столько воды, чтобы она достала до корней. Если возьметесь подстригать — куст будет расти еще быстрее.

Управляющие отелем специально для этого зеленого монстра выделили отдельную лужайку, поскольку рододендрон беспощадно губил другие растения. Сейчас же он растет вольготно и никому не мешает.

Этот рододендрон - не единственный гигант, выросший в Англии, Его собрат чуть меньшего размера разросся в замке Хиллсборо - официальной резиденции королевы Елизаветы II в Северной Ирландии.