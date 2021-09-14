Переворот в Гвинее и отступление Франции: что ждет Африку

Причиной резкой смены власти называют сложную социально-экономическую ситуацию в стране. Национальный комитет по сплочению и развитию, сформированный лидером путчистов Мамади Думбуйя заявил, что безопасность мирных жителей и свергнутого лидера обеспечат военнослужащие.

Что произошло в стране? Почему Франция теряет влияние на Черном континенте, и есть ли шанс у России? На эти вопросы «Ъ» ответил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.

Что произошло в Гвинее

Лидер мятежного движения Мамади Думбуйя выпустил видеообращение, в котором заявил об аресте его сторонниками президента страны Альфы Конде. После этого он призвал всех гвинейских военнослужащих оставаться в казармах. По его словам, основанием для свержения режима стали многочисленные злоупотребления властью, отсутствие демократии и независимости, а также нарушение прав человека.

«Вот Гвинея — это интересная тема, на самом деле… Потому что там не все так обычно, как это кажется. Там у нас переворот совершил спецназ. Там у нас засветились — я думаю, все видели эти кадры, — люди, очень похожие на американских персонажей в полном прикиде. Ну, спецназ это, не спецназ, — непонятно, но то, что они «кавказской национальности», Caucasian, в смысле — это очевидно. Скорее всего американцы, судя по экипировке. Это тоже очень интересно, если учитывать постоянные такие глухие и вялоидущие тенденции супротив дерипасковской работы там с бокситами — а американцы всегда были там, где-то на горизонте, очень недовольные тем, что там российская компания сидит», — считает Андрей Чупрыгин.

По мнению собеседника издания, Франция намерена восстановить былое величие и влияние на франкофонную Африку, что для нее является совершенно понятным и естественным стремлением, так как это большой и быстрорастущий рынок с прекрасной сырьевой базой. Однако не везде у Парижа получается. Например, с Мали, как считает старший преподаватель, французы «немножко сели в лужу, поставив не на ту лошадь». Хотя намерения были самыми хорошими.

«Но как известно, хорошими намерениями дорога в ад выстроена. Исполнение этих намерений было, конечно, не совсем правильным — они увязли настолько, что для них единственный выход был сделать два шага назад, отдышаться и посмотреть: может быть, надо сменить методику своей деятельности? В это самое Мали они вернутся. Начатое нужно завершать, хотя завершить его сложно, потому что внутренние тенденции противостояния в том числе и с мусульманской комьюнити очень велики», — утверждает эксперт.

В целом, влияние террористических организаций в Африке традиционно очень велико. Чупрыгин добавил, что у Франции существуют серьезные проблемы дома, которые могут быть решены между республиканскими интересами и шариатскими тенденциями мусульманской диаспоры.

Турция в полный рост

Рассказал эксперт и о неоколониалистских стремлениях другого заинтересованного государства — Турции. После распада Османской империи Анкара какое-то время не участвовала в жизни Африки, но все изменилось после прихода к власти президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Теперь его мягкая сила направлена на противодействие влиянию Соединенным Штатам Америки, Франции, России и Китаю.

«Турция давно сидит там в полный рост. Анкара заняла нишу, в которой очень трудно конкурировать с ней. Турки в основном занимаются логистикой. Эрдоган принял очевидное решение, что выходить на эти территории надо через логистические цепочки. И так как в строительстве и логистике они признанные специалисты, с ними очень сложно в этом плане конкурировать.

Кстати, я считаю, что с турками и не нужно конкурировать: места под солнцем должно хватить всем. Их надо использовать просто — раз они такие профессионалы, то пусть они этим занимаются, а их надо использовать и заинтересовывать так, чтобы они не разевали рот на все остальное», — утверждает аналитик.

Но интересы турок расширяются. В частности, в Сомали, при поддержке Анкары начали строиться дороги, школы и больницы, создаваться крупные тренировочные лагеря для военных. Таким образом Эрдоган приобрел большую популярность среди жителей республики.

Как ни странно, но Андрей Чупрыгин уверен в том, что конкуренцию Турции и даже Франции может составить Россия, пусть только за счет дипломатических и медийных инструментов, ведь с точки зрения финансовых и материальных ресурсов, у Москвы не хватит сил на конкурентную борьбу.

«Но это не значит, что нужно отказываться от борьбы за влияние. Надо, чтобы «уши торчали», чтобы все привыкали к тому, что Россия здесь совсем недалеко, что вот завернешь за угол — а там Иван Иваныч сидит, пытается наладить свой бизнес. А привычка — это великое дело: все освоятся, ну и будут соответственно к этому относиться… не нервно», — считает аналитик.

При этом Россия, по мнению старшего преподавателя, может продвигать интересы в регионе за счет сотрудников «ЧВК Вагнера». Об их присутствии на африканском континенте, в контексте конфликта в Ливии, неоднократно заявлял тот же Эрдоган.

«Ну а почему нет? У меня в этом отношении абсолютно ясная, четкая, понятная позиция. ЧВК будь то «Вагнер», будь то какая-то другая компания — по аналогии с теми же частными военными компаниями, военными подрядчиками, которые работают у наших партнеров. Уже давно понятно, еще в конце XX столетия стало понятно, что без частных военных подрядчиков проекция присутствия, в том числе и военного, в общем-то маловероятна. То есть они являются уже давно абсолютной реальностью, абсолютной необходимостью для осуществления этой самой проекции», — продолжил собеседник «Ъ».

По его мнению, это инструмент для продвижения государственных интересов России, так как частные военные компании Соединенных Штатов или Великобритании выполняют задачи, поставленные перед ними их правительствами. Соответственно Москва может использовать своих бойцов в таком же ключе, пусть они и не имеют юридического статуса.

«Давайте говорить, что называется, как есть: что такое проекция силы в тот или иной регион? Это не ради того, чтобы кому-нибудь по ушам надавать. Это для того, чтобы обеспечить беспрепятственные торговые цепочки для своих компаний. Вот давайте этим заниматься. А все остальное — это просто от лукавого, и не надо быть унтер-офицерской вдовой, которая сама себя сечет, не зная, почему. Надо это делать», — подчеркнул эксперт.

Китайское присутствие

Помимо Европейских и ближневосточных стран на Черном континенте есть еще один игрок, демонстрирующий чудеса на внешнеэкономической и дипломатической линии, чего за ним раньше не наблюдалось — Китай.

Срединное государство за последнее время сменило формат деятельности и вышло за пределы границ, скупая крупные месторождения ресурсов и целые компании, отвечающие за разработку и добычу ископаемых.

«Китайцы прекрасно понимают, что в Африке будущее, будущее экономическое, будущее социальное, и в общем будущее политики. Китайцы очень хорошо натренировались на Южном Судане, где они впервые появились. Они очень большой опыт там приобрели, и этот опыт они начинают мультиплицировать и масштабировать на всю Африку. У китайцев есть два преимущества: во-первых, практически бездонные резервы финансирования, бездонные, конечно, в кавычках, но тем не менее они действительно очень часто, в зависимости от ситуации, неиссякаемы. И второе: это полное отсутствие брезгливости», — утверждает собеседник «Ъ».

Пекин спокойно работает с любым режимом и их не волнует морально-этическая составляющая того или иного президента. В сфере их интересов только бизнес и та выгода, которую получит страна. Такой подход позволил КНР выйти на первые позиции в мире, далеко оставив позади Россию и другие развивающиеся страны.

«Китайцы приходят в регион, в который ни европейцы, ни зачастую Россия не заходят по морально-этическим соображениям. А они туда идут. Ну и вот пожалуйста. С китайцами очень сложно бороться. И с ними не нужно бороться. Их нельзя победить в этом плане, их нельзя возглавить, но, что называется «прицепиться к их лодке» — всегда есть такая возможность, потому что у китайцев есть такая история, что если вы им не мешаете, то они, в общем-то, даже может быть вас возьмут на буксир», — уверен политолог.

К тому же, у Китая есть большое преимущество — африканцы с подозрением относятся к странам с колониальным прошлым. Причина проста: хищническая политика бывших колонизаторов вроде Франции, Великобритании, Бельгии и других европейских государств.

«Там ситуация неоднозначная: с одной стороны, очень нервно относятся к бывшим колонизаторам, а с другой стороны все равно в общем-то, во франкофонной если взять Африке, часть действующих элит — это потомки тех ребят, которые очень благополучно работали с французами-колонизаторами, учились во Франции, и соответственно это влияние на себе испытывают», — утверждает Андрей Чупрыгин.

Интересы России

8 сентября стало известно, что новые власти Гвинеи провели протокольную встречу с российскими дипломатами, о чем сообщило ведомство на своей странице в социальной сети Facebook. Новость широко разошлась по Сети и вызвала смешанные эмоции: рядовые жители радовались наметившемуся взаимодействию, представители европейских государств раскритиковали Москву за подобную прыть и обвинили Мамади Думбуйя в насильственной смене власти.

«Наша дипломатия на сегодняшний день показала, что на среднем исполнительском уровне мы работаем практически лучше всех ведущих государств мира. Наши дипломаты, которые работают «на земле», очень часто совершают ну если не чудеса, то очень серьезные прорывы. И нам этим надо пользоваться. Мы на дипломатической траектории в общем-то способны дать фору почти всем — и американцам, и французам, и англичанам, и так далее. Потому что у нас все-таки традиционное искусство дипломатии пока не утеряно. И этим надо пользоваться, и во франкофонной Африке тоже», — поясняет аналитик.

Однако за оперативностью скрывается вполне понятный интерес —российские компании в Гвинее давно стали государствообразующими и Москва защищает активы через взаимодействие с Думбуя.

«В общем, сейчас Африка выходит на первый план в мировом разделении труда. И,конечно, России нужно туда идти. Россия начала делать первые шаги, но этого мало. Надо активнее туда выходить. Не бояться непредсказуемого развития событий. И в общем, кто рискует — тот выигрывает», — заключил эксперт.

Напомним, события в Гвинее — это четвертая попытка госпереворота на западе континента чуть больше чем за год, что вызвало озабоченность высокопоставленных лиц. К примеру, глава МИД России Сергей Лавров заявил о необходимости срочно повысить безопасность на континенте, так как в противном случае внешние силы вновь ввергнут регион в пучину хаоса. Об этом же ранее сообщал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его мнению, существует огромная опасность возвращения колониалистов на Черный континент.