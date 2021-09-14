Эксперт о предложении давать три выходных дня после вакцинации: «Люди не побегут на прививку»

Некоторые работодатели идут навстречу и могут предоставить выходной в день прививки, но большинство этого не делают Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эксперты Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) выступили с заманчивым предложением. По их мнению, нужно обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня после каждого этапа вакцинации от COVID-19. Причем, с сохранением зарплаты.

Обращение от имени директора института Максима Петунина отправлено на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Эксперты объяснили свою инициативу так: сейчас предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством. Некоторые работодатели идут навстречу и могут предоставить выходной в день прививки, но большинство этого не делают.

«Огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма», говорится в обращении.

Поэтому эксперты (ИСИРГИ) пришли к выводу, что дополнительные выходные дни после прививки должны быть закреплены в законе.

«Прошу Вас распространить данную практику предоставления выходных дней на все прививки, проводимые государственными медицинскими учреждениями в обязательном и массовом порядке в условиях пандемии», — говорится в документе.

- Многие работодатели в качестве стимула к вакцинации уже предоставляют выходные, это не запрещено Трудовым законодательством. Например, у нас в университете приказом ректора с начала года предоставляются два оплачиваемых выходных дня, - рассказал «Комсомолке» проректор Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук Александр Сафонов.

При этом, по его словам, сотрудники института массово не побежали вакцинироваться, «потребовалась дополнительная разъяснительная работа».

- Я считаю, что законодательно не нужно вводить обязательные выходные за вакцинацию, на темпы вакцинации это не повлияет. К тому же ковид - это временное явление, рано или поздно он закончится и тогда что, снова менять закон? - замечает Александр Сафонов.

СПРАВКА «КП»

За что сейчас можно получить выходной

1. Получить выходной можно при прохождении диспансеризации:

до 40 лет – один день раз в три года,

с 40 лет до предпенсионного возраста – один день ежегодно,

пенсионерам и предпенсионерам – два выходных дня в год (статья 185.1 ТК РФ).

Подтвердить, что вы действительно были на диспансеризации, а не отдыхали в парке на скамейке, придется справкой из поликлиники.

2. Донор крови освобождается от работы в день сдачи крови, а также в день связанного с этим медосмотра. Плюс ему положен дополнительный выходной.

Если вы сдавали кровь в нерабочий день, то вам предоставят два дополнительных выходных дня. Главное — предъявить донорскую справку. За работником сохраняется его средний заработок.

Выходные для родителей детей-инвалидов

3. У родителя, опекуна или попечителя ребенка-инвалида есть право на четыре дополнительных выходных в месяц. В эти дни работодатель платит средний заработок. Выходные может взять только мама или папа или разделить между собой оба родителя. Но на следующий месяц выходные не переносятся.

4. Выходной можно получить и за сверхурочную работу. В качестве компенсации также можно получить деньги: сверхурочная работа оплачивается по ставке в полтора оклада за первые два часа, в два оклада — за последующие часы.

5. За работу в выходной также можно получить лишний выходной. Правда, выгоднее взять деньгами. Оплата за труд в выходные или нерабочие праздничные дни удваивается.