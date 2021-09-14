Глава Тульской области Алексей Дюмин подписал соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» о развитии туризма в регионе

В 2030 году Тула станет общероссийским центром празднования 650-летия Куликовской битвы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тульской области появится современная туристическая инфраструктура: в регионе построят новые гостиницы, туристические комплексы и расширят сферу услуг. В 2030 году Тула станет общероссийским центром празднования 650-летия Куликовской битвы, и к этой дате многое предстоит изменить. 13 сентября губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве по развитию туристической инфраструктуры региона. В режиме видеосвязи к ним присоединился куратор нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

- Масштабное празднование 650-летия исторической Куликовской битвы, запланированное в регионе, предусматривает десятки мероприятий. Нужно уже сейчас закладывать в планы запас прочности, чтобы удовлетворить потенциальный рост туристического потока, - отметил Дмитрий Чернышенко. - Там, где это необходимо, – строить гостиницы, туристические комплексы, налаживать работу сферы услуг.

По его словам, туристический поток в Тульскую область планируется увеличить вдвое. У региона, богатого на исторические достопримечательности, культурные события и природные красоты, в этом плане большой потенциал.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов подписали соглашение о сотрудничестве по развитию туристической инфраструктуры региона. Фото: пресс-служба Тульской области.

- Совместно с регионом мы планируем обеспечить двукратный рост турпотока к 2030 году – до 2 миллионов человек. С учетом имеющихся инструментов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» достичь этой планки вполне по силам, – уверен Дмитрий Чернышенко.

Алексей Дюмин отметил, что Тульская область первой среди регионов центральной России подписывает подобное соглашение. В первую очередь работа сосредоточится на развитии туристических объектов, расположенных на исторической территории Куликовской битвы.

- Приоритетным в нашей совместной работе считаем развитие инфраструктуры туристических кластеров – «Окского» и «Куликовского». «Окский» кластер – давно сформировавшаяся рекреационная зона, которая сейчас требует перезагрузки, более системного подхода к развитию туристской инфраструктуры. Кластеру «Куликовский» будет уделено особое внимание в связи с празднованием 650-летия Куликовской битвы в 2030 году, – рассказал губернатор Тульской области.

Алексей Дюмин подчеркнул, что конечная цель этой работы – сохранение исторической памяти и национальной идентичности. Новые проекты будут способствовать развитию туризма не только в регионе, но и в целом в стране.

Сергей Суханов рассказал, какие наплавления планируется развивать в Тульской области. В регион удобно добираться из любой точки центральной России, поэтому туристы смогут запланировать короткие путешествия в режиме выходного дня. Будут развивать в Туле и эко-туризм. Глава корпорации «Туризм.РФ» отметил, что такая работа уже идет.

- В целом, регион располагает уникальными природными территориями, богат историей и культурой, имеет хорошую транспортную доступность. Мы видим здесь большие перспективы с точки зрения познавательного и эко-туризма, путешествий выходного дня, – сообщил Сергей Суханов.

Напомним, корпорация «Туризм.РФ» была создана в 2020 году по поручению главы Правительства РФ Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма. Вместе с регионами корпорация создает и развивает современные туристические кластеры, привлекая в них инвестиции на принципах государственно-частного партнерства.