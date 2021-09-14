Сам себе режиссер: «Открытые НКО» объявляют набор на первый поток лайфхак-лектория «Как просто снимать классное видео»

Видео — это возможность заявить о своей работе большой аудитории. Фото: pixabay.com

Сегодня мы все меньше времени проводим у экранов телевизора, зато гораздо больше — просматривая ролики онлайн. По оценкам экспертов, к концу 2021 года человек в среднем будет проводить 84 минуты в день за просмотром видеоконтента в интернете. Поэтому некоммерческим организациям важно не только рассказывать о своих добрых делах, но и показывать их. Видео — это возможность заявить о своей работе большой аудитории, передать очень важные эмоции, которые, пожалуй, не под силу донести текстом.

– Мы видим, насколько растет интернет-среда, и растет именно запрос на видеоконтент. И некоммерческим организациями важно быть «на одной волне» со всеми, — говорит Александр Чекшин, руководитель проекта «Открытые НКО». — Поэтому мы будем помогать НКО не только в подготовке текстов, мы будем учить работать с видео: правильно снимать на смартфон, простыми и доступными программами обрабатывать видео, брать интервью у героев и волонтеров акций. В общем, готовить видео, которое позволит привлечь больше внимания к работе НКО и со стороны СМИ, и со стороны аудитории, которая могла бы поддержать работу волонтеров, доноров. Важно понимать: чем больше об организации будет информации в медиа, тем легче ей будет франдрайзить, привлекать средства на свою работу и новых людей.

Видеоконтент охотно берут сетевые СМИ, блогеры, им активно делятся в мессенджерах – все это позволит повысить охват публикуемых новостей.

До конца 2022 года «Открытые НКО» проведут три потока лайфхак-лектория «Как просто снимать классное видео?» В каждом потоке – по 50 человек. Отметим, что участниками первого потока станут первые 50 зарегистрированных на курс НКО. Остальные смогут стать участниками второго и третьего курсов, которые состояться в следующем году. Таким образом, обучение пройдут 150 представителей некоммерческих организаций.

Курс рассчитан на три месяца. Это цикл лекций с интерактивными заданиями и практическими советами от кураторов с возможностью просмотра материалов в формате пост-продакшн. Это значит, что в конце выполнения заданий тот отснятый материал и фото, которые будут использованы в видео, будут смонтированы в готовый для эфира или Youtube видеосюжет — с логикой, переходами, титрами, заставкой и финалом. В разных вариантах — для ТВ и сайтов, для ТикТока, Инстаграм и других соцсетей и мессенджеров. Итоговые работы будут опубликованы в Youtube и в соцсетях «Открытых НКО».

Программа каждого потока состоит из двух блоков. Первые восемь лекций – это теория и домашние задания. Вторые восемь – это практика, разбор удачных и неудачных примеров съемки участников лектория в формате наставничества (мастер-классов).

Основные темы лекций курса:

— введение в видеопроизводство (вы узнаете, с чего начать, как выбрать тему для видеоролика, собрать информацию, визуал, как сделать видео цепляющим для зрителя и другое);

— продюсирование (расскажем, кто такой продюсер и зачем он нужен, как правильно организовать творческий и производственный процесс для создания видео, где находить деньги и не только);

— режиссура (разберемся в основах драматургии в создании видеоконтента, выразительных средствах видеоконтента, зачем в любом видеопродукте нужен режиссер, поговорим о ситуациях, когда режиссер, автор, оператор и монтажер — это один человек);

— актерское и сценарное мастерство (расскажем, с чего начать писать сценарий, какими должны быть титры, как интервьюировать героев, поделимся секретами подготовки к интервью и работе с камерой, методами работы с волнением и другими лайфхаками);

— съемка на смартфон (здесь будут основные правила и табу, а также разбор удачных и неудачных примеров съёмки);

— монтаж видео (узнаете, с чего начать монтаж, познакомитесь с основными программами для мобильных телефонов, получите минимальный набор навыков для монтажа);

— постпродакшн и продвижение (расскажем, в каких соцсетях лучше всего смотрят видео, как загружать его в соцсети и как продвигать).

Все лекции будут публиковаться в специальном разделе на портале dobro.live и на Youtube-канале проекта. Практические занятия для зарегистрированных участников будут проходить на платформе Zoom.

Первый поток стартует 1 октября, подать заявку можно до 27 сентября, заполнив специальную форму по ссылке. Желание делать классное видео и смартфон с рабочей камерой – все, что вам нужно.

Кстати, по итогам всех трех потоков обучения, 20 лучших участников курса станут нашими социальными репортерами.

Напомним, проект «Открытые НКО» стартовал в 2019 году при поддержке Фонда президентских грантов и стал настоящей открытой пресс-службой для представителей некоммерческого сектора. НКО оставляют заявки на публикации статей на портале dobro.live и получают публикации в региональных СМИ, решая таким образом проблему информационного взаимодействия.

Присоединяйтесь!

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.