Открыта регистрация на программу «Муравьев-Амурский» по подготовке управленческой элиты для Дальнего Востока

О наполнении этой программы на завершившемся недавно Восточном экономическом форуме рассказал министр по делам Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

До 15 октября будет идти регистрация участников для новой программы подготовки управленческих кадров, которая получила название «Муравьев-Амурский» в честь знаменитого генерал-губернатора Восточной Сибири. О наполнении этой программы на завершившемся недавно Восточном экономическом форуме рассказал министр по делам Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

- Мы хотим выстроить лучшую в стране программу подготовки управленческих кадров. Дальний Восток – это идеальное пространство, чтобы выработать в себе навыки управления коллективом, преодоления трудностей и достижения результата. Наша цель – сделать государственную службу на Дальнем Востоке самым престижным, прозрачным и перспективным путем в жизни для способной молодежи, - сказал он.

Принять участие в программе смогут «люди с высшим образованием, желающие трансформировать себя». Им предстоит получить как теоретические знания (в том числе на основе разбора успешных исторических «кейсов» - например, внедрения плана ГОЭЛРО в крестьянской России или строительства суперсовременного мегаполиса Сингапур в болотистой местности), так и практические. В течение двух лет – с февраля 2022 года по декабрь 2023-го – они пройдут практику на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, а также получат наставников из числа действующих чиновников.

Алексей Чекунков пообещал, что «не все, кто поступят на программу, станут ее выпускниками». Жесткий отбор является обязательным условием «Муравьева-Амурского», поскольку, по замыслу организаторов, позволит выявить наиболее целеустремленных участников. За четыре года планируется подготовить 150 чиновников высочайшего уровня для работы в восточных регионах страны, своего рода «дальневосточный спецназ».

По словам главы Якутии Айсена Николаева, отбор участников для программы будет проходить не только на основе их компетенций, но и на основе их ценностных установок. Это должны быть люди, миссия которых состоит в том, чтобы менять мир к лучшему.

- Знания можно дать человеку в любом возрасте. Опыт работы тоже придет. А вот изменить системы ценностей во взрослом возрасте уже очень сложно, если вообще возможно, — сказл Николаев.

Заочный набор на первый поток завершится до 10 ноября 2021 года, очный отбор пройдет с 15 по 25 ноября. Больше подробностей можно узнать по ссылке.