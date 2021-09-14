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Умные вещи14 сентября 2021 14:55

Презентация Apple 14 сентября 2021: прямая онлайн-трансляция

На презентации представят iPhone 13, а также новые Apple Watch и наушники AirPods 3. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию 14 сентября 2021
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Во вторник, 14 сентября 2021, Apple проводит презентацию новой линейки смартфонов, которая получит ряд нововведений.

Во вторник, 14 сентября 2021, Apple проводит презентацию новой линейки смартфонов, которая получит ряд нововведений.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 14 сентября 2021, Apple проводит презентацию новой линейки смартфонов, которая получит ряд нововведений. Сайт kр.ru ведет прямую онлайн-трансляцию мероприятия.

Как ожидается, на презентации представят iPhone 13, а также новые Apple Watch Series 7 и наушники AirPods 3. Кроме того, ожидается, что компания все таки представит обновленные компьютеры Mac и планшеты iPad.

В в своем Twitter известный инсайдер, журналист Bloomberg Марк Гурман, комментируя слухи о будущих устройствах Apple, сообщил, что на текущую осень американская компания запланировала два мероприятия - основное и дополнительное. На первом будут представлен новые iPhone вместе с наушниками и часами, а на второе будет посвящено обновленным планшетам iPad и компьютерам Mac.

При этом некоторые сообщают, что вторая часть презентации, анонс новых MacBook и iPad Mini, может состояться в середине осени.

Гурман также рассказал, что в текущем году Apple не собирается внедрять в часы датчика измерения артериального давления. По его данным Watch Series 7 из-за проблем с поставками могут поступить в продажу в ограниченном тираже.

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