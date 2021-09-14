Путин о риске заболеть ковидом: титры у меня достаточно высокие

Президент рассказал, почему отменил поездку в Таджикистан. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин провел совещание с членами правительства и «Единой России». Президент рассказал, почему был вынужден уйти на самоизоляцию.

- Мне пришлось отложить поездку в Таджикистан. Это связано с тем, что в моем самом близком окружении заболели (коронавирусом — Ред.). Он был вакцинирован. Титры упали, он ревакцинировался, но, судя по всему, поздновато. Через три дня после ревакцинации заболел. Я накануне общался с ним целый день, очень близко. В течение всего дня, - рассказал Путин.

Президент пошутил, что сейчас он проведет «естественный эксперимент» над собой.

- Посмотрим, как на практике сработает Спутник V — титры у меня, по общим данным, достаточно высокие. Посмотрим, как все будет выглядеть на практике, - рассказал глава страны. Судя по всему, решение уйти на самоизоляцию было принято довольно быстро. Еще утром президент встретился с Башаром Асадом, не опасаясь заразить его.

Но о том, что кто-то из окружения главы страны заболел ковидом, стало известно за день, в понедельник. Путин, встречаясь с паралимпийской командой, обмолвился, что ограничения могут коснуться и его самого.

- Даже в моём окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг, - рассказал спортсменам президент.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что глава государства просто «образно» выразился. Но видимо, все же вполне точно.

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