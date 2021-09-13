Инвесторы и сельхозпроизводители встретились на одной площадке в Самарской области

Фото: Правительства Самарской области

Небольшой поселок Усть-Кинельский, что находится в Самарской области, стал точкой притяжения для предприятий агропромышленного комплекса страны. 10 и 11 сентября там работала ХХIII Поволжская агропромышленная выставка-ярмарка. В ней участвовали более 200 предприятий - фермерские хозяйства, российские и зарубежные производители техники, удобрений, комбикормов, а также агрохолдинги, учебные заведения и страховые компании. Выставка была интересна не только крупным компаниям и фермерам, но и обычным посетителям, ведь здесь традиционно можно было приобрести свежие и натуральные продукты от местных производителей.

Продуктовая ярмарка. Фото пресс-служба Самарского ГАУ.

23-й Поволжская агропромышленная выставка-ярмарка прошла в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». С 2008 года мероприятие приобрело федеральный масштаб и стало местом поиска инвесторов и демонстрацией достижений в сельскохозяйственной сфере.

- Уверен, что у участников агропромышленной выставки появятся новые контакты, которые потом превратятся в контракты. А люди порадуются достижениям нашей сельскохозяйственной отрасли, – отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. – Здесь представлены новые сорта и виды продукции.

Вопреки непогоде

Уборочная кампания в Самарской области продолжается, но аграрии уже подвели промежуточные итоги. Несмотря на аномально жаркое и засушливое лето - в регионе столбик термометра поднимался выше 40 градусов - удалось собрать 1,9 миллионов тонн зерна, более 20 тысяч тонн картофеля и 25 тысяч тонн овощей. Успехов помогло добиться своевременное проведение целого комплекса агротехнологических работ, увеличение объемов вносимых удобрений, внедрение в производство влаго- и ресурсосберегающих технологий.

Сделано в Самарской области

Своими успехами поделился каждый район губернии. Товары ведущих производителей, переработчиков, фермерских и личных подсобных хозяйств, а также сувениры и работы ремесленников, мастеров народного творчества были представлены на так называемой «Сельской улице».

«Сельская улица». Фото пресс-служба Самарского ГАУ.

Специалисты Кошкинского района Самарской области похвастались продукцией племзавода «Дружба». Предприятие специализируется на производстве и переработке молока, причем надои растут из года в год.

- Раньше мы перерабатывали 18 тонн сырья в сутки, сегодня - 21 тонну. Все благодаря увеличению поголовья дойного стада. У нас 900 голов – рост на 10%, на столько же увеличилось количество маточных коров, – поделился успехами директор племзавода Евгений Борисихин. – Учитывая наш рост, мы будем наращивать производственные показатели. За 3-4 года хотим увеличить стадо до 2,5 тысяч голов и построить новый доильный зал.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поддержал такую инициативу и предложил составить экономический план и оформить инвестиционный проект.

- Уверен, министерства сельского хозяйства и экономического развития окажут всю необходимую поддержку. Мы готовы оказать помощь для того, чтобы этот проект реализовать, – отметил губернатор.

Выставка техники. Фото пресс-служба Самарского ГАУ.

Сыры на зависть европейским продемонстрировала компания Viva Speranza из Красноярского района. Надежда Красненко и ее муж, фермер Андрей Красненко, уже более семи лет готовят продукцию по лучшим западноевропейским технологиям. Сыр их производства в этом году стал лучшим на областном Троицком фестивале сыроваров.

Свежей индейкой могут порадовать фермеры Борского района. Их продукция известна на всю страну. Птиц растят в селе Соковнинка на фермерском хозяйстве Владимира Рузанова. Химикатов здесь не применяют, поэтому продукция получается экологически чистой. Предприниматели регулярно расширяют свое производство и географию продаж. - Мы запустили производство домашних сыров. Скажу честно, итальянцы нам завидуют. Месяц назад начали выпуск консервов – по 5 тысяч банок в день, в том числе из мяса утки, – поделился Владимир Рузанов. – Мы полностью закрыли вопрос с переработкой и реализуем свою продукцию не только в Самарской области, но и в Москве.

Результативная поддержка

Еще один яркий представитель Борского район Самарской области - Лариса Зобнина. Она получила поддержку в центре «Мой бизнес» и открыла «шАААльной магазинчик». Там можно найти шали, платки, палантины, минишали, снуды и многое другое. Все из натуральной пряжи и ручной работы.

- Заявку в центр «Мой бизнес» я подала в мае, а в июне ее уже одобрили. С профессиональным мартектологом мы обсудили план работы и пути развития моего бизнеса. Я очень благодарна, что такой центр помощи есть у нас в Самарской области, - отметила Лариса Зобнина.

Будущее за студентами

Инновационные разработки в сфере сельского хозяйства представили студенты и преподаватели Самарского государственного аграрного университета. В числе представленных инноваций проект «ЭкоБУМ». Это мобильная установка по переработке отходов крупного рогатого скота для малых ферм. Проекту уже стал победителем молодежного форума «iВолга», который проходит в Самарской области.

Проект "ЭкоБУМ". Фото пресс-служба Самарского ГАУ.

Только в первый день работы ярмарки-выставки вуз подписал 13 соглашений о сотрудничестве. Такую активность положительно оценил Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин. СамГАУ активно сотрудничает с ведущими компаниями, заводами и хозяйствами АПК региона.

- Ждем от вас новых технологий и хороших специалистов. Рад слышать, что качество образования ваших выпускников соответствует запросам, а они сегодня очень высокие. Вы идете в ногу со временем, потому что внедряются современные технологии, «умное агро», – обратился к студентам Дмитрий Азаров и пожелал успеха в реализации проектов. ХХIII Поволжскую агропромышленную выставку-ярмарку повело правительство Самарской области при информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.