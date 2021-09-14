Подборка Kp.ru и Google: а как еще звучит Россия?

Подборка народных песен, если наскучил ваш плейлист. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Музыканты, представляющие регионы России, периодически попадают в топы, исполняя песни на родном языке как Tatarka с треком «Алтын» (51 млн просмотров) или используя народные мотивы в основе своих хитов как башкирский певец Элвин Грей в песне «Черноглазая» (152 млн просмотров) или дагестанская певица Сабина Корс в песне «Дагестан» (6 млн просмотров).

Андрей Александрович Кибрик, Директор Института языкознания РАН, отмечает, что в России имеется более 150 языков, и подавляющее их большинство находятся под угрозой исчезновения. Песни - один из самых важных инструментов сохранения и популяризации языка, поэтому kp.ru вместе с Google Россия подготовили плейлист песен на языках народов России. Этих исполнителей и не только вы сможете услышать в рамках проекта «Вместе на своем».

Татарский

Эльмира Калимуллина - Омет йолдызы (Звезда надежды). В проекте участвует Татарстанская певица, финалистка музыкального телевизионного шоу «Голос» на Первом канале. Песня, вошедшая в подборку, была написана специально для сериала «Зулейха открывает глаза» и звучит в заключительных кадрах последней серии фильма.

Саида Мухаметзянова - Су буйлап (Вдоль реки). Юная представительница Татарстана, финалистка второго сезона шоу «Голос. Дети.». На «слепом» прослушивании певица спела татарскую народную песню «Су буйлап», которую мы и предлагаем вашему вниманию.

Коми-пермяцкий

Группа «Шай-Май» - Ен дзодзоггез (Божьи гуси). Эта фолк-группа была основана 4 года назад, когда известные егвинские (из Ёгвинского сельского поселения) музыканты Алексей и Надежда Мусатовы объединились с артистами театра, чтобы играть народную оми-пермяцкую музыку в современной обработке. В песне «Ен дзодзоггез» образ лебедей символизирует души ушедших предков, уносящих с собой свою мудрость, историю и традицию.

Якутский

Кэскил Баишев - Тугэх силистэр (Глубинные корни). Известный якутский музыкант уделяет большую часть своего творчества культуре, традициям и народу Якутии. Он даже посвятил свой сольный концерт Дню флага Якутии, так как о дате этого знаменательного события никто особо не знал. Клип к песне Тугэх силистэр познакомит вас с природой, костюмами и сильной энергетикой Якутии.

Июлина Попова - Импульсы. Хоть эта песня и на русском, якутского звучания в ней от этого не меньше. Июлина исполнила это произведение на слепом прослушивании шестого сезона конкурса «Голос». А еще благодаря певице Якутия была впервые представлена на Евровидении, куда Июлина отправилась в составе группы Манижи.

Чувашский

Диана Павлова - Касар. Популярная артистка чувашской эстрады, репертуар которой состоит из более 50 песен, большинство из них на родном языке. Песню Каçар Диана исполняет с Алексеем Шадриковым, еще одной звездой республики. Кроме эстрадной сцены Диана пробует себя и на площадке Чувашфильма - она играет одну из главных ролей в фильме «Директор».

Удмуртский

Бурановские бабушки - Party For Everybody. Кто же не слышал об этой фольклорной группе из села Бураново, занявшей второе место на Евровидении в Баку? А вы знали о чем их победная песня? К ее строкам присоединится любая бабушка, ведь она о том как исполнительницы ждут в гости дорогих детей. Стоит отметить, что Бабушки получили известность задолго до Евровидения, благодаря своим перепевкам известных песен на удмуртском языке они часто становились объектом внимания прессы и телевидения.