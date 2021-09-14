История реального Тарзана: Вьетнамец 40 лет прожил в джунглях и умер из-за пива

Хо Ван Ланг всю жизнь прожил в джунглях Фото: Кадр видео

ПОБЕГ ОТ ВОЙНЫ

Маленький Хо Ван Ланг бежал изо всех сил за отцом в сторону джунглей.

- Давай, сынок, поторопись, - подбадривал Хо Ван Тхань, оглядываясь назад. Над их головами с ревом проносились американские бомбардировщики. Где-то вдалеке был слышен свист падающих снарядов. На календаре был 1972 год – война во Вьтенаме в самом разгаре.

Несколько дней назад Хо Ван Тхань похоронил половину семьи. Во время одного из налетов американских военных он потерял любимую жену и двоих детей. Теперь единственным смыслом его жизни стал двухлетний Хо Ван Ланг, поэтому отец решил укрыться вместе с младшим сынишкой в джунглях – подальше от ужасов войны. Старший сын Хо Ван Три наотрез отказался покидать родную деревню и жить дикарями в тропических лесах.

- Если убьют, значит, так суждено, - ответил он отцу.

А вот малыша Ланга никто не спрашивал.

После размеренной, хоть и бедной жизни в крохотной деревеньке, существование в джунглях стало настоящим испытанием для Ланга и Тхань. Отец с сыном учились самостоятельно добывать себе пропитание. Ели в основном фрукты и овощи – когда освоили земледелие. Иногда мед, когда получалось найти улей. Не брезговали и охотой, причем на ужин шла буквально любая дичь, которую удалось найти: мелкие грызуны, обезьяны, змеи, ящерицы, лягушки, летучие мыши… Даже самый извращенный гурман не пробовал столько тропической живности.

Небольшой дом из веток они построили прямо на дереве – чтобы самим не стать чьей-то добычей. А из одежды добровольные отшельники довольствовались только набедренными повязками, сделанными из лыка.

О том, что происходит за пределами джунглей, Ланг и Тхань не знали. Они жили с уверенностью, что война продолжается, поэтому возвращаться домой не спешили. Чем дольше Тхань оставался в лесу, тем мысль о возвращении казалась ему невыносимей. Ланг рос, зная чуть больше десятка слов из корнского языка: папаше было не до домашнего обучения.

УБИЙСТВЕННАЯ ЕДА

В джунглях они прожили 41 год и возможно остались там и дальше, если бы Тхань тяжело не заболел. В 2013 году группа местных жителей случайно наткнулась на отца с сыном, которые отчаянно бедствовали. Вернувшись в деревню, они рассказали о лесных отшельниках спасателям, которые решили эвакуировать семью, чтобы оказать им медицинскую помощь. Врачам удалось выходить Тханя и продлить ему жизнь на четыре года.

Возвращение «вьетнамских Маугли» в цивилизованный мир стало сенсацией для всей страны. Судьбой Ланга заинтересовался ученый Альваро Соресо. В 2016 году он уговорил своего нового друга вместе отправиться в джунгли, чтобы проведать хижину на дереве, где вырос Ланг. Там они провели пять дней, добывая себе еду охотой и собирательством. В итоге исследователь опубликовал книгу о жизни Хо Ван Ланга.

- Дружба между нами возникла мгновенно, потому что Ланг никогда не думал, что кого-то могут заинтересовать его умение выживать. Он был счастлив показать все, на что он был способен, - вспоминает Соресо. - Он так разволновался, что решил отвести меня к дому, где провел всю жизнь. Когда мы вместе выживали в джунглях, все то, на что у меня ушло бы несколько часов, он мог сделать за считанные секунды.

По словам ученого, Ланг, несмотря на свой возраст, (в тот момент ему было за 40), напоминал по развитию маленького ребенка, при этом обладая способностями сверхчеловека. Он быстро бегал (и это в тропической чаще), проворно взбирался на деревья, был вынослив и смел.

Жизнь среди людей подкосила Ланга. Он не смог адаптироваться к новым реалиям: удивлялся электрической лампочке, которая светила ночью, радовался телевизору, о котором рассказывал ему отец. Со временем Ланг стал чаще жаловаться на самочувствие. В конце концов врачи поставили ему смертельный диагноз - рак печени.

Как ни странно, сгубили Ланга не джунгли со своими суровыми законами, а холодильник с банками пива.

- Честно говоря, больно было смотреть на него в условиях цивилизации. Я понимал, что его организм не справится с обработанной пищей и алкоголем, к которому он пристрастился.

Несмотря на уговоры друга, возвращаться в избушку на пальме Ланг отказывался.