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Звезды14 сентября 2021 18:30

Звездные наряды на Met Gala 2021: Самые красивые модели планеты Ирина Шейк и Кендалл Дженнер пришли в голых платьях, а Ким Кардашьян – без лица

Бал Института костюма снова вернулся после пандемии коронавируса
Ирина СУХАНОВА
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Кендалл Дженнер, Меган Фокс, Ирина Шейк на Met Gala 2021.

Кендалл Дженнер, Меган Фокс, Ирина Шейк на Met Gala 2021.

Фото: REUTERS

В Нью-Йорке минувшим вечером прошло одно из самых ярких событий в мире моды: Бал Института костюма Met Gala снова вернулся после пандемии коронавируса. В прошлом году мероприятие, традиционно собиравшее на красной дорожке звезд моды, кино и шоу-бизнеса, было отменено из-за ковидных ограничений. В этом году было решено, что его все-таки проведут – правда, не в мае, как обычно, а в сентябре. Главной хозяйкой вечера по традиции стала редакционный директор журнала «Vogue» Анна Винтур.

Каждый год для Met Gala придумывают какую-нибудь тему – и гости обязаны одеться в соответствии с заданным дресс-кодом. В этом году тема звучит так: «В Америке: модный лексикон». В приглашениях гостей дресс-код был указан более ясно - «Американская независимость». Впрочем, участники бала, похоже, поняли его кто во что горазд. Поэтому на красной дорожке в этот вечер царило смешение стилей – от любимых всеми звездами «голых» платьев до ковбойского костюма Дженнифер Лопес и наряда в духе Мэрилин Монро, в котором появилась кумир молодежи Билли Айлиш.

Певица Билли Айлиш.

Певица Билли Айлиш.

Фото: REUTERS

Россиянка Ирина Шейк в этот вечер выбрала образ цветочной феи. Одна из самых красивых супермоделей планеты пришла в прозрачном платье нюдового оттенка, усыпанном цветочными бутонами.

Ирина Шейк в этот вечер выбрала образ цветочной феи.

Ирина Шейк в этот вечер выбрала образ цветочной феи.

Фото: EAST NEWS

Образ дополнила короткая стрижка. Правда, внимательные поклонники сразу заметили, что это парик – расстаться с длинными локонами Ирина пока не решилась.

Образ дополнила короткая стрижка.

Образ дополнила короткая стрижка.

Фото: EAST NEWS

На Балу 35-летнюю красавицу сопровождал Джереми Скотт - креативный директор модного дома Moschino, с которым сейчас сотрудничает Шейк.

На Балу 35-летнюю красавицу сопровождал Джереми Скотт.

На Балу 35-летнюю красавицу сопровождал Джереми Скотт.

Фото: REUTERS

Тягаться с Ириной по красоте могла разве что другая супермодель – Кендалл Дженнер. Тем более, что она тоже выбрала «голое» платье. Правда, вместо цветов его украшали другие лучшие друзья девушки – бриллианты (а точнее, их имитация).

Кендал Дженнер.

Кендал Дженнер.

Фото: REUTERS

Младшая сестра Ким Кардашьян может похвастаться грацией и стройностью, которых нет у ее фигуристых сестричек. Недаром 25-летнюю Кендалл называют самой красивой из клана Кардашьян.

Кендал Дженнер.

Кендал Дженнер.

Фото: REUTERS

Кендал Дженнер.

Кендал Дженнер.

Фото: REUTERS

Сама Ким Кардашьян, к слову, тоже этим вечером была здесь. Правда, от некогда яркой фигуристой красотки нынче осталась одна тень. Кардашьян выбрала для Met Gala очень странный наряд, одевшись с ног до головы в черное. Даже ее лица не было видно – его закрывала плотная балаклава.

То ли на Ким так повлиял развод с рэпером Канье Уэстом, и она выбрала для себя образ «черной вдовы». То ли она внезапно решила – хватит обнаженки. О чем Кардашьян думала в этот момент, и какие эмоции испытывала, так и осталось тайной, покрытой черной вуалью.

Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян.

Фото: REUTERS

Зато о чем думала Дженнифер Лопес, догадаться было легко. 52-летняя певица, возобновившая свой роман с Беном Аффлеком, сияла широкой улыбкой и глубоким декольте. Бен пришел на бал вместе с подругой, но на красной дорожке ее не сопровождал, предоставив Джей Ло возможность блистать в одиночестве.

Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес.

Фото: REUTERS

Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес.

Фото: REUTERS

Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес.

Фото: REUTERS

Одним из самых невероятных нарядов Met Gala стало платье Иман. Бывшая жена музыканта Дэвида Боуи пришла в роскошном костюме, обрамленном золотистыми перьями. 66-летняя модель до сих пор в потрясающей форме, что она не преминула доказать.

Иман.

Иман.

Фото: REUTERS

Иман.

Иман.

Фото: REUTERS

19-летняя певица Билли Айлиш выбрала нетипичный для себя образ Мэрилин Монро. Пожалуй, впервые мы видим ее в таком «зефирном» наряде, да еще и с глубоким декольте. Айлиш дополнила свое платье укладкой в стиле 1950-х годов и украшениями ювелирного дома Cartier.

Билли Айлиш.

Билли Айлиш.

Фото: REUTERS

Канадская певица Граймс выбрала образ космической девы-воительницы - она явилась в металлической маске и с мечом наперевес. Рядом с 33-летней исполнительницей не было ее возлюбленного, миллиардера Илона Маска. Видимо, в этот вечер основатель «Tesla» остался дома нянчиться с их сынишкой по имени Экс Эш Эй-Твелв.

Граймс.

Граймс.

Фото: REUTERS

Платье у Граймс очень примечательное. Оно сделано из жидкого силикона, который отливался вручную и разрезался на детали лазером. Затем силиконовые «выкройки» соединили с 26 метрами шелка и покрасили градиентом от белого к черному. Уже известно, что в ноябре наряд продадут на аукционе Sothebys, а вся выручка будет передана в фонд охраны дикой природы.

Граймс.

Граймс.

Фото: REUTERS

Сиенна Миллер.

Сиенна Миллер.

Фото: REUTERS

Рианна.

Рианна.

Фото: REUTERS

Зои Кравиц.

Зои Кравиц.

Фото: REUTERS

Кейт Хадсон.

Кейт Хадсон.

Фото: REUTERS

Эмили Блант.

Эмили Блант.

Фото: REUTERS

Зои Дойч.

Зои Дойч.

Фото: REUTERS

Супермодель Джиджи Хадид.

Супермодель Джиджи Хадид.

Фото: REUTERS

Меган Фокс.

Меган Фокс.

Фото: REUTERS

Меган Фокс.

Меган Фокс.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модель Хантер Шефер.

Модель Хантер Шефер.

Фото: REUTERS

Эмили Ратаковски.

Эмили Ратаковски.

Фото: REUTERS

Шэрон Стоун.

Шэрон Стоун.

Фото: REUTERS

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