Россияне при желании смогут выйти на пенсию досрочно

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что до 16 сентября все пенсионеры обещанные деньги получат. Фото: Shutterstock

Во вторник Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Президенту рассказали, как в стране идут главные социальные программы.

10000 РУБЛЕЙ ПОЖИЛЫМ

Глава России распорядился, чтобы в сентябре все пенсионеры получили разовую доплату в 10 тысяч рублей. Большей части из них — 39,3 млн. человек - деньги уже перевели. Но 3,5 млн. стариков субсидию пока ждут.

Вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что до 16 сентября все пенсионеры обещанные деньги получат.

НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО

- Если гражданин, которому осталось до пенсии два года, не может трудоустроиться, службой занятости ему может быть предоставлено право досрочно оформить страховую пенсию до получения пенсионного возраста, - рассказала Голикова.

Такое предложение внесено в Думу. Если его примут, то право на досрочную пенсию может появиться уже с начала 2022 года.

Кроме этого, власти хотят упростить сам процесс оформления пенсии. Например, пособие по инвалидности станут платить автоматически — не потребуется отдельное заявление. То же касается социальной доплаты к пенсии, если она ниже прожиточного минимума — доплату перечислят автоматически. Опять-таки эти меры заработают, если их примет парламент, но так как уже есть одобрение правительства и президента, вряд ли возникнут трудности.

УДВОЕНИЕ КАПРЕМОНТА ШКОЛ

На совещании руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева рассказала, что в следующем году будет капитально отремонтировано 1500 школ.

Вот что делают президентские просьбы. Еще в конце июля министр просвещения Сергей Кравцов докладывал о планах отремонтировать только 700 школ. Больше нельзя, так как чиновники не успеют подготовить документы. Путин тогда заметил, что такими темпами программа не закончится и к 2056 году, и попросил «не ждать», а помочь с оформлением заявок. Видимо, помогли.