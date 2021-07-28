10 тысяч рублей за школьника дадут на две недели раньше - 2 августа

Президент провел совещание по подготовке к новому учебному году. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент провел совещание по подготовке к новому учебному году. Владимир Путин начал с школ, требующих капремонта.

- Мы должны подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. У нас 39 600 школ, и они пользуются зданиями и сооружениями – их всего 67,5 тысячи, из которых примерно 10% требуют капитального ремонта, - напомнил президент.

В ответ министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что планы уже расписаны, в следующем году капитально отремонтируют 700 школ, для которых есть проект и смета.

- Вы более 10 лет такими темпами будете ремонтировать, надо по полторы тысячи в год, - срезал чиновника Путин.

Президент объяснил Кравцову, что вовремя дождаться документов от всех школ не получится "и к 2056 году". Поэтому министерствам надо самим помочь регионам с подготовкой к ремонту, чтобы те точно справились и все успели к 2026 году, как написано в указе.

Кравцов ответил, что в ближайшие две недели его министерство придумает, как удвоить на следующий год количество школьного капитального ремонта.

А министру труда Антону Котякову Путин поручил не тянуть до 16 августа (как изначально планировалось) с выплатами по 10 тысяч рублей школьникам, если все уже готово.

- Давайте начнем эти выплаты со 2 августа, то есть со следующего понедельника, - распорядился президент.

Котяков ответил, что деньги – 204 млрд. – из бюджета уже выделены. И родителям 17 млн. детей уже можно начинать платить. Всего деньги до 1 сентября получат родители 20 млн. детей – то есть, каким-то семьям все же выплатят позже понедельника, 2 августа.