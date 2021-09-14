Дорогая и смешная мода в США: Ирина Шейк, Дженнифер Лопес в чокере и подражатели Моргенштерна в Голливуде

На красную дорожку Met Gala собираются главные американские звезды, спортсмены, общественные деятели. Фото: REUTERS

В Нью-Йорке состоялась самое ожидаемое событие года в мире моды. Бал Met Gala - благотворительное мероприятие по сбору средств в пользу института костюма Метрополитен-музея. На красную дорожку Met Gala собираются главные американские звезды, спортсмены, общественные деятели. В этом году темой бала стала американская мода, поэтому гости приходили в нарядах американских дизайнеров, воспроизводили национальные тенденции разных лет. В приглашениях гостей дресс-код был указан так - «американская независимость». Некоторые звезды точно следовали наставлениям и подчеркивали американские модные тенденции, а другие просто красиво нарядились. Рассматриваем самые обсуждаемые образы знаменитых гостей.

Мария Шарапова Фото: REUTERS

34-летняя Мария Шарапова уже в третий раз на этом мероприятии. Однако впервые оделась удачно, даже безупречно с модной точки зрения. Экс-первая ракетка мира пришла в лаконичном платье с объемными рукавами-крыльями от Gabriela Hearst. Тренда в образе три. Первый – плиссированные рукава. Второй – цвет: стилисты его назвали «золотым», сама Шарапова - «шикарная горчица». Третий – нюдовый маникюр и педикюр, во всем мире теперь принято либо вовсе не покрывать ногти, либо делать это максимально натуральным тоном. Образ спортсменки завершили массивные украшения в египетском стиле – колье, кольца. А в ушах – традиционные бриллианты. Жених Марии – британский бизнесмен Александр Гилкс вновь доказал свою любовь к белым двубортным пиджакам.

Кара Делевинь Фото: REUTERS

29-летняя Кара Делевинь единственная из звезд, кто решился на нарядную «буквенную» провокацию. Актриса и модель явилась в наряде от Dior – специально для нее на жилет нанесли надпись «Забей на патриархат». Похожая модель есть у нашего рэпера Моргенштерна правда в синем цвете. Теперь очень актуальны модели с мотивами рабочих спецовок. Делевинь пояснила надпись, которую несла на груди: «Речь идет о расширении прав и возможностей женщин, о гендерном равенстве».

Билли Айлиш Фото: REUTERS

19-летнюю Билли Айлиш обсуждают больше всего, хотя она никого не провоцировала, явившись в наряде от Oscar de la Renta и украшениях Cartier. Бриллиантов на певице было столько, что можно легко купить пару квартир на Манхэттене. А вот платье певицы заслуживает отдельного внимания. Билли Айлиш выбрала бренд, который традиционно одевал первых леди Америки. Самый молодой сопредседатель в истории самого престижного бала в индустрии моды — Met Gala 2021 выбрала голливудскую классику. Креативный директор Oscar de la Renta Фернандо Гарсия сообщил, что его тюлевое творение оттенка венецианского беллини «очень чистое и чувственное». Билли Айлиш в качестве эталона выбирала образы Грейс Келли и Мэрилин Монро. А потом проговорилась, что больше всего ее вдохновлял «праздничный образ Барби». И все получилось. Певица выглядит как принцесса на балу в своем первом платье с пышной юбкой и пятиметровым шлейфом. Интересно, что Oscar de la Renta из-за сотрудничества с юной знаменитостью окончательно отказался от использования меха в коллекциях. Вегетарианка Билли Айлиш не сотрудничает с марками, которые шьют из натурального меха.

Ирина Шейк Фото: REUTERS

35-летняя супермодель Ирину Шейк последнее время бренды наряжают так, что хочется ее переодеть. Кажется, что этот корсет ей немного маловат – вот бы примерить на размер побольше. Ирина в дорогущем платье от Moschino с почти голой грудью, а на подоле вот эти разноцветные цветы-аппликации – дико модно. Однако ее образ выглядит очень недорого и даже смешно – кажется, что это самый красивый аниматор в мире на детском празднике. У Ирины новая стрижка – классическое каре звезда трансформировала в креативную стрижку со рваной челкой.

Дженифер Лопес Фото: REUTERS

52-летняя Дженнифер Лопес пришла в платье Ralph Lauren и искусственно состаренной ковбойской шляпе. Образ артистки – как из кино о ковбоях: кожаное платье, чокер, меховая накидка, металлические украшения вместо бриллиантов. Лопес по традиции выбирает наряды, которые открывают ее роскошную грудь: натуральную – утверждает звезда, а пластические хирурги все еще не верят. Пока Джей Ло позировала, в сторонке ее жених Бен Аффлек ждал свою ковбойшу, теребя в руках ее маску, стилизованную под кожу.

Кристен Стюарт Фото: REUTERS

31-летняя Кристен Стюарт единственная, кто пришел на бал, как американский топ-менеджер на работу. Актриса выбрала для мероприятия лук от Chanel. Ультрамодная рубашка – розовый цвет, жабо, креативные рукава. И такие же широкие брюки с лампасами. Благодаря прическе, Стюарт перевоплотилась в кинозвезду 50-х. Высокий завитый хвост с челкой-валиком создал идеальный дуэт с карамельным макияжем.

Ким Кардашьян Фото: REUTERS

40-летнюю Ким Кардашьян одели в Balenciaga. Черный комплект со шлейфом полностью скрыл звезду от публики – только хвост Ким выпустила через маску. Образ Кардашьян сравнили с дементором из «Гарри Поттера» и Чужим из одноименного фильма.

Вупи Голдберг Фото: REUTERS

65-летняя Вупи Голдберг совсем не меняется, а смешные платья ей к лицу. Наряд от Valentino стоит недешево, но кажется гармонично смотрится лишь на женщинах в образе – например, комедийной актрисы. Однако именно такие модели были в моде в Голливуде в 90-е годы, подобное платье мы могли видеть на главной героине сериала «Секс в большом городе».

Шерон Стоун Фото: REUTERS

63-летняя Шерон Стоун вдохновилась образами золотого века Голливуда. Актриса пришла в Thom Browne и украшениях Chopard. Шикарное черное платье звезды отливало серебром. Стоун может себе позволить облегающий силуэт, благодаря идеальной фигуре. Была у актрисы и стильная плащ-накидка – для защиты от кондиционеров. Именитые стилисты уже рекомендуют этот лук для новогодних вечеринок. Украшения из бриллиантов и изумрудов на Шероун Стоун – на несколько миллионов.

Политик Окасио-Кортес Фото: REUTERS

31-летняя общественная активистка и политик Александрия Окасио-Кортес выгуляла целый лозунг на платье от Brother Vellies. На белом наряде красной краской написано «Tax the rich» - «Берите налоги с богатых»

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