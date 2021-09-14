Реквием по американской мечте: Нью-Йорк разучился работать и подсел на пособия и травку

Наступающая осень, вне всяческих сомнений, с дождями и листопадом принесет в США волну новых протестов. Фото: REUTERS

Наступающая осень, вне всяческих сомнений, с дождями и листопадом принесет в США волну новых протестов. Потрясения предсказывают практически все американские СМИ, соглашаясь, что главным лозунгом протестующих будут вовсе не требования расовой или социальной справедливости, а что-нибудь вроде «Пусть дураки работают!».

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ

К безмятежности, по крайней мере, в Нью-Йорке привыкла немалая часть горожан. Сначала власти всех уровней испугались погромов движения «Жизни черных важны», на всякий случай оставив в покое их участников и зачинщиков, а затем страху добавила и коронавирусная пандемия. Город Большого Яблока - вечный символ оскала капитализма - за считанные месяцы превратился ну если не в город-призрак, то, по крайней мере, в коммунистическую утопию.

Словно соревнуясь друг с другом в том, кто больше любит народ, федеральные и местные власти добились невиданного результата, всего лишь за год превратив костяк трудолюбивой нации в стадо требующих халявы существ.

Разного рода послабления для нежелающих работать в Америке стали сыпаться с неба: стало можно не платить за аренду жилья и при росте числа подходящих вакансий продолжать получать пособие по безработице.

И теперь в том же Нью-Йорке многие отказываются помнить о том, что и на хлеб, и на зрелища здоровому человеку нужно зарабатывать самому. Большая часть ограничений давно снята, в полном объеме работают аптеки и магазины, госучреждения и частные бизнесы, рестораны и бары. Чуть ли не в каждом окне - объявления «требуются...» Но мало кто рвется на работу, даже в часы пик нью-йоркская подземка пуста.

Зачем вкалывать, когда ты можешь жить в чужой квартире совершено бесплатно, будучи защищенным от выселения законом, и получать бесконечное пособие по безработице, нередко превышающее среднюю зарплату? Амбиций особых не было и ранее, а теперь и подавно. Пусть работают те, кто мечтает о достатке, нам хватит и этого...

РАБОТАТЬ СТАНОВИТСЯ НЕКОМУ

Развал инфраструктуры чувствуешь на собственной шкуре, ощущая огромную разницу между тем, чтобы было до, и условиями, с которыми приходится жить сейчас.

Из нашего многоквартирного дома разом исчезли консьержи. Жильцам раздали ключи от парадной двери и порекомендовали самим сколотить дружины для ночных дежурств. При этом ежемесячный коммунальный платеж не снизился ни на цент. Хорошо, что пока что еще не самим приходится мыть этажи. Но, как известно, лиха беда начало...

Почта и курьерские службы в Нью-Йорке раньше работали как часы: уже к полудню ты получал все посылки и письма. Теперь, дай бог, их приносят к вечеру, сроки доставки отправлений увеличились в несколько раз. Каждую неделю в почтовом ящике появляется очередная листовка с приглашением поработать в дружном коллективе американской почтовой службы.

Когда-то минутный поход в ближайший супермаркет затягивается на пару часов: очередь нужно отстоять в каждый отдел, а в финале - еще и на кассу. Товаров на полках меньше не стало, стало меньше продавцов и кассиров.

Поездка в такси превратилась из удобства в удовольствие для богатых: все те, кто решил продолжить крутить баранку, стараются извлечь из этого максимальную выгоду. За маршрут, обходившийся тебе ранее в десятку, сейчас нужно выложить все $25.

САМ СЕБЕ И ГРУЗЧИК, И ОФИЦИАНТ

Мне пришлось поработать и грузчиком. Переезды в Нью-Йорке - дело обыденное. Компании, осуществляющие перевозку домашнего скарба, еще вчера дрались за каждого клиента, безудержно демпингуя. Теперь даже не изволь торговаться. Заоблачную сумму за перенос десятка коробок с вещами и сборной мебели из соседнего дома в другой приятельница позволить себе просто не смогла, вот и позвала на помощь всех друзей и знакомых, пообещав расплатиться с нами кулинарными шедеврами на новоселье. И таскали мы ее нехитрое имущество по лестницам - лифт в доме не работал уже вторую неделю. Техники, как выяснилось, сегодня тоже в дефиците.

Переезд был вынужденным. Купившая в ипотеку квартиру женщина несколько лет назад решила переехать поближе к стареющей маме. Свою квартиру сдала и сняла другую, по соседству с мамой. Но жилец уже год как не платит, и выселить его пока невозможно. Ежемесячный же взнос за ипотеку никто не отменял, отказ от оплаты съемной квартиры чреват судами, конфискацией собственности, испорченной кредитной историей и банкротством. Ни один банк такому клиенту уже никогда не даст взаймы. И в этом конкретном случае - прощай новый автомобиль, о котором так давно мечтала, прощай колледж для детей-близнецов, за который нужно будет платить. Так что не бросившая ни на день свою работу владелица двушки на окраине Нью-Йорка, теперь ютится вместе с детьми и старенькой мамой в крошечной комнатке.

Отметить переезд мы решили походом в ближайшее кафе. Оказалось, официантов ни в нем, ни в соседнем нет: заказывай все на барной стойке и сам забирай - в официанты сегодня никто не рвется.

Но - йес! - в счете к сумме заказа были приплюсованы и немалые чаевые. Интересно, кому они пошли?

- Может быть, хоть у тебя какие-то знакомые, ищущие работу, есть? На кухне не хватает рук! - жалуется управляющий манхэттенским рестораном русской кухни «Марьиванна» Борис Артемьев. Теперь, кроме положенных по статусу дорогих пиджаков, в гардеробе у Бориса есть и рабочая спецовка. Летнюю деревянную веранду ему пришлось сбивать самому...

"ТРЕБУЕМ ПРОДЛИТЬ БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ!"

Всех, почувствовавших вкус беззаботной жизни, можно понять: власти дали им не работу, а бабло и льготы для того, чтобы не задумываться о таковой. Их также получили и нелегалы, традиционно покрывавшие в США дефицит рабочих рук. И это только, что называется, на хлеб.

Зрелища обеспечили последствия безумной щедрости пришедших к власти демократов: ежедневные выпуски новостей начинаются с сообщений и кадров ставших привычными нападений на людей в метро (полицейские тоже массово поувольнялись), нью-йоркские улицы завалены мусором (кому хочется с ним возиться, когда за те же деньги можно спокойно сидеть дома), знаменитая Таймс-сквер продолжает пустовать (туристы и командировочные предпочитают бронировать отели в других частях города, так как гостиницы поблизости не желают покидать заселенные туда год назад бездомные).

Так что атмосфера безудержного веселья, накрывшая Нью-Йорк с отменой коронавирусных ограничений и практически одновременной легализацией в штате марихуаны, понемногу сменяется на тревожную.

Во-первых, заканчивается срок, в течение которого чуть ли не всем подавшим заявления платили пособие по безработице.

Во-вторых, Верховный суд США наконец-то отменил ковидный мораторий на выселение неплательщиков аренды жилья, и это коснется порядка 11 млн. семей по всей Америке. Многочисленные правозащитные организации уже готовят иски, требуя продлить безбедную жизнь для тех, кто не хочет идти работать. А кое-где уже собираются инициативные группы готовых повторить погромы и беспорядки масштабов «памяти Джорджа Флойда».

Одним из главных лозунгов демонстраций и акций протеста, прокатившихся по Америке после гибели афроамериканца, был «Поделитесь вашими деньгами с черными!». Теперь он будет куда более короток - «Дайте денег!». Просто так. Сами же приучили!

ВОПРОС - РЕБРОМ

Благо или ловушка?

- Ставшая чуть ли не райской для кого-то жизнь должна закончиться немедленно. Имевшиеся до пандемии бюджетные прорехи превратились в огромные дыры. Денег на финансирование разного рода программы поддержки брать просто неоткуда - бизнесы закрываются, люди не зарабатывают, налоговые поступления резко сократились. Если так будет продолжаться и дальше, то Америку накроет волна потрясений - социальных, экономических, правовых. Правительство просто обязано подвигнуть людей вернуться на работу, - заклинает американский социолог Мартин Сакс. - Казалось, что поляризация нашего общества уже достигла своего пика на волне протестов движения «Жизни черных важны», но она никуда не исчезла, наоборот, она нарастает, но в другой ипостаси: по разные стороны баррикад вот-вот окажутся те, кто работает (то есть те, на ком держится экономика), и те, кто хочет продолжать жить, по сути дела, за их счет.

P.S.

Мои личные прибыли от американских коронавирусных ништяков оказались ничтожными: пяток одноразовых масок, присланных какой-то благотворительной организацией, пара бесплатных поездок на городском автобусе. А еще буханка хлеба в полиэтиленовой упаковке. Ее я не мог не поднять с асфальта. Груды растерзанных пакетов с бесплатными продуктами окружали и окружают пункты оказания помощи, в которые может прийти любой. Из наборов выуживают самое ценное - фрукты, консервы, сладости. В хлебе насущном, как выясняется, мало кто и нуждается.