Анна Попова рассказала «Комсомолке»: Зачем из школ убрали макароны по-флотски. И какой нужен перерыв между прививками от ковида и гриппа

Главный санитарный врач России Анна Попова и обозреватель «КП» Александр Гамов у флага Роспотребнадзора, которому сегодня, 15 сентября, исполняется 99 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Здравствуйте, Анна Юрьевна.

- Здравствуйте, Александр. Как вы себя чувствуете?

- Нормально, все хорошо, второй раз вот сделал прививку от ковида.

- И это правильно.

- А я в 5 утра проснулся, изучал вот 99-летнюю историю Роспотребнадзора и всех его руководителей...

СПРАВКА «КП»

День рождения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации (Роспотребнадзора) отмечается ежегодно 15 сентября. Именно в этот день в 1922 году - 99 лет назад - был принят декрет молодой советской власти «О санитарных органах Республики», важнейший документ, заложивший основу формирования в России государственной системы охраны здоровья населения.

Тестирование на коронавирус в лаборатории Роспотребнадзора. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Наша задача - спасать население сел, городов»

- А давайте попробуем вспомнить, Анна Юрьевна, самые яркие страницы почти вековой истории одного из самых популярных (в связи с известными обстоятельствами) российского медицинского ведомства. Вы бы какую страницу назвали?

- Знаете, Александр, у нас, наверное, нет страниц простых. Потому что главная задача врачей-эпидемиологов, врачей-гигиенистов – спасать сразу большое количество жизней.

Прежде всего хочу заметить, что санитарные органы республики создавались в то время, когда еще ощущались последствия «испанки» - страшной эпидемии, которая унесла миллионы и миллионы жизней во всем мире.

И в это же время, например, в Ростовской области была вспышка холеры, которую удалось погасить достаточно быстро.

В 20-х - 30-х годах боролись с малярией, и только после 1950-го ее все же окончательно победили. Ну, понятно, почему был перерыв. (Это было связано с Великой Отечественной войной. - А.Г.)

Если вспоминать ликвидацию эпидпроявлений чумы - в СССР, практически, были единичные ее случаи, потому что наши коллеги тогда успешно боролись с этой болезнью в очагах, где она была зафиксирована. Эта борьба была успешной, хотя у наших соседей - и за ближайшими границами, и за дальними, на калифорнийском побережье, люди болеют чумой каждый год, да еще и с летальными исходами.

Это и победа над полиомиелитом, страшной болезнью, о которой сегодня уже практически и не вспоминают, потому что перед глазами нет этих несчастных людей, искалеченных болезнью, которая отнимает у них возможность жить нормально.

Создание вакцины против полиомиелита, спасение людей от этой болезни – это тоже замечательный результат нашей общей работы в прошлом столетии.

Ну и, конечно, не могу не сказать о 40-летии победы над оспой. В 80-е годы эту победу объявили в общепланетарном масштабе. И это была заслуга советских врачей-эпидемиологов, и не только, потому что и вакцина, и опыт борьбы с оспой - все это наше было, советское

Разумеется, за столетнюю почти историю было и много других ярких свершений и побед моих прекрасных коллег, наших предшественников, которые, ради сохранения жизней, работали без отдыха. В этом, я считаю, главная особенность, если хотите, уникальная черта характера представителей и науки, и практики отечественной санитарной службы.

Такими марками эпидемиологи просвещали население в начале прошлого века.

«Санитарный щит России»

- Если не возражаете, сразу к сегодняшнему дню перейдем. Защиту населения, по моей информации, обеспечивают 30 научных центров и 800 лабораторий Роспотребнадзора. Правда ли, что всего в вашем ведовстве - порядка 110 тысяч тружеников или трудящихся ваших (я бы их так назвал)?

- Знаете, беззаветно служащих нашему делу людей.

- Да, правильно.

- Они - ровно такие. Много это или мало, сказать крайне сложно в каждый конкретный момент времени. Например, в прошлом веке было в полтора раза больше, а сегодня мы справляемся теми силами, которые у нас есть. И, конечно же, для того, чтобы справляться (а в пандемический период количество людей не увеличилось, к сожалению, только уменьшилось, у нас очень жесткий ритм работы и график - 24 на 7, и объем очень увеличился), люди трудятся с полной отдачей. Потому что основная задача, совершенно понятно, сохранять жизни большого количества людей одномоментно.

Для того чтобы работать более эффективно, у нас есть целый ряд новых находок, предложений и решений, они все реализуются.

Но, главное, поддержанное правительством и Президентом России - инициатива «Санитарный щит». Это новая система, которая будет развивать систему существующую, дополнять ее с учетом всех новых знаний – и цифровых, и коммуникативных, и, конечно же, достижений наших ученых. Потому что все успехи санитарно-эпидемиологической службы или Роспотребнадзора сегодня – это всё решения, принятые на основе научных данных, научных оценок, научных обоснований. И вот это объединение в одной системе и науки, и, безусловно, практики и надзора дает те результаты, которыми сегодня страна гордится.

В России привито от ковида 39 миллионов взрослых, 7 миллионов переболели...

- На каком уровне у нас сейчас в России популяционный иммунитет (если я правильно выражаюсь)?

- Вы, Александр, бесспорно, правы. И я хочу сказать вам спасибо за то, что и вы внесли вклад в формирование популяционного иммунитета, вы полностью привиты, защищены. И те, кто рядом с вами, имеют значительно меньшие риски, потому что точно знают, что вы-то им вреда не нанесете в части передачи какой-либо инфекции (сейчас мы говорим о коронавирусе).

Да, на сегодняшний день привито более 39 миллионов взрослых россиян. Это те, кто полностью закончил прививочный курс.

У нас еще, по статистике, 7 миллионов переболевших взрослых россиян.

В общем количестве, это получается - достаточно неплохая иммунная прослойка.

Но мы видим по опыту зарубежных стран, что этого недостаточно, нужно как можно больше. Вирус мутирует, и, если первый год он вел себя спокойно, значимых мутаций не отмечал никто в мире, то потом научился изменяться, приспосабливаясь к иммунной защите человека, обретая навык ее обходить.

И поэтому сегодня охват иммунизации - для создания прочного популяционного иммунитета - должен быть значительно больше.

Ну, и в преддверии осеннего сезона, конечно, нужно прививаться, и прививаться быстро, надо поторопиться.

- У нас, кстати, вся «Комсомолка» после ваших визитов к нам в редакцию привилась.

- Я очень рада, это очень правильное решение. И теперь они свободно перемещаются и по стране, и за рубежом. Вы же - люди, которые имеют максимальный риск найти любую инфекцию в любой части мира, потому что очень много передвигаетесь и очень много общаетесь с людьми. Конечно, для журналистов очень важно быть защищенными и привитыми. Ну, а всем, кто привился в «Комсомолке», мое большое профессиональное спасибо.

- Спасибо вам.

Важно вакцинароваться не только от коронавируса. Ведь другие болезни никуда не исчезли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инфекции не дремлют

- Ковид ковидом, но другие опасные болезни ведь никуда не делись. Какие серьезные вспышки удалось погасить Роспотребнадзору за последние годы, месяцы, может быть?

- Конечно же, инфекции не дремлют. Даже если мы основное свое внимание уделяем какой-то одной из них, наиболее значимой в определенный период времени…

Буквально в последние 5 - 6 лет, помните, как тяжело было слушать и переживать, как мы интенсивно выстраивали защиту, когда случилась ситуация с лихорадкой Эбола в Западной Африке, поразившей несколько стран сразу? Где были завозы в разные страны, оттуда инфекция попадала во все точки мира. Но наш заслон тогда не позволил инфекции проникнуть Россию, не было ни одного случая заболеваний.

И мы помогали и помогаем другим бороться с инфекциями, уже 7 лет наши коллеги работают в Гвинее, помогаем и другим странам в борьбе.

Ну, смотрите, что было за этот период. Да, лихорадка Эбола, но еще и вспышка лихорадки желтой, плюс холера и корь. И все это было локализовано при взаимодействии и с участием наших ученых и лабораторного центра.

Корь не пройдет, комар Зика – не пролетит

- А мы продолжаем с вашей помощью, Анна Юрьевна, перелистывать страницы истории - уже новейшей - Роспотребнадзора...

- В 2015-м - 2017- м годах в Европе случилась вспышка кори. Серьезнейшая ситуация. Россия эти «пороги» прошла спокойно. Мы вовремя приняли все меры, чтобы наши граждане – и дети, и взрослые – не были в высокой степени риска, связанного с корью. Опасная же болезнь, от нее не так давно еще умирали. С 60-х годов у нас есть вакцина, а хороший охват вакцинацией позволяет нам не помнить об этой инфекции каждый день.

А лихорадка Зика в 2016 году… Ею был охвачен американский континент, прибрежная часть Европы, там, где южное теплое море. Тогда совершенно четко, очень быстро были определены риски возможного развития эпидемической ситуации на наших прибрежных территориях, поскольку там присутствует переносчик болезни – комар. Были приняты необходимые меры и ни один россиянин внутри страны этой хворью не заболел. Да, инфекцию завозили. Это были люди, которые приехали из других стран и там заразились. Но распространения болезни мы не допустили.

- А сейчас опасность этой лихорадки есть?

- Безусловно, инфекция не исчезла. Поэтому мы продолжаем отслеживать ситуацию. Мы не шумим об этом, но каждое лето, каждую весну все мероприятия по предупреждению передачи лихорадки на юге нашей страны проводятся. Поэтому туристы там отдыхают безопасно.

Не чихайте на грипп! Прививайтесь!

- А ведь начинается еще и традиционный сезон гриппа, который тоже предпочитает «устраивать» эпидемии.

- Верно. Мы пережили пандемию гриппа в 2009-2010 году, в 2015-2016 годах. Это тоже риски, которые мы видим каждый раз и с которыми боремся. Но правильней всего эпидемии предотвращать, действовать на опережение. Что мы и делаем, прививая население.

- А вот сейчас осень, значит, в разгаре миграция птиц. Ожидается ли птичий грипп в этом году? Вот тот, который может перекидываться на человека?

- Ну, мы готовимся к такой ситуации постоянно. И у нас выстроена в стране очень плотная система мониторинга возможного межвидового перехода. И я напомню события зимы этого года, январь-февраль, когда наши ученые«Вектора» в рамках рутинной работы по обследованию очага птичьего гриппа в Астрахани выявили совершенно новый вариант, который обрел способность поражать не только птицу, но и людей. Все меры были приняты вовремя. Распространения этой заразы не допустили. И мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения, доложив туда, что вот такой штамм нашелся. В период перелета птиц мы очень внимательно следим за всеми возможными изменениями вируса гриппа.

Но о чем хочу сказать прямо сейчас: чтобы не заболеть гриппом, нужно привиться.

- Уже начали прививать?

- Со 2 сентября. И хочу подчеркнуть, что вакцинироваться против этой инфекции очень важно. Вот в прошлом году мы гриппа практически не видели, потому что привили от этой инфекции 60 % населения Российской Федерации. Но в этом году «имунная прослойка» людей, имеющих защиту от вирусов гриппа, стала меньше – именно потому, что мало болели. Поэтому в этом году нужно обязательно привиться от гриппа. И еще потому, что у нас появилась группа риска дополнительная. Кроме людей пожилых, кроме людей с какими-то сопутствующими заболеваниями, кроме беременных женщин, для которых грипп опасен, кроме детей, кроме профессиональных групп, таких как журналисты, учителя и врачи, у которых очень много контактов, у нас появилась еще одна группа риска - это люди, которые перенесли ковид. И сегодня врачи и эксперты в разных странах выражают серьезные опасения по поводу уязвимости для гриппа людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Потому что COVID-19 наносит ущерб прежде всего именно иммунной системе.

День рождения Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации (Роспотребнадзора) отмечается ежегодно 15 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грипп ковиду не помеха. Если они в вакцинах

- Как я понимаю, надо иметь в виду, что, если ты привился, допустим, от ковида, то до прививки от гриппа должен пройти ровно месяц?

Вы, Александр, оказывается, достаточно информированный человек!

В разных странах проводят исследования, у нас в России действует именно это правило - месяц перерыва между прививками от гриппа и коронавируса.

Те, кто переболел или привился от коронавируса больше, чем месяц назад, могут прививаться от гриппа без этого интервала.

* * *

- Пользуясь случаем, мы поздравляем с днем рождения доблестный Роспотребнадзор. И будем готовиться уже сейчас, наверное, к столетию к вашему.

- Спасибо большое! Да, мы начинаем подготовку к 100-летнему юбилею. Но праздник-праздником, а пока у нас трудовые будни!

А В ЭТО ВРЕМЯ

Долой кобасные бактерии в школе!

- Ясно. И, если можно, еще житейский вопрос. Анна Юрьевна, в интернете сейчас гуляет информация, что Роспотребнадзор якобы запретил кормить детей в школах макаронами по-флотски, блинами и колбасой. Это правда? Насколько оправданно?

- Да, Роспотребнадзор запретил в школах эти блюда. Но сделал это не сегодня, не вчера и даже не в этом году. Это те изъятия из детского меню, которые существуют уже много-много десятилетий. Почему? Потому что именно в этих продуктах – и мы это знаем не только по научным фактам, но, к сожалению, и по конкретным наблюдениям, - очень быстро при любом нарушении технологии или температурного режима развиваются патогенные бактерии. И очень долго выживают на них.

Поэтому наши предшественники не рекомендовали их для детского питания. И мы этим рекомендациям следуем.

С другой стороны, в предъюбилейный для нашей организации год мы пересмотрели всю свою нормативную базу и из 421 нормативного документа Роспотребнадзора мы сделали всего 11. Мы облегчили жизнь всем, кто пользуется этими правилами, максимально, но сохранили все требования, которые обеспечивают здоровье.