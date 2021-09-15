Талибы* нашли заначку вице-президента Афганистана

Амрулла Салех успел повоевать под началом Ахмад Шаха Масуда, пожить в Москве и выучиться в США.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, похоже, точно знает, что миром правят президенты США. Но не тот из них, что сейчас сидит в Белом доме, - слишком уж много заявлений о победившей в Афганистане демократии наслушался Салех от всех последних хозяев Белого дома. А личности проверенные: Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Бенджамин Франклин. В общем, все те, кто изображен на долларовых банкнотах. Салех до них оказался большой охотник.

При обыске в его доме новые власти обнаружили 6,5 млн долларов наличными и слитки золота. И это в стране, которая стоит на пороге «крупнейшей в истории человечества», как считает генсек ООН, гуманитарной катастрофы. Многим банально нечего есть. Конечно, афганцев потрепало наступление захвативших власть талибов, но ведь и при американцах и их ставленниках местные жители не жировали.

На этом фото из дома чиновника явно не 6,5 млн долларов. Возможно, остальной суммой талибы уже успели распорядиться. Фото: twitter.com

Впрочем, стоит ли удивляться такой рачительности власть имущих, когда дело касается себя любимых, если вспомнить, как бежал из страны теперь уже точно бывший президент Афганистана Ашраф Гани: сумки с долларами не уместились в самолет, и часть купюр осталась на взлетно-посадочной полосе.

Что сейчас с вице-президентом Салехом, неизвестно. По одной информации, он убит талибами, по другой - схоронился в Панджшерском ущелье, где еще теплится сопротивление. Когда Гани позорно бежал, Салех объявил себя правителем Афганистана и призвал всех, кто может, бороться с «Талибаном». Особого эффекта его слова не возымели.

Кадры из дома Салеха талибы обнародовали: смотрите, мол, кто вами правил. Не исключено, конечно, что это все часть пропаганды. В конце концов от истории с разбросанными по летному полю долларами Гани тоже всеми силами открещивается.

*«Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.