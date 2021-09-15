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В мире15 сентября 2021 1:00

Талибы* нашли заначку вице-президента Афганистана

В доме чиновника обнаружили золото и миллионы долларов
Елена САВОЧКИНА
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Амрулла Салех успел повоевать под началом Ахмад Шаха Масуда, пожить в Москве и выучиться в США.

Амрулла Салех успел повоевать под началом Ахмад Шаха Масуда, пожить в Москве и выучиться в США.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, похоже, точно знает, что миром правят президенты США. Но не тот из них, что сейчас сидит в Белом доме, - слишком уж много заявлений о победившей в Афганистане демократии наслушался Салех от всех последних хозяев Белого дома. А личности проверенные: Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Бенджамин Франклин. В общем, все те, кто изображен на долларовых банкнотах. Салех до них оказался большой охотник.

При обыске в его доме новые власти обнаружили 6,5 млн долларов наличными и слитки золота. И это в стране, которая стоит на пороге «крупнейшей в истории человечества», как считает генсек ООН, гуманитарной катастрофы. Многим банально нечего есть. Конечно, афганцев потрепало наступление захвативших власть талибов, но ведь и при американцах и их ставленниках местные жители не жировали.

На этом фото из дома чиновника явно не 6,5 млн долларов. Возможно, остальной суммой талибы уже успели распорядиться.

На этом фото из дома чиновника явно не 6,5 млн долларов. Возможно, остальной суммой талибы уже успели распорядиться.

Фото: twitter.com

Впрочем, стоит ли удивляться такой рачительности власть имущих, когда дело касается себя любимых, если вспомнить, как бежал из страны теперь уже точно бывший президент Афганистана Ашраф Гани: сумки с долларами не уместились в самолет, и часть купюр осталась на взлетно-посадочной полосе.

Что сейчас с вице-президентом Салехом, неизвестно. По одной информации, он убит талибами, по другой - схоронился в Панджшерском ущелье, где еще теплится сопротивление. Когда Гани позорно бежал, Салех объявил себя правителем Афганистана и призвал всех, кто может, бороться с «Талибаном». Особого эффекта его слова не возымели.

Кадры из дома Салеха талибы обнародовали: смотрите, мол, кто вами правил. Не исключено, конечно, что это все часть пропаганды. В конце концов от истории с разбросанными по летному полю долларами Гани тоже всеми силами открещивается.

*«Талибан» - запрещенная в РФ террористическая организация.

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