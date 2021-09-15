Долгих лет и здоровья!

Андрей Воробьёв пообщался с участницами «Активного долголетия» в Красногорске. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

- Про клуб я от родных узнала, - рассказывает Любовь Андреевна Песчанская.

Женщине через месяц 81 год исполнится, но и на девятом десятке она очень бодро выглядит и активничает побольше иных шестидесятилетних. Хотя еще недавно было совсем худо. Любовь Андреевна вспоминает, что после смерти мужа она закрылась дома, никуда не хотела выходить. Из депрессии вытащили дочь и ее подруга - буквально за ручку отвели записываться в ближайший клуб «Активное долголетие». И это вернуло пенсионерку к жизни.

- Я сейчас хожу на скандинавскую ходьбу, плавание. Посещаю суставную и дыхательную гимнастику...

Кстати, в течение этого года женщина успела вакцинироваться и даже ревакцинироваться. И прекрасно себя чувствует!

- Несмотря на то, что я уже старенькая, я еще и на курсы вязания записалась, - смеется Любовь Андреевна. - Завтра первое занятие. Надеюсь, что у меня будет получаться.

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ

В Подмосковье сейчас действуют уже 63 клуба «Активное долголетие» - во всех муниципалитетах, а в некоторых и по два. Первые начали открывать еще в 2019 году.

Вчера губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как работает клуб на Заводской улице в Красногорске.

- «Активное долголетие» - очень важный проект, - сказал Андрей Воробьёв. - Как сейчас говорят, он «зашел», пользуется большой популярностью среди старшего поколения. Мы видим, что каждый год в нем участвует все больше людей, и нам очень важно наполнить его содержанием. Нужны разнообразные активности - и на свежем воздухе, и внутри здания. Большой запрос есть и на экскурсии. Знаю, что многие главы территорий создают все необходимые условия для этого. Экскурсия - это продолжительное мероприятие, нужно позаботиться и о качестве транспорта, чтобы он был безопасным и комфортным, ну и, конечно, о питании.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ВНИМАНИЕ К ПЕНСИОНЕРАМ»

Кстати, клуб «Активное долголетие» в Красногорске - самый крупный в Подмосковье. Ежедневно посещать здесь различные активности могут до 400 пенсионеров. Всего же его участниками являются уже более 1300 человек.

- Бассейн, рисование, рукоделие, дыхательная и суставная гимнастика, йога, вокал, танцы, скандинавская ходьба, компьютерные курсы, настольные игры, - перечисляет активности руководитель центра Богдан Андрианов. - Занятия проходят с 8.30 до 20.00, в течение дня группы идут одна за одной. А еще у нас очень развита практика экскурсий по разным городам Подмосковья.

В клубе проходят занятия на любой вкус. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Сейчас у «Активного долголетия» уже более 60 турмаршрутов по области. Самые любимые - Коломенский кремль, Ново-Иерусалимский монастырь в Истре, парк «Патриот» в Кубинке, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Владычный монастырь в Серпухове.

- Когда человек уходит на пенсию, он остается один, а когда есть такая площадка, как наш клуб, - мы все вместе, - размышляет 67-летняя пенсионерка Елизавета Родина. - Я, например, сейчас посещаю занятия по рукоделию и аквааэробике, которая мне хорошо помогает поправить здоровье. Я хочу губернатору Андрею Юрьевичу сказать спасибо за такое внимание к пенсионерам.

НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Поликлиника в ЖК «Изумрудные холмы» приняла первых пациентов. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

Жилой комплекс «Изумрудные холмы» уже стал одним из главных микрорайонов Красногорска. Шутка ли - 45 тысяч жителей! 17 многоэтажек уже сданы, в них живут люди. Еще три дома достраиваются. Разумеется, для такого крупного микрорайона и инфраструктура нужна соответствующая. Сегодня в ЖК работает школа на 1100 мест, плюс два корпуса для началки, два детских сада.

С поликлиникой раньше было непросто - местным жителям приходилось ездить в медучреждение на улице Карбышева, что в 5 километрах от ЖК. Но теперь эта проблема решена.

Вчера Андрей Воробьёв открыл в «Изумрудных холмах» поликлинику, которая будет обслуживать живущих в этом районе взрослых и детей. Пять этажей. 6 тысяч квадратных метров. Штат специалистов. Современное оборудование для диагностики и лечения.

- Мы большое внимание уделяем здравоохранению, - отметил Андрей Воробьёв. - Но прежде чем говорить о поликлиниках, стационарах, хочу поблагодарить всех врачей. Для нас бесценно, когда медики приходят с разных уголков страны, и местные, конечно, возвращаются после обучения. Запрос на систему здравоохранения и ее реализацию огромный.

Первой пациенткой, прикрепленной к новой поликлинике, стала местная жительница Алина Орешко.

- Я живу в Опалихе, ходить здесь близко. Мы давно ждали свою поликлинику, - поделилась женщина.

КАК ПРИГЛАСИТЬ И УДЕРЖАТЬ ВРАЧА

Грамотных медиков всегда не хватает - не только узких специалистов, но и терапевтов, педиатров. Московская область, в свою очередь, предлагает для врачей самые комфортные условия. Это не только прекрасная зарплата, но и решение жилищных условий. Поэтому лучшие едут, в том числе и из регионов.

Например, врач-терапевт новой поликлиники в «Изумрудных холмах» Светлана Антонова еще в 2017 году перебралась в Подмосковье из Саратовской области.

- Я живу практически рядом с поликлиникой,- объясняет женщина. - Жилье мне выделено подмосковными властями после переезда. Квартиры прекрасные!

- У нас 120 тысяч человек каждый день ходит в поликлиники и, конечно, нагрузка на первичное звено часто обсуждается. Поэтому задача - пригласить врача, удержать его, - рассказал Андрей Воробьёв. - Есть разные программы, которые дают врачам дополнительный стимул. И это не только льготная ипотека (область делает начальный взнос на квартиру и выплачивает основное тело кредита, а специалист ежемесячно гасит лишь проценты. - Авт.). Сейчас мы думаем о программе, по которой медикам будут предоставляться участки земли. Потом нужно будет создать механизмы и по оказанию поддержки по строительству дома.

По словам губернатора, прежде всего эта программа ориентирована на удаленные территории.

«ВНИМАНИЕ К ПЕНСИОНЕРАМ»

Кстати, клуб «Активное долголетие» в Красногорске - самый крупный в Подмосковье. Ежедневно посещать здесь различные активности могут до 400 пенсионеров. Всего же его участниками являются уже более 1300 человек.

- Бассейн, рисование, рукоделие, дыхательная и суставная гимнастика, йога, вокал, танцы, скандинавская ходьба, компьютерные курсы, настольные игры, - перечисляет активности руководитель центра Богдан Андрианов. - Занятия проходят с 8.30 до 20.00, в течение дня группы идут одна за одной. А еще у нас очень развита практика экскурсий по разным городам Подмосковья.

Сейчас у «Активного долголетия» уже более 60 турмаршрутов по области. Самые любимые - Коломенский кремль, Ново-Иерусалимский монастырь в Истре, парк «Патриот» в Кубинке, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Владычный монастырь в Серпухове.

- Когда человек уходит на пенсию, он остается один, а когда есть такая площадка, как наш клуб, - мы все вместе, - размышляет 67-летняя пенсионерка Елизавета Родина. - Я, например, сейчас посещаю занятия по рукоделию и аквааэробике, которая мне хорошо помогает поправить здоровье. Я хочу губернатору Андрею Юрьевичу сказать спасибо за такое внимание к пенсионерам.