Первая женщина - канцлер Германии: Ангела Меркель - доктор наук и фанатичный огородник

Иногда Меркель выглядит очень даже броско. Фото: EAST NEWS

Пока еще действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель (в конце сентября в стране выборы, после которых она сложит полномочия) кажется ужасно скучным человеком. Но вряд ли можно быть заурядной личностью и 16 лет управлять одной из крупнейших стран Европы. «Комсомолка» изучила биографию железной фрау и нашла в ней немало интересных моментов.

Выучила русский на автобусной остановке

Ранние годы будущей фрау канцлерин (так по-немецки звучит слово «канцлер» в женском роде) полны загадок. Вот, пожалуй, главная из них: родилась Ангела в Гамбурге, но потом семья лютеранского священника Хорста Каснера с грудным ребенком на руках снялась с места и перебралась в ГДР. Хотя, казалось бы, большинство немцев, наоборот, стремились на Запад, да и пастор Каснер никогда не был замечен в симпатиях к социализму.

Зато вскоре после переезда он возглавил семинарию (выходец с Запада в разгар холодной войны!), его семья получила в пользование большой дом и целых два автомобиля. Все это дает недоброжелателям Меркель поводы говорить о том, что ее отец сотрудничал с органами госбезопасности.

Как бы то ни было, девочка была отличницей, причем хорошие оценки с легкостью получала по самым разным предметам - и по математике, и по немецкому языку. Сдав все экзамены на отлично, Ангела поступила на физфак в Лейпциге и упорхнула из родительского гнезда. Там она выучила русский - то есть общаться с Владимиром Путиным она может на двух языках. Сама Меркель утверждает, что язык Пушкина и Достоевского начала учить еще в школе, когда ждала по утрам автобус.

Ушла от мужа с одной стиральной машиной

В России многие уверены, что суровая на первый взгляд женщина-политик - воплощение образа одинокой карьеристки. Но проблем с противоположным полом у Ангелы никогда не было. В университете она познакомилась со своим первым мужем, чью фамилию носит до сих пор.

Пара до свадьбы встречалась год. Семейная жизнь длилась недолго: через 4 года супруги разъехались, а еще через год оформили официальный развод. Позже Меркель признавалась, что «обманулась»:

- Мы поженились, потому что все женились.

Друзей Ангелы шокировал даже не сам развод, все-таки детей у пары не было, а тот факт, что от мужа она упорхнула, прихватив одну только стиральную машинку.

Спустя два года Ангела познакомилась со вторым мужем. Правда, он еще был в браке - увела ли будущая канцлер «первого джентльмена» из семьи или просто встретила в нужный момент, остается загадкой. Пара сыграла свадьбу в 1998 году, но Йоахим Зауэр (так зовут второго мужа Меркель) не любит лишнего внимания и даже не пришел на инаугурацию к жене.

А вот детей у Ангелы Меркель нет.

Девочка Коля

Своей политической карьерой Меркель обязана падению Берлинской стены и объединению Германии. До этого она 11 лет оттрубила в Академии наук ГДР, где защитила диссертацию. Там же увлеклась политикой - занималась пропагандой в Союзе свободной немецкой молодежи, гэдээровском аналоге комсомола.

Правда, в партию Меркель так и не вступила. Кружили вокруг нее и агенты Штази.

- Меня хотели завербовать, но я им объяснила, что с работой шпиона не справлюсь, потому что по характеру ужасная болтушка, - рассказала как-то фрау канцлерин.

Якобы агенты этими объяснениями удовольствовались.

На волне бурных событий конца 1980-х - начала 1990-х Меркель решает окончательно забросить науку и устраивается в новую восточногерманскую партию «Демократический прорыв». Причем, несмотря на степень доктора естественных наук и уже немалый опыт политической работы, ей доверили лишь должность оператора ЭВМ. Но она быстро сделала карьеру: став пресс-секретарем и одним из самых узнаваемых лиц движения.

Прыть Ангелы Меркель оценил тогдашний федеральный канцлер Гельмут Коль, который переманил ее в свою партию «Христианский демократический союз». Меркель быстро пересела в кресло депутата бундестага от ХДС. Злопыхатели говорят, что всеми своими успехами будущая канцлерин обязана только тому факту, что она - женщина из ГДР: в начале 90-х было принято продвигать по службе восточных немцев, как сейчас в США - темнокожих и гомосексуалов.

Много лет после этого она уверенно шла в фарватере Коля - крупнейшего европейского политика тех лет. Он доверил ей сначала пост министра по делам женщин и молодежи, затем пересадил в кресло министра охраны окружающей среды. В конце концов Меркель, которую тогда уже открыто в газетах называли «девочкой Коля», выбрали председателем ХДС.

Впрочем, ей быстро представился повод показать свою самостоятельность. В 1999-м разгорелся крупный скандал, когда выяснилось, что Коль собирал деньги для, по его словам, партийных нужд в обход действующего закона.

Меркель это не понравилось - впервые она жестко критикует Коля и сравнивает себя с «подростком в пубертатный период». Ей пора «оторваться от родительского дома и пойти собственной дорогой». Скандал был только на руку - спустя год

Коля вынудили сложить полномочия, Меркель становится лидером партии, а спустя пять лет - канцлером.

Ходят слухи, что на этом снимке крайняя слева - молодая Ангела. Но это не точно. Фото: © Etsy, Inc.

Огород и квартира в пятиэтажке

Как живут политики? Максимально закрыто - домашний адрес засекречен, в соседях - только охрана. Но не в случае с Меркель. Канцлер Германии живет в обычной пятиэтажке недалеко от работы. В квартиру Ангела въехала еще до того, как получила такую должность, а после просто отказалась переезжать в просторные служебные хоромы. Немцы от такого аскетизма в восторге, и это несмотря на некоторые неудобства - например, дом нельзя фотографировать, а еще у подъезда всегда дежурит наряд полиции.

Многочисленные журналистские расследования подтвердили: никакой другой недвижимости, кроме дачи, у Меркель и ее мужа нет, хотя заработок канцлера - около 26 миллионов рублей в год.

Кстати, на дачу Ангела с удовольствием приглашает друзей - чтобы угостить блюдами собственного приготовления из своего же урожая. Так что от политических оппонентов Меркель отдыхает, выпалывая траву.

Хозяйство канцлер Германии вообще никому не доверяет, даже в супермаркет ходит сама. Вы бы ее точно узнали: Меркель катит продуктовую тележку, а следом тянется несколько телохранителей. На кассе Ангела в пакет, принесенный с собой, складывает творог, фрукты, сладости и мятный чай, которым заменяет кофе.

В народе Меркель называют «мутти» - мамочкой. Она не раз заглядывала на кулинарные шоу, где раскрывала секреты приготовления ее любимого супа с картошкой или рулета из мяса.

В отпуск семья канцлера ездит на курорт в Тироле - гостиница стоит 200 евро за ночь. Днем пара ходит в сауну и бассейн, а ночью Меркель читает на балконе с видом на горы.

Политик вообще не любит никакую роскошь - она почти десять лет носит одну и ту же одежду, почти отказалась от украшений и даже не пользуется парфюмом. Зато Barbie выпустили куклу-канцлера, чтобы поддержать ее от нападок, которые время от времени делают хейтеры.

Стиль Меркель как-то раскритиковал легендарный дизайнер Карл Лагерфельд. Его взбесил образ с широкими брюками, в котором Ангела встречалась с Бараком Обамой. До канцлера, разумеется, все донесли. В ответ Меркель еще не раз надела эти брюки на публику, зная, что фотографии точно увидит Лагерфельд.

Нежелезная леди

Меркель последовательно выстраивала образ этакой «железной фрау», но в конце концов она лишь человек. А у каждого человека есть страхи. Для канцлера это собаки.

В далеком уже 1995 году Меркель отправилась в парк кататься на велосипеде, и там на нее напал грозный охотничий пес. Место было глухое, так что помочь девушке было некому. Возможно, Меркель могла и погибнуть там, но отделалась шрамом на ноге и курсом уколов от столбняка и бешенства.

После этого инцидента ее буквально бросает в дрожь при виде любой, даже самой безобидной и дружелюбной собаки. Сотрудники протокола канцлера в обязательном порядке предупреждают об этом принимающую сторону во время каких-то мероприятий или заграничных поездок.