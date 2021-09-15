Елена Корикова живет в Черногории с богатым мужем

За роль в «Барышне-крестьянке» юная Лена Корикова получила премию «Ника». Фото: Кадр из фильма «Барышня-крестьянка», 1995 г.

Актриса Елена Корикова считалась первой красавицей отечественного кино. Сексуальная блондинка ворвалась в кинематограф своими успешными ролями в фильме «Барышня-крестьянка», а затем в сериале «Бедная Настя» и сразу стала кумиром миллионов. Мужчины сходили по ней с ума, а Елена была настроена на плодотворную и долгую карьеру. Многие считали, что с такими яркими внешними данными ее ждет ошеломительный успех. Однако Корикова вдруг исчезла. Ее перестали приглашать в кино, она не посещает публичных мероприятий. Что случилось с любимой актрисой?

Родила от сына Екатерины Васильевой

Покорение Москвы для Кориковой началось с предательства. Во время учебы во ВГИКе закрутила роман с однокурсником-мажором Дмитрием Рощиным. Его папа - драматург Михаил Рощин. Мама - актриса Екатерина Васильева («Чародеи», «Обыкновенное чудо»).

Отцом единственного сына Елены называют Дмитрия Рощина. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Когда Корикова сообщила любимому, что ждет от него ребенка, он сначала сделал ей предложение руки и сердца, но потом испугался и исчез. Дмитрий предупредил, что признавать ребенка не станет, как и участвовать в его судьбе. Елена 20 июля 1993 года родила сына Арсения, которому дала свою фамилию. На тот момент она была студенткой и жила в общежитии. Уже через неделю после родов начала сниматься в картине «Три сестры» режиссера Сергея Соловьева, который поддержал студентку: выделил ей отдельную комнату на съемочной площадке, где она кормила грудничка.

Корикова ничего не требовала от отца мальчика, не пыталась доказать отцовство в суде и отвоевать алименты. А он просто вычеркнул ее из жизни. Дмитрий оставил актерскую профессию, стал священником, женился. Жена родила ему восьмерых детей.

Рассказывали, это властная мама не приняла потенциальную невестку. Уточнить это мы решили у самой Васильевой.

- Екатерина Сергеевна, а вы общаетесь с сыном Елены Кориковой? - спросила я актрису.

- Нет.

- Говорят, его отец - Дмитрий Рощин…

- Это меня не касается. Конечно, не он отец.

- Но Корикова сама об этом говорит!

- Меня не волнует, что она говорит. Вы меня спрашиваете, я вам говорю: «Нет, не он». Это ее проблемы.

Развод из-за «Бедной Насти»

Поначалу растить Арсения помогала мама актрисы, что позволяло Елене строить карьеру и зарабатывать. Первым ее законным мужем стал писатель Дмитрий Липскеров. Он вскоре после знакомства сделал предложение, легко подружился с пасынком, но отношения с тещей не задались. Ссоры привели к разрыву брака, который продержался год.

Писатель Дмитрий Липскеров стал ее первым законным мужем. Фото: Наталья ШАХАНОВА/Global Look Press

В мужья Корикова всегда выбирала людей творческих профессий. Второй супруг, известный оператор Максим Осадчий, старался помочь Кориковой в карьере. В 1995 году она сыграла пушкинскую героиню в экранизации «Барышни-крестьянки», за роль получила премию «Ника». После удачной работы предложения съемок сыпались как из рога изобилия. Но в 1998 году Максиму Осадчему предложили работу в США, куда он вывез Корикову и пасынка. В Америке Елена пробовала себя в модельном бизнесе, стала лицом салона красоты «Жак Дессанж» в Нью-Йорке. Одновременно ездила в Россию на съемки «Старые песни о главном», которые снимал муж Осадчий. Он же делал клипы звезд, в которых задействовал Корикову: Аллы Пугачевой «Позови меня с собой», Игоря Крутого, Валерия Леонтьева, Агутина, Киркорова.

А оператор Максим Осадчий - вторым мужем. Фото: Александр ЧЕРНЫХ/Global Look Press

Актриса признавалась, что они с мужем крайне эмоционально выясняли отношения. Елена несколько раз собирала чемоданы, уходила, но, остыв, возвращалась.

В светской тусовке судачили, что Корикова бросила мужа из-за пылкого романа на стороне, который, однако, закончился ничем. Во время съемок сериала «Бедная Настя» ее отношения с партнером Даниилом Страховым многим показались слишком теплыми. Но Страхов был женат на Марии Леоновой, которая дико ревновала и однажды, нагрянув на съемки, устроила скандал. В общем, от жены Страхов не ушел, а отношения с Кориковой разладились настолько, что он и теперь запрещает журналистам спрашивать про нее.

Говорят, их брак рухнул из-за увлечения актрисы Даниилом Страховым. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Роман с Малаховым и Сафиным

После развода Корикову видели в компании с Андреем Малаховым. Они выходили вместе в свет, он ездил к ней на съемки. Считалось, что у них роман, хотя кому-то все это казалось пиаром. Высказывалась версия, что актриса быстро устала от публичности Малахова и от того, что оба увязли в тусовках.

Андрей Малахов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В 2006 году рядом с Еленой появился теннисист Марат Сафин. На момент романа ему исполнилось 26 лет, а ей было 34 года. Марат сопровождал актрису на всех светских мероприятиях, был с ней на репетициях шоу «Цирк со звездами», в котором она участвовала. И даже публично преподнес ей кольцо и позвал замуж. Но свадьба не состоялась. Как сообщалось, счастью помещала мама Сафина, у которой не сложились отношения с Кориковой.

Поклонниками Кориковой были Марат Сафин. Фото: Роман ДЕНИСОВ/Global Look Press

- Потом Елена долго сохла по Марату и не могла принять, что он больше не ее, - рассказала продюсер Олеся Сазыкина. - Мне кажется, она так и не смогла полностью оправиться от той горькой любви.

После Сафина актрисе приписывали разные увлечения. В сентябре 2011 года квартиру Елены обокрали. При этом из нее пропали вещи, принадлежавшие на тот момент еще женатому актеру Сергею Астахову (вскоре он развелся).

Сплетники тут же приписали артистам отношения, которые они сначала не подтверждали. Лишь недавно Астахов признался, что два года (с 2011-го по 2013-й) жил с Кориковой гражданским браком.

- Судьба свела нас в сложный период: ни у меня, ни у нее работы не было вообще. А это тяжелое время для актеров. Никто не нужен, кажется, что все кончено, наваливается депрессия. Наверное, мы не смогли ее пережить, поэтому и расстались, - рассказал актер в программе «Судьба человека». - У Лены было много богатых кавалеров, предлагали ей руку и сердце, но ей не хотелось замуж за олигарха. Ей нужна была настоящая любовь. Она была готова отдать мужчине все, а я не справился.

Елена тяжело переживала крах их отношений. Но позже подвела итог, что главный мужчина в ее жизни - сын. После школы Арсений Кориков поступил в экономический вуз, в котором изучал компьютерные технологии. Несколько лет назад Арсения задержали за вождение в нетрезвом виде, оштрафовали на 30 тысяч рублей и на 1,5 года лишили водительских прав.

«Содержит мужчина»

Как рассказала актриса, в ее жизни сейчас все благополучно. Пару лет назад она обзавелась виллой в Черногории, где проводит много времени. С ее слов, там у нее есть новый муж, но она его не афиширует. До пандемии она часто бывала в Москве, где участвовала в антрепризном спектакле «Идеальный свидетель». Пандемия нарушила график гастролей. Пока актриса не занята ни в каких проектах. В ее фильмографии последнее достижение датируется 2018 годом - фильм «Шелест 2».

Последние три года Корикова в кино не снималась. Как нам сообщили в налоговой инспекции, Корикова не подавала декларацию о доходах за 2020 год. Видимо, потому, что ничего не заработала.

Как рассказала «КП» ее знакомая, у 49-летней Кориковой есть состоятельный мужчина, который когда-то был чиновником, но теперь перебрался за границу и обеспечил Елене беззаботную жизнь. Кто-то считает, что он ее законный муж. Однако в загсах Москвы данных об этом нет: либо пара регистрировалась за границей, либо брак гражданский. Пока Корикова не хочет показывать своего нового супруга. По словам знакомых, у Елены сейчас все в порядке, она не хочет публичности, живет для себя. С потерей востребованности актриса смирилась.

«У меня прекрасный характер, я добрая, веселая, позитивная, сильная духом. Я во всем вижу позитив, даже в негативных ситуациях - делаю выводы, улыбаюсь и иду дальше», - написала как-то Корикова в соцсетях.

КСТАТИ

Обиженный любовник добился, чтобы актрису перестали снимать

Многих удивляет вопрос: почему Корикову перестали звать в кино? Поговаривали, что у нее история, как у певицы Марины Хлебниковой, которая сделала неудачную пластическую операцию, после чего закрылась дома. Однако недавно Корикова это опровергла.

- Когда-то один брошенный мною мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня, - рассказала Елена. - И как актрисы, и как женщины. Я долго не понимала, за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними, пока один журналист не признался по секрету, что это заказ. Сказал чей. И что будет это теперь регулярно, по графику, так как уплачено вперед. Имя своего «мстителя» она не назвала.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Пластический хирург Игорь КОРОТКИЙ: Cделала себе «лисьи глазки» и «райские яблочки»

Актриса шикарно выглядит: по мнению профессионалов, она не раз делала пластику. Фото: Евгения ГУСЕВА

Корикова не любит распространяться, что делала со своей внешностью, поэтому мы обратились к пластическому хирургу Игорю Короткому за комментарием.

- Игорь Валентинович, поклонники считают, что Корикова увлекается пластическими операциями.

- Без всяких сомнений, Елена делала в разные временные отрезки целый комплекс пластических операций. Изменения можно увидеть и на ее фото, если присмотреться. У нее выполнена пластика верхних и нижних век (блефаропластика). Последние годы появилась довольно странная мода - называется «лисьи глазки», которыми тоже не так давно обзавелась Корикова. Это может быть и кантопексия (подтяжка уголков век) и нити, содержащие крючки, которые смещают углы глаз в сторону уха. Также «лисьи глазки» могут быть составным моментом височного лифтинга (подтяжка). У меня создается впечатление, что в данном случае у Кориковой выполнен полноценный фейс-лифтинг. На мой взгляд, делать «лисьи глазки» неразумно. Я отговариваю пациентов от этого, потому что функция век нарушается, глаза начинают слезится, и процедура носит нестабильный эффект, могут возникнуть осложнения.

У Елены, несомненно, сделаны инъекции в области губ. Они, кстати, у нее не очень удачно сейчас выглядят, потому что есть фиброз - образовались комочки. Обычно это связано с тем, что препарат неровно распределился. И в носогубные складки ей тоже инъекции выполнены. Уверен, что Елене установили плотные импланты (или жидкие филлеры) в скуловые области. Это так называемые райские яблочки, очень модные в США.