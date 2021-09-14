В Москве презентовали сборник фантастических рассказов «Донбасс живет»

Второй сборник «Донбасс живет» презентовали в стенах Союза писателей России. Фото: Алиса ТИТКО

Второй сборник «Донбасс живет» презентовали в стенах Союза писателей России. Авторы рассказов постарались показать, как из руин, из бомбежек и блокады встает Донбасс. Это не зарисовки и не документальные хроники. Это фантастические мысли, о которых современные авторы стали говорить в контексте жизни на Донбассе.

- Все началось с проекта «Звезды над Донбассом», когда российские авторы впервые в 2019 году приехали в Донецк, побывали в Горловке. Пообщались со студентами, людьми старшего поколения. Увидели жизнь дончан своими глазами. Эмоции породили написание рассказов. А фантастов часто называют пророками. Мы помним, что без Жюля Верна или Александра Беляева не возникли бы космические программы и трансплантология. Возможно, смелые фантазии авторов этой книги найдут свое отражение в реальности, - сказал kp.ru составитель сборника Александр Кофман.

Некоторые авторы уже не первый раз посещали Донбасс. Они видели шахты и терриконы, видели мирную набережную реки Кальмиус и разрушенный памятник Саур-Могилу. После увиденного все авторы написали рассказы без оплаты. Им просто хотелось высказаться.

Писатель-фантаст Иван Наумов Фото: Алиса ТИТКО

- Говорить о войне сложно. Особенно, когда сам ее не видел. Когда ужасы видишь только в минутных сюжетах на телеканалах, а потом продолжаешь жить обычной мирной жизнью - ходить на мероприятия, пить чай с семьей. А на Донбассе тоже есть мирная жизнь, но она такая непредсказуемая - люди понимают, что в любой момент может упасть снаряд. Какой же чувствуется сильный характер у людей, которые решили остаться жить на родной земле, - сказал kp.ru писатель-фантаст Иван Наумов.

- После поездки вы написали рассказ «Она говорит». О чем он?

- В моем рассказе главный герой - это бывший наемник, который воевал в Африканских республиках и он привез частичку африканского духа. Его имя может переводиться, как «тоска беззащитных». Люди, которые наделены властью, должны четко чувствовать до какой степени можно двигать рычаги. Ведь власть – это большая ответственность.

- А кто такая «она»?

- А это как раз «тоска беззащитных». Это некая мистическая сущность.

- По вашему мнению, зачем и кому нужна книга «Донбасс живет»?

Книга - это фантастические мысли, о которых современные авторы стали говорить в контексте жизни на Донбассе. Фото: Алиса ТИТКО

- Существует вакуум в представлениях о том, что происходит между ДНР и Украиной. Многие не понимают причин, из-за чего произошла война, не понимают сути украинского переворота 2014 года, пытаются измерять это какими-то коммерческими мотивами. Этот сборник несет и просветительскую функцию. Людям нужно рассказывать и показывать русский мир, который есть в Донбассе. Там есть культурный код, который совпадает с нашим. В какой-то мере – это совесть России.

Фантастический сборник пытались максимально ограничить по теме война. И просили авторов не использовать военные действия, но изначальная концепция все равно была нарушена. В сборник вошли 20 рассказов, в том числе Виктора Глумова, Юрия Бурносова, Ивана Наумова, Александра Громова, Вадима Панова и Владислава Русанова (донецкого писателя) и других. Практически все не смогли молчать и говорили о войне. Ведь это не только боль и раны в сердцах, но и свет, и будущее. И мирный Донбасс - это тоже проект, который должен сбыться.

- Я говорил со студентами. Они нуждаются в общении с наставниками, писателями, они хотят развития, обмен энергией. Есть после поездки понимание, что сложные события все равно оставляют хорошие черты характера у людей, - сказал писатель Вадим Панов.

- В вашем рассказе «Тоже люди» речь о вакцинах. Что нас ждет в будущем?

- Это не очень далекое будущее. Несмотря на все события, которые нас разделяют, мы будем поставлять вакцину и помогать людям. И есть вопрос: «Зачем мы им помогаем, если они выживают, вырастают и ненавидят нас?» Но и есть ответ: «Потому что мы – люди. И они… тоже люди».