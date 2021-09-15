«Ты же не знала, когда Отечественная война была!»: Бузову высмеяли за намерение поступить в аспирантуру истфака МГУ

Ольга решила получить второе высшее образование, но ее подняли на смех. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова удивила поклонников очередными наполеоновскими планами. Поющая телеведущая решила продолжить свое образование и поступить в аспирантуру на исторический факультет МГУ. 35-летняя артистка задумалась о втором дипломе после того, как посмотрела новый сериал.

- Верите ли вы, что все в жизни циклично? – спросила инстадива у подписчиков. - Все повторяется вновь и вновь - мы без конца попадаем в схожие ситуации, в похожие отношения. Недавно я посмотрела новый сериал. У главного героя, которого, кстати, играет Павел Артемьев, есть целая авторская теория криминальной цикличности

Сюжет сериала настолько возбудил Бузову, что она объявила в Инстаграме о своем намерении получить историческое образование.

- Я просто в шоке, почему никто в школе не рассказывал мне так об истории? В общем, мои дорогие, нырнув в эту тему, я влюбилась в историю как предмет и задумалась о том, чтобы подать документы в аспирантуру истфака МГУ!, - сообщила исполнительница хита «Под звуки поцелуев».

Многие фолловеры поддержали звезду – мол, учиться никогда не поздно. Однако нашлось немало скептиков, припомнивших певице ее былые ляпы и безграмотность. «Куда тебе? На "Доме-2" ты элементарно не знала, когда была Великая Отечественная война!», «Наш пострел везде успел», «Олюшка, может, все-таки в Госдуму, а?».

Кое-что об истории Ольга все-таки знает. Ведь она играла в спектакле "Чудесный грузин" в МХАТ им. Горького. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Телеведущая не раз публично демонстрировала пробелы в образовании. Два года назад выяснилось, что Ольга, закончившая Санкт-Петербургский университет с красным дипломом, не знает, как читать римские цифры. Неосведомленность в этом вопросе Оля продемонстрировала, сняв коротенькое видеообращение к почитателям своего таланта.

- Вечером мы играем спектакль в Йошкар-Оле в ДК «Икс, Икс, Икс Победы», - сообщила звезда.

Поклонники немедленно высмеяли звезду «Дома-2», просветив ее: «Икс, Икс, Икс Победы» на самом деле – йошкар-олинский Дворец культуры имени ХХХ-летия Победы. И читается как «тридцатилетие Победы». Поняв свою ошибку, Бузова немедленно удалила видео, но было уже поздно.

«Не знать, как читаются римские цифры – это ж какой надо быть безграмотной, - писали пользователи в соцсетях. – Даже школьники младших классов умеют делать это!» Многие комментаторы также припомнили, что маркировка XXX – три икса – применяется в Интернете для материалов категории «только для взрослых», например, содержащих порнографический контент.

Впрочем, это был далеко не первый ляп звезды. На шоу «Вечерний Ургант», например, телеведущая не смогла расшифровать аббревиатуру КНДР.

- Китайская народно-демократическая республика, - объявила тогда Бузова, вызвав истерику в зрительном зале.

- Олечка, прости, но Корейская, - поправил Иван телеведущую.

Поклонники почему-то не поверили в искренность намерений Бузовой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

При этом назвать Ольгу необразованной нельзя - родную гимназию Приморского района Санкт-Петербурга Бузова закончила с серебряной медалью. Как свидетельствуют факты биографии звезды «Дома-2», родители еще в детстве разглядели в ней вундеркинда и отдали Ольгу в школу уже в пять лет.

По окончании гимназии Бузова поступила в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет географии и закончила его с красным дипломом. Интернет-пользователи в соцсетях предполагают, что Ольга, видимо, прогуливала занятия, а диплом просто купила или получила «за красивые глаза». Тем более, что к тому времени она уже активно снималась в «Доме-2», безвыездно жила на телестройке, и у нее совершенно не было времени на занятия в вузе. Для участия в «Доме-2» ей пришлось взять академический отпуск, и обладательницей диплома Ольга стала только в 24 года, уже в статусе телезвезды.